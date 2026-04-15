カノアラウレアーズ福岡SVGリーグ参入決定

株式会社カノア

カノアラウレアーズ福岡（本拠地：福岡県福智町）は、この度クラブライセンス交付を受け、SVG（SVGROWTHリーグ／正式名称）への昇格が決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、クラブの新たなステージへの挑戦に伴い、新ロゴ及びエンブレムを発表いたします。

これに伴い下記にて記者会見を行います。





第14節福岡大会勝利後の集合写真

日時：2026年4月16日（木）11時30分 開始

場所：福智町役場（福智町金田937番地301.302会議室）

内容：SVG昇格、新ロゴ・エンブレム、チームカラーの発表報告

2025-26シーズンV.LEAGUEにおいて、カノアラウレアーズ福岡はレギュラーシーズンを第3位で終え、プレーオフ進出を果たしました。

SVG昇格条件を満たし、3月18日正式にクラブライセンス交付を受け、次シーズンより新たな舞台で戦うことが決定いたしました。

これもひとえに、日頃よりご支援・ご声援をいただいているファンの皆さま、スポンサー企業の皆さま、地域の皆さまのご支援の賜物です。心より御礼申し上げます。

カノアラウレアーズ福岡は、SVGの舞台においてさらなる競技力向上と地域貢献を目指し、チーム一丸となって取り組んでまいります。

リーグ戦試合中の様子チームの円陣の様子

SVGという新たな舞台での挑戦にあたり、クラブの象徴であるロゴおよびエンブレムを刷新いたしました。

デザインには、

「「女神」たちの存在感と堅固な精神 静寂から生まれる力強さが勝利へと導く」

というコンセプトをもとに完成しました。

チームとサポーター、カノアに関わる全ての方に一体感を導くものとなるようにという願いが込められています。

代表コメント

このたびのSVリーグ昇格は、クラブにとって大きな一歩であり、同時に新たなスタートでもあります。ここまで歩みを進めてこられたのは、日頃より支えてくださるファン・パートナーの皆さま、そして地域の皆さまのご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。

新たなロゴのもと、クラブとしての価値をさらに高めながら、競技面はもちろん、地域に根ざした活動を通じて、より多くの皆さまに愛され、誇りに思っていただける存在を目指してまいります。

これからも挑戦を続け、記録だけでなく記憶にも残るクラブとなれるよう、全力で取り組んでまいりますので、引き続き温かいご支援・ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。

クラブ概要

現在のエンブレム

チーム名：カノアラウレアーズ福岡

本拠地：福岡県田川郡福智町

設立：2024年3月15日

公式サイト：https://www.kanoa-vb.com/

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社カノア

担当者：マーケティング担当 長尾

TEL：0947-85-8355

FAX：0947-85-8369

E-Mail：front@kanoa-vb.com