伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル2026～開催！
公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、八王子市、公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団が主催する「伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル2026～」は、八王子や多摩地域に伝わる伝統文化・芸能の魅力を気軽に鑑賞・体験できるフェスティバルです。屋外ステージでの公演や街中での体験コーナーなど、多彩なプログラムを実施します。
体験
人力車乗車体験～歴史の面影を探す街めぐり～（要事前申込）
明治から大正時代を中心に、人々の移動手段として活躍した「人力車」。八王子でもいくつかの車屋が存在し、お客さんを乗せた車夫たちが颯爽と走っていました。小粋な人力車に乗って、昭和の面影が残る八王子を探索しませんか？
雨天決行、荒天中止。
●５月30日(土)、31日(日)
時間
11:00～11:20／15:00～15:20／16:00～16:20
参加費
1台1,000円 ※当日会場で頂戴いたします。
定員
2名（未就学児は1名膝上可)
申込期間
4月21日(火)～5月20日(水)
申込方法
下記申込フォームかお電話でお申込みください。
※ただし、定員に満たない場合は、当日申込みも受付いたします。直接会場へお越しください。
申込フォーム
https://select-type.com/ev/?ev=BwG4ANeRGUc
電話申込
042-621-3005（9:00～17:00）
東京都立大学茶道研究会
茶会～学生による日本のおもてなし～（事前申込不要）
東京都立大学茶道研究会
●５月30日(土)、31日(日)
時間
11:00～／11:50～／12:40～／13:30～
14:20～ ※各回15分
参加費
300円
会場
桑都テラス
特別企画
伝承のたまてばこに、ふしぎな妖怪たちが姿をあらわした！スタンプラリーや妖怪を演じる体験ワークショップ、まちで妖怪と出会ったり、ホールで楽しむ妖怪劇場まで、ワクワクがいっぱい！妖怪たちからキーワードを聞き出して、隠された合言葉を見つけよう。
演劇ネットワークぱちぱち
回遊型演劇「むかしむかし、あるお家に」番外編～ひらけ！妖怪まつりのたまてばこ！
■『妖怪になろう！九十九神と演劇あそび』演劇体験ワークショップ！(要事前申込）
■妖怪スタンプラリー(事前申込不要）
■妖怪劇場『かっぱ石のひみつ』(要事前申込）
詳細は、公式ウェブサイト https://denshonotamatebako.tokyo をご覧ください。
西放射線ユーロードには妖怪パレード「百鬼夜行」が出没！通りに姿をあらわす妖怪たちを見かけたら、ぜひ声をかけてください！出没時間は妖怪の気分次第。出会えたらとてもラッキー！
鑑賞
八王子芸妓衆
八王子芸妓衆の華と粋～艶やかにおもてなし～
●５月30日(土)、31日(日)
時間
12:30～13:00／14:30～15:00
出演
八王子芸妓衆
会場
中町公園
※14:30の回は14:00より人力車お練り巡業を行います（三崎町公園～中町公園）。
八王子車人形 西川古柳座
八王子車人形・薩摩派説経節～魂宿る車人形～
●５月30日(土) 13:00～13:30
●５月31日(日) 11:30～12:00
出演
八王子車人形 西川古柳座、説経節の会
会場
横山町公園
※5月30日(土)は12:00より人力車お練り巡業を行います（三崎町公園～横山町公園）。
【出演】
八王子車人形 西川古柳座、説経節の会、八王子芸妓衆、八王子祭囃子連合会、八幡上町囃子連、東京造形大学大学院Hachioji影絵プロジェクト、香川社中、香川良子（以上、八王子市）、曙東はやし連（立川市）、みたか銀座連（三鷹市）、日野囃子保存会（日野市）、廻田囃子連（東村山市）、東京都立狛江高等学校 箏曲部（狛江市）、野辺囃子神楽保存会（あきる野市）ほか
八王子祭囃子連合会
香川舞人形（香川社中）
【展示】
多摩織の技と心
【体験】
茶会、音響彫刻『Kinon』の旅、織物体験、昔の遊び体験、人力車乗車体験
■開催概要
日時
令和8（2026）年5月30日（土）11:00～17:00、31日（日）11:00～17:00
会場
ＪＲ八王子駅北口エリア 西放射線ユーロード、三崎町公園、中町公園、横山町公園、まち・なかギャラリーホール、桑都テラス、網代園・南側カフス蔵、八王子市学園都市センターほか
参加料
無料（人力車乗車体験、茶会など一部有料）
主催
公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、八王子市、公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団
助成・協力
東京都
協力
公益財団法人立川市地域文化振興財団
後援
立川市、三鷹市、日野市、日野市教育委員会、東村山市、狛江市、あきる野市、八王子市町会自治会連合会、八王子商工会議所、公益社団法人八王子観光コンベンション協会、八王子市商店会連合会、西放射線ユーロ―ド
協力自治体
武蔵野市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、稲城市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
事業協力
八王子織物工業組合、東京造形大学、日本工学院八王子専門学校、大東京信用組合
公式ウェブサイト：https://denshonotamatebako.tokyo
公式X：https://x.com/tamadentobunka
公式Facebook：https://www.facebook.com/denshonotamatebako.tokyo/
公式Instagram：https://www.instagram.com/denshonotamatebako/
※雨天決行、荒天中止。雨天時一部いちょうホール。雨天時の会場は当日公式ウェブサイト及び会場でご案内いたします。また、内容は都合により変更になる場合がございます。
詳細は、下記のプレスリリースをご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d38211-1041-ff7a8139ba6ad49e1835b927f84fc0f3.pdf
【お問い合わせ】
伝承のたまてばこ事務局（公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団）
電話： 042-621-3005（9:00～17:00）