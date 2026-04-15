【数量限定】(株)ブレイズの電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」に特別カラー《RAT Edition（ラット エディション）》が登場！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、電動アシスト自転車『スタイル e-バイク』において、特別カラー 【RAT Edition（ラット エディション）】 を、2026年4月15日(水) ～ 5月29日(金)の期間限定で、限定10台発売いたします。

■ カラーコンセプト｜「ラット（鼠）」が象徴する、都会と共鳴する灰色

今回登場する特別カラー「ラット エディション」は、コンクリートやセメント素材の持つ無機質さと力強さをイメージしたマットなセメントグレーをベースカラーに採用。

単なるグレーではなく、飾り気のない素材感と落ち着いた色調により、都市部のストリートシーンや現代的ライフスタイルに自然に溶け込む、無駄を省いたデザインかつ存在感のある仕上がりとなっています。

「ラット（鼠）」という名称には、都市でたくましく生きる象徴としての意味が込められており、主張しすぎない中にも個性を感じさせるカラーリングが特長です。

■ 特別カラーシリーズ第3弾として展開

過去モデルはいずれも好評を獲得

『スタイル e-バイク』の特別カラーシリーズは、今回の「ラット エディション」で第3弾となります。

これまでに展開された第1弾および第2弾の限定カラーモデルはいずれも好評を博し、デザイン性やコンセプト性に対する評価を受けてきました。

そうした反響を受け、シリーズとしての継続展開が決定し、今回第3弾として「ラット エディション」の企画・販売に至っています。

特別カラーならではの個性と、ベースモデルである電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」の実用性を両立させた仕様は、デザイン性と日常での使いやすさの両方を重視したい方に適しています。

■ 販売概要

商 品 名 ：スタイル e-バイク RAT Edition（ラット エディション）

販売期間：2026年4月15日(水) ～ 5月29日(金)

価 格：\298,000（税込 \327,800）※別途配送費用がかかります。

限定台数：10台

お届け予定：2026年8月中旬順次発送予定

※混載便を使用した配送業者の都合により、最大2～3週間程度お届けが遅れる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



【ラット エディション】購入ページ：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000689

スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/#rat_edition

ご注文台数に応じて、コーポレートカラーやオリジナルカラーのご要望にも対応可能です。

＜注意事項＞

・他のキャンペーンとの併用はできません。

・車体は組み立て済みの状態でお届けいたします。お客様による組み立ては承っておりません。

・掲載画像の色味は、実際の製品と異なる場合がございます。

・配送費用は、都道府県により異なります。（本社まで車両の引き取りが可能な場合、配送費用は不要となります）

・国内の職人による塗装を採用し、ジャパンクオリティを実現しています。高品質な仕上がりをお届けするため、通常よりお時間をいただく場合がございます。

■特別カラー【 RAT Edition（ラット エディション）】

“無垢な個性”を、日常の足元に。

ラット エディションは、

・ 無機質な質感が際立つデザイン性

・ 日常使いを想定した実用性

・ 台数限定モデルならではの希少性

そのすべてを重視する方に向けた、期間・台数ともに限定の特別仕様モデルです。

都市の風景に自然と馴染みながらも、確かな存在感を放つ一台を、ぜひこの機会にご検討ください。

■STYLE e-BIKE（スタイル e-バイク）とは

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。

通常カラー：マットブラック極太タイヤ

振動を吸収し、疲れにくい

シマノ製7段変速ギア

ペダルの重さを最適化

3つのアシストモード

ワンタッチで切り替え

高性能バッテリー

室内・車体からも充電OK

暗い道でも前方を明るく照射急な登り坂でも軽快な走行を実現MTBサスで凹凸道も安定

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\225,454（税込 \248,000）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売