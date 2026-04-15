国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所

本研修はウェビナー形式で実施します。また、講義は録画され、受講者の方は受講後に、期間限定でご覧いただけます。復習や見逃した講義の受講に活用可能です。

大学等における船舶海洋工学関係の専門教育を受けていない若手研究員及び若手技術者を対象に、当該分野の基礎知識を短期集中での習得を目的として、当所の第一線の研究者および関連分野の大学教授等が講義を行います。

- 開催時期：6月22日（月）～7月9日（木）※土・日を除く- 受講方式：Webオンラインでのライブ講義（ウェビナー）を各自で受講- 講義内容・講師など科目：船舶概論、海洋開発概論、船舶法規、艤装、環境、熱力学、電気、流体力学（概論・応用）、船体抵抗、推進性能、推進性能応用、運動（基礎・応用）、材料力学、構造力学、運航、基本計画講師：当所の研究者および関連分野の大学教授等講義レベル：理系大学卒業の初任技術者レベルを想定- 研修スケジュール（別紙 パンフレット 参照）https://www.nmri.go.jp/service/training/ship-training/docs/leaflet2026.pdf- 申込先及び申込期限、受講料（詳しくは別紙 募集要項 参照）申込期限:6月18日（木）受講料:38,500円（税込）https://www.nmri.go.jp/service/training/ship-training/docs/application-guide2026.pdf

＜問い合わせ先＞

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

海上技術安全研究所 企画部広報係

Tel：0422-41-3005 Fax：0422-41-3258

E-mail：info2@m.mpat.go.jp

URL：https://www.nmri.go.jp/