新潟から全国へ！犬用おやつブランド「ShinShin」が新商品を発売

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

「きみとわたし しあわせのひとくち」をコンセプトに、国産・無添加・米糀（こめこうじ）入りの ”犬用ミートボール”を販売

株式会社アグロジャパン（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：浅見 毅）は一般消費者に向けた愛玩動物分野の新事業として、2025年春に犬用おやつの自社ブランド「ShinShin（シンシン）」を立ち上げました。イベント販売での好評を受け、同年10月より公式オンラインショップでの販売も開始しています。

こだわりの牛肉ミートボールの発売から、早１年。これまでに頂戴した「色々なラインナップを楽しみたい」「アレルギーを気にせず与えたい」などのペットオーナー様の声を受け、2026年４月から新商品として鶏肉ミートボール・鹿肉ミートボールを発売いたしました。

■ 背景と目的

現代において愛犬は「家族同然」の存在であり、その食事は心と身体の健康に直結します。

北日本・東日本を中心に動物用医薬品の流通を担ってきたアグロジャパンは、ミッションである「動物を介して 食の生産に寄与 人の癒しに寄与」をより直接的に実現するため、ペットオーナー様と愛犬の日常に寄り添う食の提案を目指しています。

新ブランド「ShinShin」は「食を通じて家族の心と身体を満たす」という想いから誕生しました。

■ 製品・サービスの特徴

１．圧倒的な食いつきを実現した「国産・無添加 牛肉ミートボール」

ペットオーナー様への独自アンケートをもとに開発した第一弾の本製品は、「選ぶ楽しさ」「食べてくれる喜び」「素材のおいしさ」の３つを詰め込みました。国産・無添加・米糀入りで素材本来のうまみを引き出し、2025年春の販売開始以降、食いつきの良さが好評です。ペットイベントでは緊張で食べない犬も多い中、本製品はその場で口にする例が多く、オーナー様を驚かせる場面も。年齢や手術などにより食欲が落ちた際のトッピングとしても愛用されています。

２．ペットオーナー様からの声を形にした「鶏肉ミートボールと鹿肉ミートボール」

ペットイベントでの販売中、「肉の種類を増やしてほしい」「牛肉はアレルギーで食べられない」という声を度々いただきました。国産・無添加・米糀入りの特徴はそのままに、新しく鶏肉と鹿肉のミートボールを開発、2026年４月から販売を開始しています。愛犬の好みや、体重・アレルギーへの配慮などの幅広いニーズに応えられるラインナップになりました。

３．ブランド名に込めた「心身（しんしん）」への願い

ブランド名は、愛犬の「心」と「身体」の両方を健やかに保ちたいという「心身」から名付けられました。忙しい日々の中でも、食事の時間は愛犬と向き合い、幸せを感じてほしいという願いをロゴデザインにも込めています。

４．「オンラインショップ」展開で全国のオーナー様へ

新潟県内でのペットイベントによる対面販売で得た「リアルな声」を製品に反映。2025年10月からは、全国どこからでも購入可能な公式オンラインショップを開設し、利便性を高めました。

■今後の展望

これからも私たちShinShinは、ペットオーナー様からいただく声に耳を傾けながら、日常の中でオーナー様とその愛犬が心を通わせるために何ができるかを考えてまいります。

■製品概要

名称： 牛肉ミートボール（プレーン・納豆・かぼちゃの３種類）

鶏肉ミートボール（さつまいも・トマト・ブロッコリーの３種類）

鹿肉ミートボール（プレーンの１種類）

特徴： 国産原材料使用、保存料・着色料無添加、米糀配合

販売チャネル： 公式オンラインショップ、ペット関連イベント

公式オンラインショップ： https://shinshinpf-official.agrojapan.jp/

公式Instagram：@agro.shinshin(https://www.instagram.com/agro.shinshin/)

公式Instagramではイベント出店や新商品などの最新情報を随時発信しています！

本件に関するお問い合わせ

株式会社アグロジャパン

経営統括本部 経営企画チーム

TEL：025-250-6289

株式会社アグロジャパン について

株式会社アグロジャパンは「動物を介して 食の生産に寄与 人の癒しに寄与」の使命のもと、北日本・東日本を中心に、動物用医薬品、飼料を中心にその関連商品までを仕入・販売している、動物用医薬品卸売業の会社です。

本社所在地 ： 新潟県新潟市江南区曙町５丁目１番３号

代表者 ： 代表取締役社長 浅見 毅

企業理念 ： 感謝の精神を忘れず思いやりをもって夢のある企業の創造に挑戦する

主な事業内容： 動物用医薬品、医療用医薬品の販売およびその関連・周辺商品の販売

企業情報 ： https://www.agrojapan.jp/

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスについて

バイタルケーエスケー・ホールディングスは、地域で提供される医療や介護といったヘルスケアサービスを医薬品や介護用品などの製品やサービスの提供を通して支えています。長期ビジョン２０３５「垣根を越えて 薬の先へ “つなぐ”ことで医療の未来を革新する」に基づき、自立と連携により医薬品・メディカル品の持続可能な流通体制を構築することや、社会課題解決と健康寿命の延伸に寄与することを目的に、医療周辺ビジネスを拡大することを目指しています。

本社所在地 ： 東京都世田谷区弦巻１丁目１-12

代表者 ： 代表取締役社長 村井泰介

企業理念 ： 人々が安心して健康に暮らせるよう、地域のヘルスケアを支える

主な事業内容： 医薬品卸売事業、薬局事業、動物用医薬品卸売事業、製薬事業、

介護レンタルその他事業

企業情報 ： https://www.vitalksk.co.jp/