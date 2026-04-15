【ロイズ公式オンラインショップ限定】併用可能！生チョコレート[オーレ]が1箱もらえる＆送料無料のチャンス！お得な2大キャンペーン開催中♪

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト(北海道札幌市)は、ロイズ公式オンラインショップ限定で、2026年4月15日(水)から5月31日(日)ご注文分まで、お届け先1件につき、生チョコレート1箱以上を含む商品代金の合計が6,100円(税込)以上ご注文の方を対象に、生チョコレート[オーレ]が1箱もらえるキャンペーンを開催中。

さらに、2026年4月15日(水)8:30AMから8月5日(水)ご注文分まで、お届け先1件につき、商品代金の合計が7,500円(税込)以上のお買い物でクール便送料が無料となるキャンペーンを開始いたしました。

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

2つのキャンペーンは併用可能です。人気商品や気になっている商品など、お得なこの機会にぜひお楽しみください。

■生チョコレートキャンペーン【ロイズ公式オンラインショップ限定】

◆対象

期間中お届け先1件につき、生チョコレート1箱以上を含む、商品代金の合計が6,100円(税込)以上お買い上げの場合。

※ご購入対象の生チョコレートは、期間中にオンラインショップで販売中のすべての生チョコレートです。

※ロイズ公式オンラインショップでのご購入に限ります。

※電話・FAX・はがきでのご注文、「ロイズ 楽天市場店」・「ロイズ Yahoo!ショッピング店」・「ロイズLINEギフト店」・「ロイズeギフト」でのご購入は対象外です。

※ご贈答先へ直接お届けする場合は、プレゼント商品もご贈答先の荷物に同梱します。

◆ご注文期間

2026年4月15日(水)～5月31日(日)

※お届け希望日は、2026年4月18日(土)～6月4日(木)到着分までとさせていただきます。

※期間中、何度でもご利用いただけます。

生チョコレート[オーレ]

＼もらえる生チョコレートはこちら！／

ミルクのやさしい風味が魅力。生チョコレート人気No.1

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]は、こだわりのミルクチョコレートと北海道の生クリームを使って、やさしい味に仕上げた正統派のおいしさ。お口の中で、甘さがまろやかにとけていきます。風味付けに洋酒を使用しています。

■送料無料キャンペーン

◆対象

期間中お届け先1件につき、商品代金の合計が7,500円(税込)以上お買い上げの場合。

※ロイズ通信販売(公式オンラインショップ・電話・FAX・はがき)でのご購入に限ります。

※「ロイズ 楽天市場店」・「ロイズ Yahoo!ショッピング店」・「ロイズLINEギフト店」・「ロイズeギフト」でのご購入は対象外です。

◆ご注文期間

2026年4月15日(水)8:30AM～8月5日(水)

※FAX・はがきでのご注文は、2026年8月5日(水)到着分までとさせていただきます。

※お届け希望日は、2026年4月18日(土)～8月15日(土)到着分までとさせていただきます。

※期間中、何度でもご利用いただけます。

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【ロイズ通信販売】

公式オンラインショップ：https://www.royce.com

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）

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