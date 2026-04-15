【10周年記念限定モデル】品格と機能美の極・200m防水自動巻腕時計

happiness-GoodLife

光の角度で表情を変えるスターリングシルバー文字盤と、

自然の移ろいから着想を得た5つのダイヤル。

ラグジュアリーな質感とダイバーズ性能を兼ね備えた自動巻き腕時計です。





【商品特長】

◎スターリングシルバー文字盤

◎ST1731自動巻きムーブメント

◎20気圧（200m）防水

◎スイス製C3＆BGW9三層ルミナス

◎7段階調節可能 クイックリリースクラスプ付き

◎5つのカラーバリエーション

◎10周年記念限定モデル





【50ヶ国以上の販売実績】

世界50か国以上で支持されるAerotec。Kickstarterで50回以上のプロジェクトを実施し、2,000人以上の支援者を獲得しています。

また本モデルは、アメリカのKickstarterで約9,100,000円の支援を達成しました。





【スターリングシルバーの文字盤】

スターリングシルバーを用いた文字盤は、光の角度によって繊細に表情を変え、あらゆる光の下で視認性を確保します。

5つのカラー

１.ラグーン・ドリフトダイヤル

-グリーン×レモンイエロー-

浅瀬に差し込む陽光を思わせる色合い。

穏やかさと透明感を併せ持つ一本。

２.トワイライトアビスダイヤル

-ダークグリーン×ディープブルー-

森から深海へと沈む色彩。

静けさの中に力強さを宿すダイヤル。

３.コースタル・ミラージュダイヤル

-ソフトサーモン×スレートグレー-

海辺の朝を思わせる柔らかな色調。

落ち着きと個性を兼ね備えた一本。

４.コースタル・ドリフトダイヤル

-ミスティスカイ×ディープシーブルー-

水平線へと溶け込む色の変化。

爽やかさと奥行きを感じさせるモデル。

５.オーロラ・フレイムダイヤル

-ディープブルー×ファイリーレッド-

極地の空を思わせるコントラスト。

静と動が交差する印象的なダイヤル。

【美しさと機能性を両立する設計】

内部にはST1731自動巻きムーブメントを搭載。

20気圧（200m）防水仕様に加え、スイス製C3およびBGW9スーパールミノバによる三層ルミナスコーティングを施し、昼夜を問わず高い視認性を確保します。

さらに、ボックス型サファイアクリスタルと反射防止コーティングにより視認性と耐久性を両立。約12mmの薄型設計で快適な装着感も実現しています。

【しなやかな装着感と、2つの仕様】

7連ステンレスブレスレットは細かいコマ構造により手首にしなやかにフィット。

クイックリリース機構を採用し、工具なしで交換可能です。

また、本モデルには交換用の革ベルトが標準付属し、2つの仕様を楽しめます。

【こんなシーンに】

・ビジネスシーンで

・カジュアルスタイルに

・アクティブな場面で

・ナイトシーンで

・女性の腕元にも

【商品概要】

-ケースサイズ：40mm 316Lステンレススチールケース

- ケース厚：高さ12mm

- ラグ幅：20mm

- ラグからラグまで：46mm

- 重量：168g（ステンレススチールブレスレット装着時）

- ケースバック：シグネチャーデザインのステンレススチール製ケースバック、小さなクリスタルウィンドウ付き

- リューズ：ねじ込み式リューズ

- ムーブメント：ST1731 自動巻きムーブメント

- 文字盤：スターリングシルバー文字盤、BGW9 スーパールミノバ塗布済み

- クリスタル：反射防止コーティングを施したボックス型サファイアクリスタル

- 防水性能：20気圧（200m）/ 660フィート

- ストラップ：7段階調節可能なクイックリリースクラスプ付き、20mmステンレススチール製ブレスレット

- パッケージ：AEROTEC特製パッケージボックス

- 保証：商品お届けから1年間（国際保証）

【Makuake プロジェクト概要】

受付期間： 2026年4月9日（10:00）から 2026年5月30日(22:00 )まで

目標金額：300,000円

詳細URL ：https://www.makuake.com/project/aerotec_watches/

■会社概要

屋号 ：happiness-GoodLife（ハピネスグッドライフ）

代表者 ：山中 知己

所在地 ：青森県上北郡東北町保戸沢家ノ前59-2

設立 ：2026年1月

事業内容：サービス業