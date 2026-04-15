【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】鹿児島県垂水市漁協と協業し宿泊者限定のかんぱちエサやり体験、漁協見学イベントを開催！

積水ハウスホテルマネジメント株式会社※体験イメージ

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、垂水市漁業協同組合とコラボレーションし、かんぱちエサやり体験、漁協見学のイベントを 2026年5月23日（土）に開催いたします。本企画はフェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島に当日ご宿泊の方限定のイベントです。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。

鹿児島県垂水市は、年間約135万匹を養殖する世界最大級のかんぱち養殖地です。錦江湾の恵まれた海洋環境を背景に、長年にわたり養殖業において栄えてきました。

錦江湾は、深い水深と良好な水質、年間を通じて温暖で安定した水温、そして適度な潮の流れといった、かんぱちの養殖に理想的な自然条件を備えています。かんぱちは暖かい海を好む魚であり、この恵まれた環境の中で十分に泳ぎ回ることで筋肉が発達し、歯ごたえの良い引き締まった良質なかんぱちに育ちます。

垂水市の養殖場では、こうした自然条件を最大限に活かしながら、長年にわたり養殖技術と飼料の改良を重ねてきました。鹿児島県産のお茶を配合飼料に用いるなど、独自の工夫も培われています。このような良質な海洋環境と高い養殖技術の融合によって生み出されたのが、ブランドかんぱち「海の桜勘」です。

本イベントでは、3つのプログラムを通じて、垂水市の養殖漁業を間近に体感いただけます。

1つ目のプログラムは「かんぱちのエサやり体験」です。参加者の皆様には実際に漁船に乗船し、錦江湾の養殖場でかんぱちのエサやりを体験いただきます。エサを海面に投げ入れた瞬間、水面が一斉に沸き立ち、無数のかんぱちが激しく水しぶきを上げながら競い合うように食らいつく光景は圧巻です。銀色の魚体がきらめきながら跳ね上がり、海面がまるで沸騰したかのように躍動するその迫力は、日常では決して味わえない興奮と感動を与えてくれます。エサやり体験の後は、しばらくの間、海上遊覧をお楽しみいただけます。錦江湾は湾内でも水深が深く、潮の入れ替わりが良好なため、多様な海洋生物が生息しており、運が良ければイルカに出会える可能性もあります。

2つ目のプログラムは「漁協の施設見学」です。垂水市漁業協同組合の施設内にある大型冷蔵庫に実際に入り、氷点下の極寒を体感いただきます。冷蔵庫内では、かんぱちの餌となるイワシ、アジ、サバなどの飼料用魚を間近にご覧いただけます。普段は立ち入ることのできない漁協の施設を巡ることで、養殖漁業を支える仕組みを学ぶことができます。

3つ目のプログラムは「ブランドかんぱちのさばき方体験＆試食」です。垂水市が誇るブランドかんぱち「海の桜勘」を、自分の手でさばき、その場で味わうことができます。

まず、さばき方体験では、プロの指導のもと、かんぱちを3枚におろし、お刺身にするまでの工程を見て、体験していただきます。魚の構造を理解しながら包丁を入れ、3枚おろしの技術を学んだ後、美しいお刺身に仕上げていきます。自分の手でさばくことで、魚への感謝や食の大切さをより深く感じられる貴重な体験です。

さばき方体験の後は、いよいよ試食です。「海の桜勘」は、配合飼料に鹿児島県産のお茶を加えて育てられたかんぱちです。お茶を配合することで鮮度の保持が向上し、ビタミンEが増加するとともにコレステロール含量が減少するという特徴があります。また、魚特有の臭みが抑えられ、身質の透明感が増した上質な味わいが特長です。自らの手でさばいた新鮮なお刺身を味わう格別なひとときをお楽しみください。

ぜひこの機会に、垂水ならではの体験イベントにご参加ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

※体験イメージ

イベント詳細

■開催日時：2026年5月23日（土）14:30～17:45

※開催の判断は5月21日に行いますが、

当日の天候、海の状態等によりやむを得ず中止になる場合がございます。

予めご了承ください。

■参加対象：

2026年5月23日（土）にフェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島にご宿泊の方で小学生以上の方

■参加費：大人 3,000円 / 小学生 2,000円

フロントにてチェックイン時にお支払いください。（現金不可）

■定員：15名様

■スケジュール：

14:30 ホテル1階ロビーに集合、マイクロバスにて移動

14:45 垂水市海潟漁港到着

→かんぱちのエサやり体験

→漁協施設見学

→かんぱちさばき方体験、試食

17:30 漁港出発、マイクロバスにて移動

17:45 ホテル到着

※当日の状況により、時間は若干前後する可能性がございます。

■服装・持ち物：

＊汚れても良い靴、服装

＊滑りにくい靴

＊水分補給用のお飲み物

■申込

宿泊予約をお取りいただいた後、

フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島（電話番号：0994-35-1625）へ、体験イベント参加希望の旨をお伝えください。

垂水市漁業協同組合

垂水市漁業協同組合が位置する地域は古くから漁業が盛んで、シビやカタクチイワシの漁で大いに賑わい、昭和40年ごろから「とる漁業より育てる漁業」へとハマチ・ブリの養殖をスタートしました。ところが、平成元年の台風被害ですべての養殖生け簀を失ってしまいました。

それでも海潟の漁師たちはへこたれませんでした。災害をきっかけに、ハマチやブリよりも高値で取引される、かんぱちの養殖業に新たに挑戦したのです。たゆまぬ努力を重ねた結果、垂水市漁業協同組合は単一漁協として日本一のかんぱち産地へと成長を遂げました。さらに「極上カンパチ 海の桜勘」というブランドを立ち上げ、2004年7月にはかんぱちとして第一号となる「かごしまのさかな」ブランド認証を取得するに至りました。

平成21年からは「体験型修学旅行」の受け入れを開始し、観光漁業への取り組みにも挑戦しています。

エサやり体験やさばき方体験、大型冷蔵庫の見学などを通じて、かんぱちの魅力や垂水市漁業協同組合の活動を広く知っていただくことを目指しています。お客様に心から楽しんでいただき、笑顔でお帰りいただけるような、心に残る思い出づくりのお手伝いができればという思いで日々取り組み、来客数は年々増加しています。

https://www.tarumizugyokyou.com

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

＊公式WEBサイト：https://fairfield-michinoeki-japan.com/

＊公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

＊公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

＊公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

＊ポッドキャスト「旅のセレンディピティ」WEBサイト：

https://www.sekisuihouse.co.jp/development_business/fairfield-tabisere/

＊愛犬旅インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfield_dogquest/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトは、宿泊を通じて地域の知られざる魅力を届けるという理念のもと、全国各地の生産者や自治体と手を携え、その土地でしか出会えない体験の場を創出しています。今回の垂水市漁業協同組合との協業によるかんぱちエサやり体験・漁協見学イベントは、旅行者と地域産業の接点を生み出す取り組みの一つです。参加者の皆様が錦江湾の養殖現場で感じた驚きや、ブランドかんぱち「海の桜勘」の味わいを通じて得た発見が、垂水市への関心を広げるきっかけとなることを願っています。フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトは、今後も各地域の自然、食、文化を旅行者へつなぐ架け橋として、日本の多様な地域資源の価値を発信し、地域とともに歩む観光の実現に取り組んでまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。