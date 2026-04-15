公益社団法人日本医師会

「骨粗鬆症～人生100年時代の骨折予防を考える～」をテーマとした日本医学会公開フォーラムが日本医師会などの後援により、5月9日（土）に日本医師会館大講堂で開催されるとともに、WEBでもライブ配信を行うことになりました。

本フォーラムは、最近の医学・医療を分かりやすく市民の方々にお知らせする事を目的として平成17年度より毎年２回開催しているものです。

主な内容、申込方法等は下記となっておりますので、奮ってご応募願います。

◆主催：日本医学会

◆後援：日本医師会、NHK、読売新聞東京本社

◆日時：5月9日（土）午後１時～５時５分

◆場所：日本医師会館1階大講堂（文京区本駒込2‐28‐16）

◆テーマ：骨粗鬆症～人生100年時代の骨折予防を考える～

◆定員：300名

◆参加費：無料

◆プログラム：

・開会あいさつ（門脇孝日本医学会長）

・「骨粗鬆症 序論」（竹下克志自治医科大学整形外科学教授）

・「骨粗鬆症の疫学と病態」（小川純人東京大学大学院医学系研究科老年医学教授）

・「骨粗鬆症検診の意義」（田中栄東京大学大学院医学系研究科整形外科学教授）

・「70歳からの30年間を元気に生きるための生活習慣」（山本智章新潟リハビリテーション病院院長）

・「薬物療法による骨折予防効果」（竹内靖博国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院長）

・「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025に基づく診療体制の構築」（鈴木敦詞藤田医科大学内分泌・代謝・糖尿病内科教授）

・総合討論

・閉会あいさつ（高橋雅英日本医学会副会長）

◆申込方法：日本医学会ホームページ内の「開催案内」欄「第39回日本医学会公開フォーラム」より、受講者が個別に必要事項を入力し、申込願います（その際に「現地参加」「WEB参加」を選択ください）。

申込はこちらから :https://jams.med.or.jp/event/forum.html

◆申込締切：5月8日（金）午後5時

※大講堂内は自由席です。大講堂内ではお食事はできません。

※当日の模様は後日に日本医学会ホームページでオンデマンド配信する予定です。

問い合わせ先

本記事に関して 日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

フォーラムに関して 日本医学会 TEL03‐3946‐2121（代）

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