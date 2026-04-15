【伊勢丹新宿店 本館6階アートギャラリー】ロベール・ドアノー写真展「パリの街角　喧騒の隙間」26年 4/22(水) ～開催。巨匠ドアノーが愛した、パリの日常に宿る一瞬のドラマを捉えた 29点を展示販売

株式会社アートプリントジャパン■タイトル：「LE BAISER DE L‘HOTEL DE VILLE_1950」（「パリ市庁舎前のキス」）■サイズ：24×30cm（イメージサイズ）■技法・素材：ゼラチンシルバープリント制作年：1950年 ■価格はお問い合わせください (C)Atelier Robert Doisneau/Contact

代表作《パリ市庁舎前のキス》で世界にその名を知らしめた写真家ロベール・ドアノー。

本展は、誰もが知る「パリの恋人たち」のイメージを超え、ドアノーのレンズが捉えた「愛おしい不完全さ」にフォーカス。

完璧に演出された美ではなく、日常のふとした瞬間に現れるユーモアやペーソス、見落としてしまいがちな一瞬のドラマを収めた作品をご紹介いたします。

シャッター音と共に切り取られた、名もなき人々の小さな物語。

その一瞬の中に、あなた自身の物語を見つけに来てください。

■略歴

ロベール・ドアノー Robert Doisneau

1912年パリ郊外のジャンティイに生まれる。エコール・エスティエンヌで石版を学び、写真家アンドレ・ヴィニョーの助手となる。

1932年に初のルポルタージュ「蚤の市」が『エクセルシオール』紙に掲載される。

その後、ルノー社のカメラマンなどを経て、1939年にフリーとして活動を開始。

1949年から1951年まで『ヴォーグ』誌の契約カメラマンとして、ファッション写真や社交界を撮影。

特にパリの庶民たちの日常をとらえた写真で高い評価を得て、1951年にはニューヨーク近代美術館で開催された「5人のフランス人写真家」展に、アンリ・カルティエ＝ブレッソン、ブラッサイ、ウィリー・ロニ、イジスとともに出品作家に選ばれる。

1974年、アルル国際写真フェスティバルの特別招待作家となる。

1992年、英国のオックスフォード近代美術館で大回顧展「ロベール・ドアノーに捧げる」開催。

2000年は撮影50周年を記念して「パリ市庁舎前のキス」の大型プリントがパリ市庁舎前広場に展示される。

2012年、生誕100周年を記念して世界各地で多数展覧会が開催される。

ニエプス賞(1956年)、仏国内写真大賞(1983年)など受賞多数。

1994年逝去(享年82歳)。

■取材等の問合せ先■

主催：株式会社アートプリントジャパン

Instagram：@apj_exhibitions

展示会情報：apj-exhibition.blogspot.com

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

直営部

TEL:03-5923-1362（土日祝休）



#ロベールドアノー #新宿伊勢丹

#アートプリントジャパン