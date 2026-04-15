春の「ありがとう」を伝える、ムーミンのギフト！日常のさまざまなシーンで選びやすいギフトを提案。幅広いシーンで活躍するラインアップが揃いました。

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンスを管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊東久美子／以下、ライツ・アンド・ブランズ）は、春のギフトシーンに向けたムーミンのアイテムをご紹介いたします。日常の「ありがとう」の気持ちを伝えるギフトを中心に、さまざまなアイテムを取り揃え、ムーミンの世界観を取り入れたギフトシーンをご提案いたします。

ムーミン公式サイトhttps://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

88％が「ムーミンはギフトとして安心して選べる」と回答

春の「ありがとう」を伝える、ムーミンのギフト

ムーミン公式ファンクラブ会員を対象としたアンケート調査（※）では、「手土産・ちょっとしたお返し」や「誕生日プレゼント」など、日常のギフトシーンでムーミンアイテムが選ばれている傾向が明らかになりました。また、「ムーミン」はギフトとして安心して選べるキャラクターだと思う（「強くそう思う」「ややそう思う」の合計）と回答した人が88％にのぼりました。

手土産やお礼などのシーンに寄り添い、贈る相手を選ばず取り入れやすいムーミン商品から、日常のギフトシーンにおすすめのアイテムをご紹介します。

※株式会社ライツ・アンド・ブランズ調べ（ムーミン公式ファンクラブ会員対象／2026年4月実施／n=1,020）

※本リリース内のコメントは、アンケート回答の一部を抜粋・要約したものです。

シリーズで揃えてプレゼントしたいムーミンの人気アイテム

マグ AREKORE（ムーミン）マグ AREKORE（ムーミン/リトルミイ）

ムーミンたちの表情や動きを、“あれこれ”詰め込んだアートシリーズのマグ。日本語と英語のフレーズを組み合わせたデザインで、使うたびに新しい発見があります。電子レンジ・食洗機に対応した日常使いしやすい仕様で、贈りものとしても選びやすいアイテムです。

価格：各1,870円（税込）

発売元：株式会社山加商店

※発売中

マグ AREKORE（リトルミイ）ご機嫌ななめな表情のムーミンなど、さまざまなアートと言葉をあしらったデザインが特徴です。てぬぐい AREKORE （ムーミン/リトルミイ）てぬぐい AREKORE （ムーミン/リトルミイ）

ムーミンたちの表情や動きを、“あれこれ”詰め込んだアートシリーズのてぬぐい。薄くかさばらず乾きやすく、清潔に使いやすい点も魅力です。AREKOREシリーズで揃えて贈るのもおすすめ。

価格：各1,100円（税込）

サイズ：約34×90cm

発売元：丸眞株式会社

※発売中

日常のギフトシーンにおすすめのムーミンのフードギフト

ムーミン ＆ テーブル 6種類のスープ ギフトボックスムーミン ＆ テーブル 6種類のスープ ギフトボックス

北欧で親しまれている6種類のスープを詰め合わせた、ブック型のギフトボックス。本場のレシピをもとに、素材の旨味を活かした本格的な味わいに仕上げています。お湯を注ぐだけで手軽に楽しめるため、忙しい方への贈りものにも適した一品です。

価格：2,484円（税込）

発売元：パウダーフーズフォレスト株式会社

※発売中

MOOMIN×湯の花せんべいMOOMIN×湯の花せんべい

人気の温泉銘菓「湯の花せんべい」に、ムーミンの物語性を感じさせるデザインパッケージが3種類登場。素朴でやさしい甘さと軽やかな食感が特長で、世代を問わず楽しめます。個包装で分けやすく、手土産やちょっとしたお礼にも添えやすい一品です。

価格：各1,296円（税込）

発売元：有限会社日の出屋製菓

※発売中

ゴーフレット缶（抹茶チョコクリーム/いちごチョコクリーム）

ゴーフレット缶（抹茶チョコクリーム）ゴーフレット缶（いちごチョコクリーム）

香り豊かなクリームを、軽やかな食感のゴーフレットでサンドした一品です。ほろ苦さとやさしい甘さのバランスが心地よく、ひと息つきたい時間に寄り添います。スウェーデンのボニエ・カールセン社から出版されている絵本のアートを使用したパッケージで、贈りものとしても映えるデザインです。

価格：各1,180円（税込）

発売元：有限会社日の出屋製菓

※発売中

タオルハンカチ リトルミイ ボーダーII（ブラック/レッド）タオルハンカチ リトルミイ ボーダーII（ブラック/レッド）

シンプルなボーダー柄に、右下へさりげなく施したリトルミイの刺繍が印象的なタオルハンカチ。ヘム部分には「MOOMIN」のロゴを織り込み、キャラクターの世界観を上品に表現。落ち着いたデザインで日常使いしやすく、贈りものとしても選びやすい一枚です。

価格：各880円（税込）

発売元：タオル美術館（一広株式会社）

※発売中

メッセージティーメッセージティー

ムーミンたちのイラストとともにメッセージを添えた、個包装タイプの紅茶。 「ありがとう」や「お世話になりました」など、日常で使いやすい言葉を揃えた全10種類のデザインを展開しています。フレーバーもそれぞれ異なり、選ぶ楽しさも魅力のひとつ。日々のちょっとした感謝や気持ちを伝える場面に寄り添います。

価格：各173円（税込）

発売元：大橋珍味堂株式会社

※発売中

クッキー風シール（ムーミン）クッキー風シール（リトルミイ）

クッキー風シール（ムーミン/リトルミイ）

クッキーのようにぷっくりとした厚みが特長のシール。「ムーミン」「リトルミイ」の2種展開で、さまざまなキャラクターや大きさが揃います。スマートフォンや手帳、小物などをデコレーションしたり、身の回りのアイテムに貼ったりして楽しめる仕様。ちょっとした贈りものに添える用途としても活躍します。

価格：各495円（税込）

発売元：サンスター文具株式会社

※発売中

クッキー風シール（ムーミン）

クッキーのようなシールが特徴です。

It's So Me! ムーミン（ムーミン/スナフキン/リトルミイ/ニョロニョロ）It's So Me! ムーミン（ムーミン/スナフキン/リトルミイ/ニョロニョロ）

傘やペットボトルの目印に！ ノートやペンなど身の回りのアイテムを可愛く！ 持ち物に付けることで「自分らしさ（＝It's So Me！）」を表現できる、ムーミンのお気に入りチャームが新登場。シリコンリングとカニカン・マルカンが付属しているので、取り付けたいものの形に合わせて使い分けられます。

価格：各550円（税込）

発売元：株式会社日本ホールマーク

※発売中

It's So Me! ムーミン（ムーミン/スナフキン/リトルミイ/ニョロニョロ）It's So Me! ムーミン（リトルミイ）いつでもムーミンビスケット（ココア）いつでもムーミンビスケット（ミルク/ココア）

サクッと軽やかな食感が特長のビスケット。ムーミンのキャラクターたちをかたどった全11種類の形があり、選ぶ楽しさも魅力です。中でも60分の1の確率で出会える“ご先祖さま”の形が入っていたら、思わずうれしくなるひとときに。パッケージデザインもそれぞれ4種類あり、集めたくなるかわいさです。

価格：各54円（税込）

発売元：北陸製菓株式会社

※発売中

いつでもムーミンビスケット（ミルク）ムーミン谷の仲間たちをかたどったビスケット。（写真はミルク味）

「ムーミン」のおすすめ商品は他にも多数発売中！詳しくはムーミン公式サイトをご確認ください。https://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

「ムーミン」アイテムが購入できるショップ

全国のムーミンスポットやショップで「ムーミン」アイテムが購入いただけます。

※店舗により販売する商品は異なります。

ムーミンショップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/74_1_ff3e498db74c5640aed231330ef05f3d.jpg?v=202604150751 ]ムーミンショップ カジュアルエディション[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/74_2_ecf3f26a135a944d5eb95a2401f87e41.jpg?v=202604150751 ]ムーミンカフェ 軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ(W01・02区画)

ムーミンカフェ スタンド[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/74_3_8b7626014d7f77a8da17fad318becd58.jpg?v=202604150751 ]

ムーミンバレーパーク 埼玉県飯能市宮沢327-6 メッツァ

MOOMIN SHOP ONLINE

https://shop.moomin.co.jp/

ムーミンショップ 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/

ムーミンスポット一覧ページ https://www.moomin.co.jp/about/moomin-spots

ムーミン公式サイト・公式SNS

「ムーミン」公式サイト https://www.moomin.co.jp/

「ムーミン」公式Instagram https://www.instagram.com/moominofficial_jp/

「ムーミン」公式Facebook https://www.facebook.com/moominjp/

「ムーミン」公式Threads https://www.threads.com/@moominofficial_jp

ムーミン「ムーミン」とは

「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60か国以上の国々で翻訳出版されています。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

トーベ・ヤンソン「トーベ・ヤンソン」とは

ムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンは、1914年、彫刻家と商業画家の娘としてフィンランドの首都ヘルシンキに誕生しました。幼い頃から才能を発揮し、画家、イラストレーターとしても活躍。1945年に小説『小さなトロールと大きな洪水』を発表し、ムーミンをこの世に送り出しました。2001年に世を去るまで、精力的に創作活動を続け、ムーミン以外の小説、フレスコ画など、ジャンルにとらわれない多くの作品を残しています。

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンス一括管理（翻訳出版権、テーマパーク、舞台芸術を除く）、およびテレビアニメ「ムーミン谷のなかまたち」の映像配給を事業内容としています。

https://www.rightsandbrands.co.jp/