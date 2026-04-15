【受賞】ワム・システム・デザイン（株）の誤配送防止システム「ArU-cana」が、第38回 中小企業優秀新技術・新製品賞にて「奨励賞」を受賞

ワム・システム・デザイン株式会社

ワム・システム・デザイン株式会社（代表取締役：上野 潔/大阪府大阪市北区、以下ワム・システム・デザイン）は公益財団法人りそな中小企業振興財団および日刊工業新聞社が主催する「第38回 中小企業優秀新技術・新製品賞」において、自社開発の「ArU-cana」がソフトウェア部門・奨励賞を受賞したことをお知らせいたします。

■中小企業優秀新技術・新製品賞について

公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社が共催する、中小企業の優れた新技術・新製品を表彰する制度です。

1988年の創設以来、日本の産業を支える中小企業の技術開発を支援し、国際競争力の向上に寄与することを目的としています。

毎年、全国から応募される多数の案件の中から、厳正な審査を経て、革新性や社会的な波及効果が高いと認められたものに授与され、本表彰で38回目の実施となります。

「中小企業優秀新技術・新製品賞」の概要(https://www.resona-fdn.or.jp/shingijutu.html)

第38回の受賞者一覧はこちら(https://biz.nikkan.co.jp/sanken/shingizyutu/38shingizyutu.html)

■誤配送防止システム「ArU-cana」について

「ArU-cana」は、スマートフォンをかざすだけで荷物につけられたコードをまとめて認識し、荷物が揃っているか、積込対象外の荷物が紛れ込んでいないかを出荷データと照合してチェックできる、誤配送防止システムです。

ワム・システム・デザインが独自に開発したコードArU-code(R)を使用することで、複数のコードのまとめ読みや斜めの角度からの読み取り、動いているものの読み取り、離れた距離からの読み取りが可能です。

ドライバーの荷役作業を圧迫していた検品業務において、作業時間を圧倒的に短縮できるだけでなく、作業の標準化を支援し、担当者による成果のバラつきを解消します。労働力人口の減少が避けられない中で、本ソリューションは業務の標準化・効率化を徹底し、物理的な人手不足を補う『次世代の物流基盤』として機能します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rXeMkW0SUqY ]

■ワム・システム・デザインについて

ワム・システム・デザインは1989年に和歌山で創業して以来、30年以上にわたり「現場の課題解決」を掲げ、物流現場の課題に向き合ってきました。2012年からカラーコードを用いたソリューション事業を開始し、2020年には自社開発のArU-code(R)を使用した事業を開始。現場の課題を解決する様々なソリューションの提供を行っています。

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■ワム・システム・デザイン株式会社

https://www.womnet.com/

本社所在地：大阪市北区梅田三丁目2-2 JPタワー大阪14F

TEL：06-6454-5561 代表取締役：上野 潔

設立：1989年

事業内容：ソフトウェアの開発及び販売

■本件に関するお問い合わせ先：

ワム・システム・デザイン株式会社 SC本部 担当：上野玲音

TEL：06-6454-5561 MAIL：wom@womnet.com