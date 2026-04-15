GWの最終日は近所でちょっと特別な一日を。5/6（水）板橋区立文化会館がまるごと遊び場！「おおやま遊〇（えん）地」開催

公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

板橋区立文化会館（板橋区大山東町）では、5/6（水祝）に会館全館を会場とした子ども向けイベント「おおやま遊〇（えん）地」を開催いたします。

ゴールデンウィークの最終日を１日たっぷり遊べるプログラムです。

ファミリーチケットは１枚1,000円で保護者（中学生以上）２名と子ども５名まで入場でき、家族みんなで楽しめます。

大ホールでは、DJが子どもたちに人気の曲を次々に流し、音楽に合わせて自由に踊れる「キッズディスコ」（ステージ上）を開催。

ロビーでは、保育士資格を持つ紙芝居師による「ゴリラせんせいの紙芝居」（1階ロビー）、風船で思いきり遊べる「風船ひろば」（2階ロビー）、赤ちゃんもゆったり過ごせる「赤ちゃんひろば」（3階ロビー）をお楽しみいただけます。

そのほか、小ホールではパントマイムやバルーンのパフォーマンスショー「クラウンの館」、4階大会議室では木のレールやブロックで自由に遊べる「木のひろば」、5階和室では忍術を学びながらお姫様を救う参加型ショー「姫サマおたすけ大作戦 in 大山城」、5階茶室では石を積んで遊ぶ「ロックバランシング」を実施します。

さらに、館内にちりばめられた謎を解きながら宝を探す「なぞとき宝さがし」も開催。さまざまなお部屋をめぐりながらお楽しみいただけます。

開催時間（11:00～16:00）内であれば、いつ来ても各プログラムにご参加いただけます。

各プログラムのスケジュールは公式サイト(https://www.itabashi-ci.org/culturehall/event/detail/3677)をご確認ください。

※各プログラムには定員があり、定員に達した場合はご参加いただけない場合がございます。

◆プログラム一覧/参加アーティスト

・キッズディスコ（大ホール）/ NEKKOPOCCO

・ゴリラせんせいの紙芝居（大ホール１階ロビー）/ゴリラせんせい

・クラウンの館（小ホール）/Peppi The Clown

・姫サマおたすけ大作戦in大山城（和室）/山猫団

・ロックバランシング（茶室）/石花ちとく

・風船ひろば（大ホール２階ロビー）

・赤ちゃんひろば（大ホール３階ロビー）

・木のひろば（大会議室）

・なぞとき宝さがし（全館）

・ミニマルシェ（大ホール１階ロビー） ※別途料金がかかります

全体企画協力：NEKKOPOCCO

◆開催概要

開催日：2026年5月6日（水祝） 11：00～16：00

会場：板橋区立文化会館

公式サイト：https://www.itabashi-ci.org/culturehall/event/detail/3677 (https://www.itabashi-ci.org/culturehall/event/detail/3677)

◆チケット情報（好評販売中）

【料金】

ファミリーチケット 1,000円（中学生以上の保護者２名、子ども５名まで）

追加 500円（中学生以上の保護者１名、子ども２名まで）

【取り扱い】

・板橋区立文化会館 窓口・電話 03-3579-5666(9:00～20:00)

※窓口・電話ともに施設点検日は17時まで。

・文化会館WEB(https://www.s2.e-get.jp/web5ap01b/pt/?G=itaba829&app=s1gt0&RTNfld=itabasi&RTNent=pe&RTNmyp=pm&RTNtik=pt&k=abe7861c034cf51f19c197dfe7234d409c1f9c18mnyesm4w)

◆アクセス

板橋区立文化会館

東京都板橋区大山東町51-1

・東武東上線「大山」駅 北口から徒歩約3分

・都営三田線「板橋区役所前」駅 A3出口から徒歩約7分

※一般来場者の駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用ください。

◆お問合せ

（公財）板橋区文化・国際交流財団

TEL:03-3579-3130（平日9：00～17：00）