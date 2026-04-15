【P3リニューアル】ヒカルプロデュースNMNサプリ「P3」が価格そのままで超進化！NMN配合量を500mgに増量し、全55種類の美容成分へアップデート

株式会社LADDER

YouTuberヒカルプロデュースのNMNサプリメント「P3」が、本日4月15日より大幅リニューアルいたしました。

話題のエイジングケア成分（※1）「NMN」を1包あたり500mgへと大幅増量。

さらに、新成分「エルゴチオネイン」を追加して全55種類の美容成分へと進化しながらも、「価格はそのまま」でお届けいたします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_027_AD_06683&utm_source=ld_0001&utm_medium=other&utm_campaign=prt_renew_20260407

■ リニューアルでのパワーアップポイントを5つご紹介！

１. 次世代エイジングケア成分（※1）「NMN」を大幅増量！

これまでの1包あたりNMN300mgからNMN500mgへと200mgもの大幅増量を実施しました。

総配合量が9,000mgから15,000mgへとアップ。（※2）

よりしっかりとNMNを補うことで体の内側からサポートし、イキイキとした毎日を支えます。

２. 新成分「エルゴチオネイン」追加で全55種の美容成分へ！

新たに「賢い健康栄養素」と呼ばれるアミノ酸誘導体の一種「エルゴチオネイン」を5mg追加し、配合成分が54種から55種の美容成分へとパワーアップしました。

ヒトの体内では作り出せないため摂取が推奨されている成分であり、NMNとの相性も抜群です。

３. 話題の成分「5-ALA」も倍増！

「5-ALA」は納豆などに含まれるアミノ酸の一種で、NMNとも相性抜群の成分です。加齢により減少する一方で食事からは補いにくいため、サプリでの摂取が効率的です。今回のリニューアルで配合量を従来の25mgから50mgへと倍増いたしました。

４. 粒が増えても、さらに「小粒」で飲みやすく！

NMN増量に伴い、NMNを含む黒粒が3粒から4粒になり、1包あたり9粒から10粒へ変更となりました。毎日無理なく続けていただけるよう飲みやすさの研究を重ね、1粒のサイズをさらに小粒に改良いたしました。

※万が一飲みにくさを感じる場合は、分けてお飲みいただくのもおすすめです

５. 価格・安全性はそのまま！

成分の大幅な増量・追加を行いましたが、価格は一切変更せず据え置きでご提供いたします。

これまで通り国内のGMP認定工場で製造しており、徹底した品質管理のもと安全基準に達したもののみを出荷いたしますので、安心して飲み続けていただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと （※2）1箱あたりの配合量

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_027_AD_06683&utm_source=ld_0001&utm_medium=other&utm_campaign=prt_renew_20260407

■ 「P3」とは？

P3は、話題のエイジングケア（※1）成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」をはじめ、健康と美容をサポートする55種類の美容成分を1日1包（※2）に凝縮した、次世代型インナーケアサプリメントです。

忙しい現代人でも毎日手軽に続けられるよう、飲みやすさ・成分配合・品質管理のすべてにこだわり抜いて開発されました。

高純度99.9%（※3）のNMNを500mg（※4）配合しながら、国内のGMP認定工場で製造されているため、安心してご利用いただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安 （※3）原材料として（※4）1包あたり

■ 「P3」って何が凄いの？

P3は、独自成分「LDR-DHA・EPAプレミア」とNMNなど複数の成分で、エイジングケア（※1）に関する配合特許（※2）を現在出願中。

DHA・EPAは青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、積極的に摂りたい成分です。

この2種を掛け合わせて作った独自処方で、今後も皆様の健康をサポートいたします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）特許出願番号/特許2025-052945

■ 「P3」の新成分とは？

54種類から55種類の美容成分への進化を遂げるべく新たに加わったのが「エルゴチオネイン」です。

エルゴチオネインとはどんな成分？

年齢ケア（※1）に欠かせない「賢い健康栄養素」とも呼ばれる、アミノ酸誘導体の一種です。

ヒトの体内では作り出せないため、食事やサプリメントでの積極的な摂取が推奨されています。

NMNとはまた別の「守りのエイジングケア（※1）」成分として働き、より多角的に栄養補給ができるようになりました。NMNとの相性も抜群です。

一緒に摂ることで、これまで以上に多角的で効率の良い栄養補給を助けてくれます。

（※1）年齢に応じた栄養補給

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_027_AD_06683&utm_source=ld_0001&utm_medium=other&utm_campaign=prt_renew_20260407

【株式会社LADDERについて】

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

URL：https://ladder.co.jp

P3：https://x.gd/eZHQ0

P3 BOOSTER：https://x.gd/jFvBI

さらば糖脂塩：https://x.gd/BghEX

CHILLERS：https://x.gd/3M0F6

Recovenel：https://x.gd/RUy08

ふわっとマシュマロブラ：https://mashumaro-bra.com/

HTF：https://x.gd/m57Ma