ブリッジコンサルティンググループ株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宮崎良一）は、株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）と共催で、公認会計士向けウェビナー「公認会計士のための“現場で使える融資ノウハウとデータ活用で生産性向上勉強会 ーGoogle Workspace × AI × 業務効率化 × 融資対応の実践ー」を開催いたします。

https://cpa-workstyle.com/seminar/1806/

ウェビナーについて

公認会計士の業務は年々高度化・複雑化する一方で、本来価値を生まない作業に多くの時間が奪われがちです。

本セミナーでは、会計士の仕事の流れ全体をどう軽くするかに焦点を当て、

- クライアント満足度を上げるための融資ノウハウの話- データを活用して生産性を向上させる話 を、明日から現場で使える視点で解説します。

日々の業務を効率化し、本来注力すべき「付加価値業務」や「融資対応」「思考・判断」に時間を使える状態を目指すセミナーです。

登壇者プロフィール

田原 広一氏（株式会社SoLabo 代表取締役）

資格の学校TACで税理士講座財務諸表論の講師を5年、講師2年目より個人事業主として融資支援業務やSEO対策業務を開始。

2015年株式会社SoLaboを設立、創業融資ガイド・補助金ガイドを中心に自社メディアを展開、毎月2,000件以上の問い合わせを獲得。

7期目までに自社でも総額4億1千万の融資を受けた実績あり。

2018年11月幻冬舎より「独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方35の秘訣」出版、2021年11月に増刷改訂版を出版。

宮崎 良一（ブリッジコンサルティンググループ株式会社 代表取締役CEO）

2006年 有限責任監査法人トーマツ 入所

2011年 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 代表取締役CEO（現任）

2022年 公認会計士出身者として15人目のIPOを経験 大手監査法人にて会計監査・IPO支援業務・内部統制支援業務・IFRS導入支援業務等、さまざまな業務を経験。

5年間の監査法人経験を経て、2011年10月に株式会社Bridge(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)を設立し代表取締役CEOに就任。その後、多数の成長企業を中心に経営管理コンサルティング業務に従事。

人間関係を大切にし、クライアントと同じ立場にたち、当事者として全力で業務に従事することをモットーとしている。

本セミナーをオススメする方- 日々の業務に追われ、考える時間・付加価値業務の時間が取れていない方- Google Workspaceを使っているが、使いこなせている実感がない方- 業務効率化に取り組みたいが、ITツール導入が目的化してしまっている方- 月次業務・資料回収・レポート作成に「しんどい」と感じている方- AIに興味はあるが、実務でどう使えばよいか分からない方- 融資対応力を高めたい、またはその土台を整えたい方- 会計士としてのスキル・キャリアの選択肢を広げたいと考えている方開催要項

日時：2026年4月22日（水）19:00～20:00

会場：Webセミナー（Zoom活用）

参加費：無料

定員：100名

主催：ブリッジコンサルティンググループ株式会社 / 株式会社SoLabo

申込期限：2026年4月21日（火）18:00まで

お申し込みはこちら：https://cpa-workstyle.com/seminar/1806/

株式会社SoLaboについて

株式会社SoLaboは、中小企業や起業家向けに融資・補助金の資金調達支援やデジタルマーケティングを行う会社です。

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持っています(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大しています。

公式サイト：https://so-labo.co.jp/

会計士.jobについて

会計士.jobは、公認会計士・USCPAのためのワーキングプラットフォームです。

案件検索、情報収集、CPD単位が取得できるセミナー受講などを通じて、自分に合った働き方を見つけることができます。

HP：https://cpa-workstyle.com/

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』(https://cpa-workstyle.com/)の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/