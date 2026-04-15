aimme東京池袋店で「ドレスレンタルプラン」が解禁！
aimme東京池袋店から、この度「ドレスレンタルプラン」が登場いたしました！
本プランは、前撮り・後撮り・フォトウェディング・挙式など、多様なシーンに対応し、“自分らしさ”を重視したドレス選びを提案するものです。
■ サービス概要
aimme東京池袋店では、東京・池袋エリアにおいて以下のニーズに対応したドレスレンタルを提供します。
・フォトウェディング用ドレス
・前撮り・後撮り用ドレス
・持ち込み対応可能なウェディングドレス
同ブランドは、オリジナルドレスを中心に、トレンド性と個性を両立したラインナップを展開。
「既存のドレスでは物足りない」という顧客層に向け、新たな選択肢を提供します。
■ ブランドの特徴
aim/aimmeは、人生の節目を単なる通過儀礼ではなく、「その人らしい形で残す体験」として提案してきました。
伝統や格式へのリスペクトを前提としながら、現代の感性を反映したオリジナル衣装の開発に注力しており、その取り組みは顧客のみならず業界内からも評価を得ています。
現在も新作オリジナルドレスの制作を進めており、今後の展開を予定しています。
■ 料金体系（ドレスレンタル）
基本価格：150,000円～
※ドレスクラスにより変動／ドレス単体レンタル
主なドレスクラス
ラグジュアリークラス：245,000円
aim/aimmeオリジナル：340,000円
■ オプションサービス
アクセサリーレンタル
・3点セット（ヘッド・イヤリング・ネックレス）：15,000円 ※オリジナルブランド「ohariko」対応
・単品レンタルあり（ヘッド／イヤリング／ネックレス）
ドレスに合わせたスタイリング提案付き
ベールレンタル
・ノーマル：5,500円
・レース／カラー：6,500円
・リボンベール（ohariko）：11,000円
その他オプション
・試着：6,050円（1時間）
・ドレスインナー：6,050円
・安心保証：11,000円（ロケーション使用時22,000円）
■ 店舗概要
aimme東京池袋店
■オープン日
2025年11月27日（火）
■所在地
東京都豊島区南池袋1丁目21－4
繁昌社南池袋ビル8階
■サービス内容
振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル
公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro