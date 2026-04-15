aimme東京池袋店で「ドレスレンタルプラン」が解禁！

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有限会社三景スタジオ



aimme東京池袋店から、この度「ドレスレンタルプラン」が登場いたしました！


本プランは、前撮り・後撮り・フォトウェディング・挙式など、多様なシーンに対応し、“自分らしさ”を重視したドレス選びを提案するものです。





■ サービス概要


aimme東京池袋店では、東京・池袋エリアにおいて以下のニーズに対応したドレスレンタルを提供します。


・フォトウェディング用ドレス


・前撮り・後撮り用ドレス


・持ち込み対応可能なウェディングドレス


同ブランドは、オリジナルドレスを中心に、トレンド性と個性を両立したラインナップを展開。


「既存のドレスでは物足りない」という顧客層に向け、新たな選択肢を提供します。







■ ブランドの特徴


aim/aimmeは、人生の節目を単なる通過儀礼ではなく、「その人らしい形で残す体験」として提案してきました。



伝統や格式へのリスペクトを前提としながら、現代の感性を反映したオリジナル衣装の開発に注力しており、その取り組みは顧客のみならず業界内からも評価を得ています。



現在も新作オリジナルドレスの制作を進めており、今後の展開を予定しています。








■ 料金体系（ドレスレンタル）


基本価格：150,000円～
※ドレスクラスにより変動／ドレス単体レンタル



主なドレスクラス


ラグジュアリークラス：245,000円


aim/aimmeオリジナル：340,000円








■ オプションサービス


アクセサリーレンタル

・3点セット（ヘッド・イヤリング・ネックレス）：15,000円　※オリジナルブランド「ohariko」対応


・単品レンタルあり（ヘッド／イヤリング／ネックレス）


ドレスに合わせたスタイリング提案付き



ベールレンタル

・ノーマル：5,500円


・レース／カラー：6,500円


・リボンベール（ohariko）：11,000円



その他オプション

・試着：6,050円（1時間）


・ドレスインナー：6,050円


・安心保証：11,000円（ロケーション使用時22,000円）






■ 店舗概要


aimme東京池袋店



■オープン日
2025年11月27日（火）



■所在地
東京都豊島区南池袋1丁目21－4　


繁昌社南池袋ビル8階



■サービス内容


振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル



公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro