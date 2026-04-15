aimme東京池袋店で「ドレスレンタルプラン」が解禁！

有限会社三景スタジオ

aimme東京池袋店から、この度「ドレスレンタルプラン」が登場いたしました！

本プランは、前撮り・後撮り・フォトウェディング・挙式など、多様なシーンに対応し、“自分らしさ”を重視したドレス選びを提案するものです。

■ サービス概要

aimme東京池袋店では、東京・池袋エリアにおいて以下のニーズに対応したドレスレンタルを提供します。

・フォトウェディング用ドレス

・前撮り・後撮り用ドレス

・持ち込み対応可能なウェディングドレス

同ブランドは、オリジナルドレスを中心に、トレンド性と個性を両立したラインナップを展開。

「既存のドレスでは物足りない」という顧客層に向け、新たな選択肢を提供します。

■ ブランドの特徴

aim/aimmeは、人生の節目を単なる通過儀礼ではなく、「その人らしい形で残す体験」として提案してきました。

伝統や格式へのリスペクトを前提としながら、現代の感性を反映したオリジナル衣装の開発に注力しており、その取り組みは顧客のみならず業界内からも評価を得ています。

現在も新作オリジナルドレスの制作を進めており、今後の展開を予定しています。

■ 料金体系（ドレスレンタル）

基本価格：150,000円～

※ドレスクラスにより変動／ドレス単体レンタル

主なドレスクラス

ラグジュアリークラス：245,000円

aim/aimmeオリジナル：340,000円

■ オプションサービス

アクセサリーレンタル

・3点セット（ヘッド・イヤリング・ネックレス）：15,000円 ※オリジナルブランド「ohariko」対応

・単品レンタルあり（ヘッド／イヤリング／ネックレス）

ドレスに合わせたスタイリング提案付き

ベールレンタル

・ノーマル：5,500円

・レース／カラー：6,500円

・リボンベール（ohariko）：11,000円

その他オプション

・試着：6,050円（1時間）

・ドレスインナー：6,050円

・安心保証：11,000円（ロケーション使用時22,000円）

■ 店舗概要

aimme東京池袋店

■オープン日

2025年11月27日（火）

■所在地

東京都豊島区南池袋1丁目21－4

繁昌社南池袋ビル8階

■サービス内容

振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル

公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro