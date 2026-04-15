ぴよりんの世界観を体感できる“新たな聖地” cafe＆gifts「ぴよりんvillage」JR名古屋駅に2026年6月15日開業！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、2026年6月15日（月）、カフェに物販エリアを併設した『cafe＆gifts ぴよりんvillage（ヴィレッジ）』（以下、「ぴよりんvillage」）を、JR名古屋駅中央コンコースに開業いたします。

※カフェの営業開始は同日7時を予定しています。

「おいしいね」「かわいいね」は、きっと笑顔の材料だから。

「ぴよりんvillage」は、“ぴよりんを通して、たくさんの人を笑顔にしたい”という想いから生まれた新店舗です。人々でにぎわう名古屋駅の真ん中で、訪れる皆さまに、日常から少し離れて、たくさんのやさしい笑顔に包まれる夢のようなひとときをお届けいたします。

店舗内外には、ぴよりんのブランドカラーである「ぴよりんイエロー」を基調に、様々なぴよりんを随所に配し、初めて訪れる人から長年のファンまで、幅広い層に楽しんでいただける空間を目指します。

外観イメージレジ後ろで大きなぴよりんがお出迎え

エリア図

コンセプトは「ひより」が夢に見た『ぴよりんたちが暮らす世界』

「ぴよりんvillage」は、ぴよりんを優しく見守るパティシエ「ひより」が夢に見た『ぴよりんたちが暮らす世界』を形にした店舗です。

＜ぴよりんvillageストーリー概要＞

ひよりは今日もアトリエでぴよりんを作り、少し疲れてうとうとと眠りにつくと――

夢の中では、「ぴよりん図鑑」からぴよりんたちが飛び出し、遊んだり、語り合ったり、時にはいたずらをしながら、楽しく過ごしていました。

目を覚ましたひよりが扉を開けたその先には、夢で見た『ぴよりんたちが暮らす世界』が広がっていたのです！

※本ストーリーをもとにしたアニメーション動画を、2026年5月中旬頃、ぴよりん公式YouTubeチャンネルで公開予定です。

ぴよりんのパティシエ「ひより」お昼寝する「ひより」ぴよりん図鑑から飛びだすぴよりん

物語の世界観を体感できるカフェ空間

カフェエリアは1階・2階の2フロア構成。店内には、ぴよりんvillageのストーリーをモチーフにした複数のゾーンを設け、ゾーンごとに異なる雰囲気や世界観を内装デザインで表現しています。

おひとり様でも、複数人でのご利用でも、どの席においても、ぴよりんの物語を感じられる空間となっています。

1階席イメージ2階席イメージ

＜スムーズな案内と予約制の導入＞

カフェの店頭には、入店の順番待ちができる自動発券機を設置。発券された二次元コードをスマートフォン等で読み込むことで、お呼び出しのタイミングを通知するシステムを導入いたします。これにより、快適にカフェをご利用いただけます。

なお、カフェエリアのご利用は、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、90分制となります。

また、一部予約可能席の導入を予定しており、予約開始時期や予約方法の詳細については、2026年5月中旬頃に改めてお知らせいたします。

カフェメニュー概要

◆ぴよりん

ぴよりんvillageでは、定番ぴよりんをはじめ、イチゴ・チョコ・紅茶・季節限定など、常時5種類以上のぴよりんを朝7時のオープンからお召し上がりいただけます。

2025年8月に惜しまれつつ閉店したカフェジャンシアーヌで培った経験をもとに、提供体制をさらに充実させ、より多くのお客様にぴよりんをお届けできる環境を整えました。

定番から限定まで、様々なフレーバーのぴよりんをお楽しみください。

定番から限定まで、様々なフレーバーをお楽しみいただけます

注目は、2種類の限定ぴよりん

１.ぴよりん史上初！中身はプリンだけ！異色の「villageぴよりん」

通常のぴよりんは、名古屋コーチンの卵を使ったプリンをババロアで包んでいますが、「villageぴよりん」はババロアを使用せず、プリンのみ。

名古屋コーチンの卵の濃厚な風味をダイレクトに感じられます。カラメルソースは別添えにし、お好みでかけて、味わいの変化を楽しめるカフェならではのスタイルで提供します。

シンプルだからこそ素材の魅力が際立つ、贅沢なぴよりんです。

villageぴよりん断面

２.夜限定で登場する「星空ぴよりん」

もうひとつの限定ぴよりんが、17時以降にのみ提供される「星空ぴよりん」です。

名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンを、ココアとチョコレートのババロアで包み、夜空をイメージした、竹炭入りの真っ黒なクラムで包みました。頭に星型のチョコレートをあしらった、愛らしいビジュアルが特徴です。

昼間とは異なる雰囲気の中で楽しめる、時間帯限定の特別なぴよりんです。

17時以降限定「星空ぴよりん」星空ぴよりん断面

◆「ぴよりん」モチーフの多彩なメニュー

カフェでは、ぴよりんをモチーフにしたデザート、ドリンク、フードメニューも幅広く展開します。

カフェジャンシアーヌで親しまれてきたメニューの進化版など、ぴよりんの見た目と味わいを、様々な形で表現したラインアップをご用意しています。

見て、食べて、「ぴよりん」の新たな魅力を感じていただけます。

※各メニューの詳細は、5月中旬頃に改めてお知らせいたします。

ここでしか手に入らないアイテムが揃う物販エリア

併設の物販エリアでは、ぴよりんvillage限定デザインのオリジナルグッズを中心に、焼菓子など100種類以上のアイテムを取り扱います。既存のぴよりんshop2店舗、オンラインショップと比べても、最大級の品揃えで、お土産や贈り物にはもちろん、自分用にも、選ぶ楽しさが広がります。

※販売商品の詳細は、5月下旬頃に改めてお知らせいたします。

物販エリアイメージ

<店舗情報>[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/179_1_fba3e8c339f12044065b33bab4a5cc4d.jpg?v=202604150451 ]

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※メニュー内容など予告なく変更となる場合があります。