愛犬との暮らしをもっと豊かに。株式会社Vis Creationが「YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring」に出展、国産無添加トリーツ（おやつ）を販売

株式会社Vis Creation

犬と人が共に幸せに暮らせる社会を目指す株式会社Vis Creation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表取締役：藤川 進人）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に横浜・臨港パークで開催される日本最大級の屋外型ドッグイベント「YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring」に出展します。自社ECサイト「Barky Life」にて販売中の犬用トリーツ（おやつ）を会場でお買い求めいただけます。

■ YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Springとは

「YOKOHAMA GOGO DOG FES」は、横浜・臨港パークで開催される日本最大級の屋外型ドッグイベントです。みなとみらいの海沿いに広がる天然芝のドッグランをはじめ、白熱の50mドッグレース、犬種別の運動会や体験型コンテンツが揃う「GOGOパーク」、保護犬と出会える「ホゴケンベイサイドミーティング」など、愛犬家が一日中楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

愛犬向けフード・アパレル・グッズが並ぶ「ゴーゴーマルシェ」や多彩なキッチンカーも出店し、犬を飼っていない方も楽しめるイベントです。

■ YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring開催概要

⚫︎ イベント名：YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring

⚫︎ 開催日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00／4月26日（日）10:00～17:00

⚫︎ 会場：臨港パーク（神奈川県横浜市西区みなとみらい）

⚫︎ 入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

⚫︎ イベント公式サイト：https://www.yokohama55fes.com/

■ イベント限定特典

当日Barky Lifeブースでは、イベントをさらに楽しめる限定特典を2つご用意しています。

１. おやつ缶プレゼント

ご購入いただいた方全員に、Barky Life オリジナルの「おやつ缶」をもれなくプレゼント！

数量限定のため、お早めにお越しください。

２. ハズレなしのガチャガチャ

愛犬と泊まれる宿泊施設や、厳選カフェのお食事体験が当たる、ハズレなしのガチャガチャを実施！

また、会場内にはフォトスポットも設置予定。愛犬との思い出の一枚をぜひ残しにきてください。

当日のフォトブースイメージメインアンバサダー紹介

Barky Lifeのメインアンバサダーを務めるのは、フォトブースのイラストモデルにもなっている【マルプーのうみくん・マルキャバのバニラちゃん】。

Instagram・TikTokでは、愛犬との日常や犬連れおでかけ情報を発信しており、多くの愛犬家から支持を集めています。

当日は4月25日（土）に会場へ来場予定！うみくん・バニラちゃんに直接会えるかもしれません...！

⚫︎ Instagram：@umi_maltipoo.224(https://www.instagram.com/umi_maltipoo.224/)

⚫︎ TikTok：@umi_maltipoo.224(https://www.tiktok.com/@umi_maltipoo.224)

■ 特典内容

■ 販売商品紹介

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180714/table/1_1_ece0a32124df54b39cca9bad3c04057f.jpg?v=202604150451 ]⚫︎ 「Barky Life」

飼い主と愛犬がともに過ごす時間をより心地よく、よりやさしいものにするためのオーガニックブランドです。

⚫︎ 国産無添加トリーツ「Barky Bites」

取り扱う犬用トリーツは、自然素材のみを使用し、保存料・着色料・香料などの人工添加物は一切不使用。遺伝子組み換え原料も使わず、消化のしやすさにも配慮した「お腹にやさしい」設計です。

食事に敏感なデリケートな愛犬にも取り入れやすいシンプルな原材料にこだわり、すべて日本国内製造で品質管理も徹底しています。

毎日あげるものだからこそ、安心・安全な素材を。愛犬の健康を想う飼い主の気持ちに応えるおやつを、ぜひ会場で実際に手に取ってご覧ください。

販売サイトはこちら :https://barkylife.jp/Barky Bitesはオンラインでもご購入いただけます

鹿肉ジャーキー(40g) / 980円

大分県産の鹿肉を使用した、無添加・無着色の鹿肉ジャーキー。

手でちぎれるやわらかさで、シニア犬や小型犬にも与えやすいトリーツです。

鉄分・亜鉛・アミノ酸・ビタミンB群を含み、

愛犬の健康維持を内側からやさしくサポート。

高たんぱく・低脂肪で、筋肉の維持や体重管理中の愛犬にもおすすめです。

焼き芋フレーク(80g) / 880円

国産さつまいもを使用した、無添加・無着色の焼き芋フレーク。

カリカリとした食感で、噛む楽しさと素材本来の美味しさを感じられるトリーツです。

食物繊維・ビタミン・ミネラルを含み、

便通や免疫、皮膚の健康をやさしくサポート。

おやつとしてはもちろん、いつものごはんのトッピングとしてもおすすめです。

まぐろ血合いジャーキー(50g) / 980円

素材本来の栄養を大切にした、無添加のまぐろ血合いジャーキー。

噛みやすい食感で、シニア犬や噛む力が弱くなってきた愛犬にもおすすめです。抗酸化物質やタウリン、鉄分、ビタミンEなど、海の恵みをたっぷり含み、愛犬の毎日の健康維持をやさしくサポートします。

馬肉チップ(35g) / 880円

素材本来の美味しさと栄養を活かした、無添加の馬肉チップ。

与えやすいチップタイプで、トレーニング時のご褒美や、

日常のおやつとして取り入れやすいトリーツです。

アミノ酸・鉄・亜鉛・ビタミンB群を含み、

愛犬の健康維持を内側からやさしくサポート。

高たんぱく・低脂質で、体重管理中の愛犬にもおすすめです。

砂肝ハード(50g) / 880円

国産の鶏砂肝を使用した、無添加の砂肝ハードトリーツ。

ハードな食感で、噛むことが好きな愛犬にぴったりのおやつです。

鉄分・亜鉛・ビタミンB群を含み、

血液・皮膚・被毛の健康を内側からサポート。

高たんぱく・低脂質で、体重管理中の愛犬にも安心して与えられます。

Barky Bites オリジナルおやつ缶 / 900円

Barky Bites オリジナルデザインのおやつ缶。

愛犬のおやつを清潔に、そして心地よく保管できるよう、

使いやすさとデザイン性の両方にこだわって仕上げました。

フタ付きで湿気を防ぎやすく、

毎日のおやつ管理や持ち運びにも便利。

トリーツを入れる時間そのものが、

愛犬との大切なコミュニケーションになるようなアイテムです。

■ 事業紹介

株式会社VisCreationは、犬と暮らすすべての人に向けたメディア・EC事業を展開。自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、犬とのおでかけ先・イベント・健康に関する情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。Instagram（@doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)）を通じてトレンド情報も発信しており、総フォロワー8万人を超える愛犬家コミュニティを形成しています。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180714/table/1_2_3ba58041c7dd203705bfe04b5991b290.jpg?v=202604150451 ]

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp