「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック」の提供開始

関西電力株式会社

関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区 取締役代表執行役社長：森 望）およびホームサーブ株式会社は、本日より「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック」（以下、本サービス）の提供を開始します。

当社はこれまで、ご家庭の設備・機器に関するサポートサービスとして、「はぴｅ暮らしサポート」※１、「はぴｅ暮らしサポート プレミアム」※２および「はぴｅ暮らしサポート デジタル機器あんしんパック」※３を提供してまいりました。

このたび、お客さまの多様なニーズにお応えするため、三菱商事株式会社のグループ企業であるホームサーブ株式会社と業務提携のうえ、新たに電気設備の定額制修理サービスを提供します。

本サービスは、コンセントやブレーカー、宅内電気配線など、ご家庭の電気設備のトラブルに対して、受付から修理までを一貫して対応するものです。

本サービスの詳細やお申込方法については､別紙「サービス概要等」および以下のウェブサイトをご確認ください｡

〇「はぴｅ暮らしサポート 電気設備修理パック」(https://repair.kepco.jp/)

当社は今後も、お客さまの日々の暮らしに寄り添い、ご家庭の設備・機器に関するサポートサービスを拡充することで、お客さまの安心で快適な暮らしの実現に貢献してまいります。

※１：水まわり・鍵・窓ガラスのトラブルの30分以内の応急対応が無償になる「駆けつけサービス」と、日々の暮らしで利用する施設やサービスが優待価格になる「優待サービス」をセットでご提供するもの。

※２：対象の住まいのトラブル（水まわり・鍵・窓ガラス、製造10年以内の給湯設備・電気設備のトラブル）を10万円(税込)まで無償で解決する「駆けつけサービス」と、日々の暮らしで利用する施設やサービスが優待価格になる「優待サービス」をセットでご提供するもの。

※３：デジタル機器のお困りごとについて専門オペレーターが解決に向けたお手伝いをする「トラブルサポート」と、対象機器の故障・破損時に修理・代替品への交換・金銭の支払いを行う「機器保証サービス」をセットでご提供するもの。

＜サービス概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64489/table/133_1_66a0886e0bee35163f12d0389ff6755b.jpg?v=202604150651 ]

＜ホームサーブ株式会社の概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64489/table/133_2_fa6968cf5ad143d4e78289b7c01d0cfe.jpg?v=202604150651 ]