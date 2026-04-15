TVアニメ『葬送のフリーレン』の新商品が【mochochoシリーズ】にて発売決定！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『葬送のフリーレン』グッズの予約販売を下記サイトにて4月15日（水）から開始いたしました。

TVアニメ『葬送のフリーレン』より新商品が発売決定！

人気急上昇中の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】の第２弾が登場❄️

ハート型缶バッジ、アクリルスタンドなど

コレクションしやすいアイテムが勢揃い♪

この機会に是非、お手元にどうぞ。

■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20079

■予約期間：2026年4月15日（水）15:00～2026年5月7日（木）23:59まで

■出荷予定日：2026年7月中旬予定

～～商品ラインアップご紹介～～

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。

お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売