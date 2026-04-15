TVアニメ『葬送のフリーレン』の新商品が【mochochoシリーズ】にて発売決定！

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シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『葬送のフリーレン』グッズの予約販売を下記サイトにて4月15日（水）から開始いたしました。





TVアニメ『葬送のフリーレン』より新商品が発売決定！


人気急上昇中の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】の第２弾が登場❄️



ハート型缶バッジ、アクリルスタンドなど


コレクションしやすいアイテムが勢揃い♪




この機会に是非、お手元にどうぞ。




■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20079


■予約期間：2026年4月15日（水）15:00～2026年5月7日（木）23:59まで


■出荷予定日：2026年7月中旬予定





～～商品ラインアップご紹介～～






(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。





今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。　


お楽しみに！







＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）


　〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売