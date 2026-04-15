TVアニメ『葬送のフリーレン』の新商品が【mochochoシリーズ】にて発売決定！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『葬送のフリーレン』グッズの予約販売を下記サイトにて4月15日（水）から開始いたしました。
TVアニメ『葬送のフリーレン』より新商品が発売決定！
人気急上昇中の描き起こしミニキャラ【mochochoシリーズ】の第２弾が登場❄️
ハート型缶バッジ、アクリルスタンドなど
コレクションしやすいアイテムが勢揃い♪
この機会に是非、お手元にどうぞ。
■販売サイト：https://www.vvit.jp/c/20079
■予約期間：2026年4月15日（水）15:00～2026年5月7日（木）23:59まで
■出荷予定日：2026年7月中旬予定
～～商品ラインアップご紹介～～
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。
お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売