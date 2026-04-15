【とり鉄】4/15(水）より、グランドメニューがリニューアル！『良い酒と、いい肴』にこだわった、プレミアムなとり鉄をお楽しみください♪

KOZOホールディングス株式会社

『とり鉄』のご紹介

串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニングです。

今回のメニューのテーマは『良い酒と、いい肴』。プレミアム感を味わえるメニューを加え、装いの新たになったグランドメニューの一部をご紹介いたします。

◆先行販売開始日 2026年4月15日（水）

先行導入店舗：とり鉄錦糸町店、とり鉄市ヶ谷店、とり鉄明大前駅前店、とり鉄岡山錦町店、とり鉄中古馬場店、とり鉄天文館店、とり鉄広島本通店

◆全店販売開始日 2026年4月22日（水）

《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

「噛むほどに旨い！親鶏ももの濃厚なコク」脂の甘みが際立つ部位だからこそ、潔く「塩」で。親鶏本来の旨みをダイレクトに味わえる、当店自慢のひと皿です。

●親鶏もも肉の炙り刺し 岩塩盛り

980円(税込1,078円)

「噛みしめる悦び。旨みが締まった、親鶏むね肉」余分な脂を削ぎ落とし、旨みだけを凝縮。わさび醤油でいただく、凛とした美味しさをご堪能ください。

●親鶏むね肉の炙り刺し ～わさび醤油で～

980円(税込1,078円)

「炙りの香ばしさ×濃厚卵黄。希少部位『かぶり』の至福」赤身と脂の黄金バランス。軽く炙った香ばしい身に、黄金色の卵黄を絡めて。一口で虜になる、濃厚なコクをお楽しみください。

●和牛かぶりの炙り刺し ～卵黄と白髪ねきで～

980円(税込1,078円)

「出汁で味わう、新食感。鮮度抜群の『生キムチ』」漬け込まないから、瑞々しさが違う。辛さの先に広がる出汁の旨みと、弾けるようなシャキシャキ感をお楽しみください。

●出汁生キムチ

420円(税込462円)

新鮮な国産鶏を窯で炊き上げた鶏白湯ガラスープをベースに作り上げました。

・「鶏屋の本気」鶏白湯ラーメン

650円(税込715円)

他に料理、お飲物共に様々な新メニューをご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、とり鉄にお越しください！

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業

■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■とり鉄公式ホームページ http://www.tori-tetsu.com/