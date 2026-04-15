【KNTV】6月はユンサナ(ASTRO)主演のドタバタ青春ロマンス、チャン・グンソク出演の料理バラエティを放送！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN （本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 6月はユンサナ(ASTRO)主演のドタバタ青春ロマンス『僕の彼女がイケメンになりました』、ユン・ヒョンス、チェ・ウソン出演の学園サスペンス『ランニングメイト』、そして、チャン・グンソクがMCの料理バラエティ番組『チャン・グンソクの食卓の発見』を日本初放送することを決定いたしました。

KNTVの6月は、話題の青春ロマンス＆学園サスペンスドラマをお届けします。ASTROの末っ子で、俳優としても活躍するユンサナが主演の『僕の彼女がイケメンになりました』を6月5日（金）からスタートします。一晩でイケメンになってしまった彼女と、そんな彼女をどうしても諦めきれない彼女一筋の彼氏が繰り広げるドタバタ青春ロマンス。男の姿になった理由とは…？果たして元に戻れるのか…？ストーリー展開にご注目ください。

『僕の彼女がイケメンになりました』(C)Studio N

続いて、『捜査班長 1958』のユン・ヒョンス、チェ・ウソンが出演する名門高校の生徒会選挙を通して韓国の超格差社会を描く学園サスペンス『ランニングメイト』。『パラサイト 半地下の家族』でポン・ジュノ監督と共に第92回アカデミー賞脚本賞を受賞したハン・ジンウォンの待望のドラマ監督・脚本デビュー作となります。キム・ヨンデがカメオ出演しているところもポイントです。6月1日（月）スタートです。ご期待ください。

『ランニングメイト』(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved

そして、チャン・グンソクがMCを務める『チャン・グンソクの食卓の発見』を6月13日（土）から3週に渡り、日本初放送します。料理に込められた知恵や真心をを探し、韓国食文化の魅力を再発見する料理バラエティ番組。チャン・グンソクが韓国の人気シェフ、ユン・ナムノ、ファブリ、デイビッド・リーと共に料理をそれぞれの視点で再解釈し、多彩な食の世界を披露します。TSUKI（Billlie）やダヨン（宇宙少女）もゲスト出演。お楽しみに。

『チャン・グンソクの食卓の発見』(C)MBC

人気レギュラーバラエティの『アラフォー息子の成長日記』にチェ・ジウ、ファン・ミンヒョンがスペシャルMCとして出演した回を日本初放送。チェ・ジウは、ママ友のキム・テヒから子育てのアドバイスを受けていると打ち明けたり、ファン・ミンヒョンは家族写真を公開し、最近姉の結婚式で祝歌を歌ったことを語ります。こちらもお楽しみに。最後に『知ってるお兄さん』にHearts2Heartsが出演した回を放送します。ヒット曲のパフォーマンスや、個人技も披露。どうぞご注目ください。

『アラフォー息子の成長日記』(C)SBS チェ・ジウ『アラフォー息子の成長日記』(C)SBS ファン・ミンヒョン『知ってるお兄さん＜Hearts2Hearts 出演回＞』(C)JTBC co.,Ltd all rights reserved

6月もKNTVと共にお過ごしください♪

■『僕の彼女がイケメンになりました』

放送日時 6月5日（金）スタート 毎週（金）午後8：00～10：30 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 ユンサナ(ASTRO)、アリン(OH MY GIRL)、ユ・ジョンフ、チュウ、ヒョンジュン ほか

話数 全12話

(C)Studio N

■『ランニングメイト』

放送日時 6月1日（月）スタート 毎週（月）午後8：00～9：40 (2話連続) ほか TV初放送

出演者 ユン・ヒョンス、イ・ジョンシク、チェ・ウソン、ホン・ファヨン、イ・ボンジュン、キム・ジウほか

話数 全8話

(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved

■『チャン・グンソクの食卓の発見』

放送日時 6月13・20・27日（土）深夜0：15～1：45 ほか 日本初放送

出演者 チャン・グンソク、ユン・ナムノ、ファブリ、デイビッド・リー ほか

話数 全3回

(C)MBC

■『アラフォー息子の成長日記』

放送日時

＜#479＞ 6月10日（水）午後11：50～深夜1：45 ほか 日本初放送

＜#480＞ 6月17日（水）午後11：50～深夜1：45 ほか 日本初放送

出演者

＜#479＞ スペシャルMC：チェ・ジウ

＜#480＞ スペシャルMC：ファン・ミンヒョン

(C)SBS

■『知ってるお兄さん』

放送日時 6月21日（日）深夜0：20～2：00 ほか TV初放送

出演者 ＜#520＞ Hearts2Hearts、KiiiKiiiほか

(C)JTBC co.,Ltd all rights reserved

【KNTVについて】

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、 ケーブルテレビ（J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか）、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

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