【JAF山口】「JAFデー 四駆ミーティング in 楠こもれびの郷」開催

一般社団法人 日本自動車連盟

ＪＡＦ（一般社団法人 日本自動車連盟）山口支部（支部長 佐藤宏彦）は、５月１７日（日）に、楠こもれびの郷（山口県宇部市）にて、ＳＵＶ・ＲＶなどの四輪駆動車（以下、「四駆」）を集めた初の試みとなるイベント、「ＪＡＦデー 四駆ミーティング ｉｎ 楠こもれびの郷」を開催いたします。

長年多くのファンに親しまれてきた「オープンカー＆レトロカーミーティング」に続く、新たなクルマファン向けイベントとしてスタートする注目企画です。

四駆が集結する本イベントでは、愛好家はもちろん、ご家族連れも楽しめる多彩な展示・体験コンテンツを用意し、一日を通して“見て・学んで・体験できる”内容をご用意いたします。

イベント概要 ※変更となる場合もございます

イベント詳細・申込はこちら :https://jaf.link/3OfS93pJAFウェブサイトに遷移します【午前】1０：００～１２：００ 初開催の四駆ミーティング

迫力ある四駆の魅力を堪能できる「車両展示」をメインに、自動車ディーラー4社による最新モデル展示、陸上自衛隊による出店もあります。四駆オーナーはもちろん、展示を“見るだけ参加”も大歓迎です。

※車両展示には事前の申し込みが必要です（見学のみは不要）。

下記「イベント詳細・申込はこちら」ボタンより詳細をご覧いただけます。

【午後】１３：００～ 学びながら楽しめる「JAFキッズわくわく体験コーナー」

１３時からは、子どもたちの“体験しながら学べる”プログラムをご用意します。大人気コンテンツ「子どもロードサービス検定」を含む６つの体験ブースを巡るスタンプラリーでは、スタンプ４つ以上で参加できる抽選会を開催いたします。

安全学習・操作体験・ゲームなど、家族で楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。

開催概要

子どもロードサービス検定のようすドリータイヤを使用したボウリング[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6933_1_c2f7397ef7c651a41128165892959205.jpg?v=202604150651 ]

イベント内容や申込方法等の詳細は、下記ボタンよりご確認いただけます。

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