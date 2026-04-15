【4月22日開催・参加無料@東京・浜松町 SEESAW】SDGsを“現場で使える知恵”へ--理念経営・共感経済セミナー第4回（少人数対話型ワークショップ）

いのち会議 事務局

いのち会議（主催）は、一般社団法人 日本SDGs協会および大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）と共同で、「SDGsとその先を見据えた理念経営・共感経済セミナー」第4回を2026年4月22日（水）に開催します。本セミナーは、少人数制の対話型ワークショップとして、企業の現場実践を共有・言語化し、明日から使える“知恵”へと昇華することを目的としています。



なお、本セミナーは少人数制のため、定員に達し次第、受付を終了いたします。ご関心のある方はお早めにお申し込みください。

■このような方におすすめ

・SDGs/ESGやサステナビリティを、現場実装へ落とし込みたい経営者

・管理職・推進担当の方（理念浸透、社内巻き込み、KPI可視化、情報発信などで“次の一手”を探している方）

・他社の実践から学び、自社にも使える「型」を持ち帰りたい方

◯詳細

知を実践へ、実践を知へ。

これまでの学びを、各社の現場での実践へ橋渡しする。

逆に、現場での経験を持ち寄り、誰もが応用できる“共有知（知恵／型）”へと昇華していく。

SDGs/ESGを“現場で使える知恵”に変える「車座の会」ワークショップ。

第4回となる今回は、この二つの方向を往復させる「知の循環」を生み出す、少人数制の対話型プログラムです。



あえてゲスト講師は設けず、参加者同士の対話を中心に進めます。

どれほど優れたインプットも、自社の現場に落とし込めなければ意味がありません。

一方で、現場で日々直面している課題や小さな成功の積み重ねは、他社にとって大きな示唆となり得ます。



少人数グループでの対話では、それぞれの実践を共有。

全体対話では、堂目卓生・伊藤武志・吉條嘉家の三氏がコメントを加えながら、個別事例を普遍化し、明日からの実践につながる視点を提示します。

「良い話を聞いた」で終わらせない。

「語って終わる場」でもない。

経験を知恵へと変え、学びを具体的なアクションへと落とし込む120分をご一緒しませんか。

◯日時・会場

日時：2026年4月22日（水）18:00 - 20:00（交流会は21:00まで）

会場：東京・浜松町 SEESAW 9階

参加費：無料

主催：いのち会議／一般社団法人 日本SDGs協会／大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）

協力：Kakitsu株式会社、株式会社ジョブオール



◯お申し込み方法

以下のフォームより必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

https://forms.gle/PUez6kkQThhcTu7X8

◯会場案内

東京・浜松町 SEESAW

住所：東京都港区海岸一丁目4番22号 SNビル9階

JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」より徒歩5分

都営大江戸線・浅草線「大門駅」より徒歩6分

会場HP：https://seesaw-takeshiba.com/

本件に関する問い合わせ先

大阪大学社会ソリューションイニシアティブ（ＳＳＩ）

特任助教（常勤） 宮崎 貴芳（みやざき たかよし）

TEL： 06-6105-6183

E-mail: ssi2@ml.office.osaka-u.ac.jp

※取材の申し込みにつきましてはお気軽にご連絡ください。