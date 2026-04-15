【4月22日開催・参加無料@東京・浜松町 SEESAW】SDGsを“現場で使える知恵”へ--理念経営・共感経済セミナー第4回（少人数対話型ワークショップ）
いのち会議（主催）は、一般社団法人 日本SDGs協会および大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）と共同で、「SDGsとその先を見据えた理念経営・共感経済セミナー」第4回を2026年4月22日（水）に開催します。本セミナーは、少人数制の対話型ワークショップとして、企業の現場実践を共有・言語化し、明日から使える“知恵”へと昇華することを目的としています。
なお、本セミナーは少人数制のため、定員に達し次第、受付を終了いたします。ご関心のある方はお早めにお申し込みください。
■このような方におすすめ
・SDGs/ESGやサステナビリティを、現場実装へ落とし込みたい経営者
・管理職・推進担当の方（理念浸透、社内巻き込み、KPI可視化、情報発信などで“次の一手”を探している方）
・他社の実践から学び、自社にも使える「型」を持ち帰りたい方
◯詳細
知を実践へ、実践を知へ。
これまでの学びを、各社の現場での実践へ橋渡しする。
逆に、現場での経験を持ち寄り、誰もが応用できる“共有知（知恵／型）”へと昇華していく。
SDGs/ESGを“現場で使える知恵”に変える「車座の会」ワークショップ。
第4回となる今回は、この二つの方向を往復させる「知の循環」を生み出す、少人数制の対話型プログラムです。
あえてゲスト講師は設けず、参加者同士の対話を中心に進めます。
どれほど優れたインプットも、自社の現場に落とし込めなければ意味がありません。
一方で、現場で日々直面している課題や小さな成功の積み重ねは、他社にとって大きな示唆となり得ます。
少人数グループでの対話では、それぞれの実践を共有。
全体対話では、堂目卓生・伊藤武志・吉條嘉家の三氏がコメントを加えながら、個別事例を普遍化し、明日からの実践につながる視点を提示します。
「良い話を聞いた」で終わらせない。
「語って終わる場」でもない。
経験を知恵へと変え、学びを具体的なアクションへと落とし込む120分をご一緒しませんか。
◯日時・会場
日時：2026年4月22日（水）18:00 - 20:00（交流会は21:00まで）
会場：東京・浜松町 SEESAW 9階
参加費：無料
主催：いのち会議／一般社団法人 日本SDGs協会／大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）
協力：Kakitsu株式会社、株式会社ジョブオール
◯お申し込み方法
以下のフォームより必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
https://forms.gle/PUez6kkQThhcTu7X8
◯会場案内
東京・浜松町 SEESAW
住所：東京都港区海岸一丁目4番22号 SNビル9階
JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」より徒歩5分
都営大江戸線・浅草線「大門駅」より徒歩6分
会場HP：https://seesaw-takeshiba.com/
本件に関する問い合わせ先
大阪大学社会ソリューションイニシアティブ（ＳＳＩ）
特任助教（常勤） 宮崎 貴芳（みやざき たかよし）
TEL： 06-6105-6183
E-mail: ssi2@ml.office.osaka-u.ac.jp
※取材の申し込みにつきましてはお気軽にご連絡ください。