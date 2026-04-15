ふるさと納税の旅行返礼品「ふるなびトラベル」、リブ・マックスと提携

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp(https://furunavi.jp) ）は、旅行返礼品「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp(https://tp.furunavi.jp) ）において、全国に「ホテルリブマックス」「リブマックスリゾート」などを運営する「株式会社リブ・マックス（以下、リブ・マックス、本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）と提携し、2026年4月15日より4施設の掲載を開始し、順次増加予定であることを発表しました。

■旅行体験型ふるさと納税「ふるなびトラベル」とは

「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税の寄附で得たふるなびトラベルポイントを、提携店（ホテル・飲食店・アクティビティ施設など）でのお支払いに無期限で利用できるサービスです。

・ポイントの仕組み：1ポイント＝1円として利用可能。

・寄附金額の自由設定：10,000円から100円単位で寄附金額を設定可能。寄附完了後、ポイントは即時にアカウントへ付与されます。

・無期限利用＆積み立て可能：有効期限がなく、いつでも利用可能。これが高評価を受けています。

■掲載施設のご紹介・リブマックスリゾート伊豆下田（静岡県（県庁）、静岡県下田市）

南伊豆の美しいビーチ、碁石ヶ浜を見下ろす、高台にある南欧風ホテル。

下田の天然温泉を、客室の露天風呂と大浴場で楽しむことができます。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=14281

・リブマックスリゾート加賀山代（石川県加賀市）

加賀温泉郷の歴史ある温泉地「山代温泉」にあるリゾート施設。

四季折々の自然美の中、地元食材を使った料理と温泉でリフレッシュできます。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=14268

・リブマックスリゾート夕日ヶ浦木津温泉（京都府京丹後市）

美しい夕陽と天然温泉に癒される、絶景ロケーションの温泉リゾート。

広々とした和モダンの客室で、カップルやご家族、グループにもおすすめです。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=14283

・リブマックスリゾート京丹後シーフロント（京都府京丹後市）

小浜海水浴場に近く、遠浅で透き通った海と突き抜けるような青空が広がる、最高のロケーション。

海水浴や散策はもちろん、新鮮な海の幸を堪能するグルメ旅にも最適です。

https://tp.furunavi.jp/Plan/Detail?plId=14253

■ふるなびトラベルポイント概要

【有効期限】無期限

【ポイント付与率】寄附金額の30％

【ポイント価値】1ポイント=1円

【提携施設数】約10,800施設

【利用できる自治体】139自治体

北海道札幌市・東京都千代田区・神奈川県箱根町・京都府京都市・大阪府大阪市・兵庫県（県庁）・福岡県福岡市・沖縄県那覇市等

※本案内は、2026年4月15日現在のものです。

※地場産品以外の商品、サービスへのお支払いにはご利用いただけません。

【全国のトラベルポイント返礼品一覧】

https://bit.ly/3DDgTZS(https://bit.ly/3DDgTZS)

■株式会社リブ・マックスのご紹介

【株式会社リブ・マックス 会社概要】

社名 ：株式会社リブ・マックス

本社所在地：東京都港区赤坂 2-5-1 S-GATE 赤坂山王 9F

代表者：代表取締役 有山 憲

設立 ：1998年7月23日

URL ：https://www.livemax.co.jp/

■株式会社アイモバイルのご紹介

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

事業企画本部 トラベル事業部

Mail： support@furunavi.jp