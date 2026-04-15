JR名古屋駅中央コンコースリニューアル完結！

名古屋ステーション開発株式会社

名古屋ステーション開発株式会社では、ＪＲ名古屋駅店舗のリニューアルを段階的に進めてまいりました。第１弾から第４弾としてこれまでに開業した５店舗に続き、このたびＪＲ名古屋駅中央コンコースに新たに『cafe＆gifts ぴよりんvillage』がオープンいたします。

これにより、ＪＲ名古屋駅中央コンコースのリニューアルがついに完成！

店舗ファサードも一新し、より魅力的に生まれ変わった空間で、新しい楽しみ方と出会いをご提供します。

◇概要

店 舗 名 ：『cafe＆gifts ぴよりんvillage』

場 所 ： JR名古屋駅 中央コンコース

開業日時 ： 6月15日(月) 6:30

営業時間 ：【カフェ】7:00～22:00(L.O.21:30)

【物販】6:30～21:30

席 数 ： 59席

運 営 ： ジェイアール東海フードサービス株式会社

特 徴 ： “ぴよりんを通して、たくさんの人を笑顔にしたい”という想いから生まれた新店舗。

終日ぴよりんを提供するカフェスペースでは定番ぴよりんをはじめ、イチゴ・紅茶・チョコ・季節限定など、常時５種類以上のぴよりんを朝７時から提供します。併設の物販エリアはぴよりんvillage限定のオリジナルグッズを中心に、焼菓子など100種類以上のアイテムを取り扱います。ぴよりんの世界観を随所に取り入れ、初めての方からファンの方までたくさんの笑顔に包まれる、夢のような時間をお楽しみいただける店舗となっています。

◇カフェで楽しむぴよりんvillage限定メニュー

店舗外観イメージ店内イメージレジ後ろで大きなぴよりんがお出迎え中央コンコース位置図ぴよりん史上初！中身はプリンだけの「villageぴよりん」

通常のぴよりんは名古屋コーチンの卵を使ったプリンをババロアで

包んでいますが、「villageぴよりん」はババロアを使用せずプリンのみ。名古屋コーチンの卵の濃厚な風味をダイレクトに味わうことができます。

シンプルだからこそ素材の魅力が際立つ、贅沢なぴよりんです。

夜限定！17時以降に登場する「星空ぴよりん」

名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンをココアとチョコレートのババロアと、夜空をイメージした竹炭入りのクラムで包みました。頭に星型のチョコレートをあしらった、愛らしいビジュアルが特徴です。

昼間とは異なる雰囲気の中で楽しめる、夜限定の特別なぴよりんです。

「ぴよりん」モチーフの多彩なメニュー

カフェでは、ぴよりんの見た目と味わいを、様々な形で表現したデザート、ドリンク、フードメニューを幅広くご用意しています。

見て、食べて「ぴよりん」の新たな魅力を感じていただけます。

◇スムーズな案内と予約制の導入

カフェ店頭には入店の順番待ちができる自動発券機を設置。発券された二次元コードをスマートフォン等で読み込むことで、お呼び出しのタイミングを通知するシステムを導入いたします。

また、一部予約可能席の導入を予定しており、予約開始時期や予約方法の詳細については2026年5月中旬頃にぴよりんvillageの運営会社であるジェイアール東海フードサービスより改めてお知らせいたします。

【ぴよりん公式HP】https://piyorin.com/

◇名古屋らしさを表現したファサード

リニューアルの一環として、名古屋駅中央コンコースの店舗ファサードを一新します。ファサードには名古屋の伝統工芸「有松絞り」をモチーフに、幾何学の要素を取り入れたデザインを採用。絞り特有の凹凸が光を受けて生まれる陰影が、距離や視点によって異なる表情を見せます。

名古屋の玄関口にふさわしい、伝統と新しさが融合した空間をお楽しみください。

名古屋駅コンコース 新店舗ファサード 有松絞り

※本リリースの画像は全てイメージです。

※内容は予告なく変更となる可能性がございます。