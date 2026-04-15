軍服幼女やモブおじさんが無双する“異世界”新作など、「サイコミ」期待の6タイトルが4月15日(水)に予約開始！

株式会社Cygames

株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品を自社で出版する「サイコミ パブリッシング」として、6タイトルの紙書籍を6月30日(火)から発売します。各種取扱書店およびECサイトにて、4月15日(水)から順次予約受付を開始します。

癒し系悪魔・犬型宇宙人など多彩ジャンルの6タイトルが4月15日(水)より順次予約開始！

※こちらは仮の書影です

『ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―』 1巻

山本神話

【ISBN】9784911567487

【判型】B6判

【税込価格】946円(税込)

【発売日】2026年6月30日(火)

読者諸君、“あの頃”に描いた妄想世界を堪能しようではないか--

社会人になってもいまだ中二病である西園寺蒼(本名：山田つよし)が転移した先は、14歳の時に仲間と共に創作した世界！？そして、彼の前に現れたのは、かつて描いた理想の最強最カワ軍服幼女・アイメル。

これは自分が知り尽くした世界で理想のヒロインの片腕となって正義を成していく物語である--

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/21286(https://cycomi.com/viewer/chapter/21286)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23316(https://cycomi.com/book/23316)

『モブおじさんの転生者対処マニュアル』 1巻

吉田健二

【ISBN】9784911567845

【判型】B6判

【税込価格】946円(税込)

【発売日】2026年6月30日(火)

異世界転生者は、本当に救世主なのか？

いじめ、失恋、嘲笑--。

転生前はオタクとして苦汁を飲まされ続けた者達が、水を得た魚のように羽を伸ばした結果、トラブルは絶えず世界は平和になるどころか逆に乱れていく。

調子に乗った転生者達に喝を入れるため、男はかつて振るった技を再び用いることになるのだった。

異世界だからって、何しても許されるわけじゃないぞぉぉぉ！！！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/23247(https://cycomi.com/viewer/chapter/23247)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23301(https://cycomi.com/book/23301)

※こちらは仮の書影です

『社畜ちゃんと生活改善系ショタ悪魔』 3巻

夢鳥八重

【ISBN】9784911567753

【判型】B6判

【税込価格】946円(税込)

【発売日】2026年6月30日(火)

メギの師匠・エニシの誘いで、魔界に行くこととなったイノリたち。子どもと見間違う見た目でありながら500歳の師匠の超ド級バブみに、同じショタジジイのオトギもあえなく陥落…！

イノリとエニシ。メギの保護者であるふたりが、魔界にいた当時のメギからイノリ家に住み着いた今のメギまでを語り合う。

オトギメイドとメギ執事が拝めるコスプレ大会や、もふもふ化したメギたちに癒される話など魅力てんこもりの第3巻！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/21931(https://cycomi.com/viewer/chapter/21931)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23314(https://cycomi.com/book/23314)

『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』 8巻

ブブ

【ISBN】9784911567760

【判型】A5判

【税込価格】1,320円(税込)

【発売日】2026年6月30日(火)

ゲンタの恋愛相談を受けることになったちくわは、相手の気持ちに寄り添うことを伝授！

小学生のピュアな想いが交錯する、運命のホワイトデーがやってくる…！

一方、大事なことを何も言わない寡黙な夫・伴一に、悶々とした想いを抱いていたのり子。

ひょんなことから、ちくわが買ったアイテム“キーモチアケール”を使ってしまい、触れた相手の心の声が聞こえるように…！？

宇宙一キュートなハートフルコメディ！第8巻！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/17491(https://cycomi.com/viewer/chapter/17491)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23312(https://cycomi.com/book/23312)

『痛風ダ・ヴィンチ』 2巻

二戸謙介

【ISBN】9784911567692

【判型】B6判

【税込価格】946円(税込)

【発売日】2026年6月30日(火)

「痛風持ち」の天才画家レオナルド・ダ・ヴィンチが現代日本へタイムスリップ！

日本の夏祭りグルメに創作意欲を突き動かされた彼は、さらなる創作の刺激を求め爆食！

深夜の駄菓子にエナジードリンク、炭火焼き鳥にハイボール……

筆がノればノるほど、尿酸値も右肩上がり♪

創作意欲に溢れた天才画家の不養生でどうしようもない日常に「蓄尿検査」の魔の手が迫る--！？

地獄のプリン体ルネサンス第2巻！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/22669(https://cycomi.com/viewer/chapter/22669)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23310(https://cycomi.com/book/23310)

※こちらは仮の書影です

『ブレイクニューワールド』 4巻

宇津江広祐

【ISBN】9784911567777

【判型】B6判

【税込価格】946円(税込)

【発売日】2026年6月30日(火)

「私だけはあなたの味方でいるから」

『ローウェルの敵』を撃ったことで信用度がAになったキリヤ。

やるせない気持ちに苛まれ、キリヤはツバキにだけ本音を明かす。

そしてローウェル・セレモニーが行われるアルファエリアに移住することに。

そこで出会ったのは互いを監視しあう国家公認の友人達。

ローウェル・セレモニーまで1か月半、キリヤは政府に目を付けられずに生活できるのか--。

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/20778(https://cycomi.com/viewer/chapter/20778)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23304(https://cycomi.com/book/23304)

≪取扱法人・ECサイト≫

アニメイト / ゲーマーズ / 書泉 / とらのあな / メロンブックス / 有隣堂 / WonderGOO / Amazon / 楽天ブックス / yodobashi.com / タワーレコード / 漫画全巻ドットコム / Comi Comi Studio

CyStore(Cygames公式オンラインショップ※発売日以降の取り扱いのみ)

※取扱法人・ECサイトは変更になる場合があります

※商品の予約・販売・在庫状況は、各店舗にお問い合わせください

≪「サイコミ パブリッシング」とは≫

「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待頂いている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービスです。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍を届けることが可能です。

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日： 2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。

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*(C) Cygames, Inc.

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