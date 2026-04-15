ライブ配信事務所「ONECARAT」が春のお花見＆ゲーム交流会を開催【イベントレポート】

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUPが運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、2026年4月10日（金）、所属ライバーを対象としたオフライン交流イベント「お花見＆ゲーム交流会」を事務所にて開催いたしました。

ライブ配信は一人でカメラに向かう時間が長いため、ONECARATでは「ライバーが孤独を感じず、安心して自分らしく活動できる居場所を作りたい」という想いから、定期的に交流イベントを実施しています。今回は春の訪れを感じる軽食やお菓子を楽しみながら、ゲームを通じて仲間との親睦を深めました。笑顔と歓声に包まれた、温かな当日の様子をレポートいたします。

春の空気とともに広がる交流の輪🍡

イベントは、軽食やお菓子を囲んだフリー交流タイムからスタート。今回は初参加のライバーも多く、開始直後はやや緊張した様子も見られましたが、同じテーブルを囲むうちに自然と会話が生まれ、徐々に打ち解けた雰囲気に。

「最近どんな配信企画をやってる？」「こんな時どうしてる？」といった、同じ事務所の仲間だからこそ共感できる悩みや情報交換が活発に行われ、ONECARATが大切にしているライバー同士のつながりが広がる和やかな時間となりました。

白熱必至！ガラポン権争奪バトル

交流が深まった後は、ONECARAT恒例企画「ガラポン権争奪戦」を実施。抽選で決まる“対戦相手”と“ゲーム内容”に挑み、勝者のみがガラポンを回せる人気企画です。

今回のルールはこちら

・スタッフに勝利 → ガラポン3回

・ライバー同士で勝利 → ガラポン2回

新たに景品として登場したONECARATオリジナルグッズを狙い、普段の配信とは一味違う真剣な表情で挑むライバーたち。運営スタッフも本気でゲームに参加することで、事務所とライバーの垣根を越えたコミュニケーションの場となり、会場は大きな歓声と笑い声に包まれました。

運と駆け引きが交錯！ババ抜き王決定戦🃏

続いて行われたのは、シンプルながら奥深い「ババ抜き」によるトーナメント戦。誰もが知るルールだからこそ、心理戦と運が絶妙に絡み合い、予想外の展開が続出！

会場全体が一体となって応援し合う中、見事上位入賞を果たしたのは以下の皆さまです。

👑 ババ抜き王決定戦 結果 👑

🥇優勝：いのちゃん ✋ さん（中央）

🥈第2位：なこち🦋💙 さん（左）

🥉第3位：のあてん🙈⛅️ さん（右）

入賞された皆さま、本当におめでとうございます！

心温まるお誕生日サプライズ！🎂

イベント終盤には、さらなるサプライズが。今回は3月・4月生まれのライバーが3名参加されていたため、日頃の感謝と祝福の気持ちを込め、運営よりバースデーケーキをサプライズでご用意いたしました。

なこち🦋💙さん（左）、Hime👒さん（中央）、いのちゃん ✋さん（右）の3名が並んでロウソクの火を吹き消す姿に、会場からはこの日一番の拍手と「おめでとう！」の祝福の声が。ライバー一人ひとりの特別な日を仲間と共にお祝いする、リアルな場ならではの心温まるひとときとなりました。

イベント終了後には、参加者から温かいお声が多数寄せられました。

「初参加でもすぐに打ち解けられて、一人じゃないんだと安心できました！」

「誕生日サプライズが本当に嬉しかったです！」

「他のライバーさんたちと直接お話しできて、明日からの配信のモチベーションが上がりました！」

ONECARATが何よりも大切にしているのは、所属ライバーが「この事務所で活動していてよかった」と思える環境づくりです。今後も、一人ひとりの声に耳を傾けながら日々のマネジメントを徹底するとともに、ライバー同士が切磋琢磨し合える温かい交流イベントを定期的に開催してまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp