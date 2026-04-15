NEXST株式会社、サイバーステップホールディングス株式会社と業務提携に関する基本合意書を締結

NEXST株式会社

NEXST株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：宇都宮貴子、以下「NEXST」）は、サイバーステップホールディングス株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：湯浅慎司、以下「サイバーステップHD」）との間で、業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。

本提携は、NEXSTが推進するAI・XRを基盤とした次世代エンターテインメントインフラと、サイバーステップHDが構築を進める「エンターテインメントコマース」モデルを接続し、コンテンツとコマースを横断した新たな価値創出を目的とするものです。

業務提携の背景

NEXSTは、AI・XR・Web3を統合したエンターテインメントインフラの構築を推進しています。アーティストとファンの関係性を「Fan Continuity（ファン・コンティニュイティ）」の概念のもと再構築し、VRライブ視聴、デジタルグッズの収集、ゲームで獲得したポイントを活用した特典交換などを通じて、ファンの応援体験価値の継続的な拡張を図っています。

また、日本国内外のアーティスト、アイドル、キャラクター等を中心としたIPコンテンツ領域において、写真・映像データの取得および権利処理に関するネットワークを構築し、コンテンツの企画・展開に強みを有しています。

一方、サイバーステップHDは、デジタルエンターテインメントで培ったコンテンツ力とユーザー基盤を活用し、「接点創出から購買まで」を一体化したエンターテインメントコマースの構築を進めています。

本提携により、NEXSTが保有するコンテンツおよびテクノロジーと、サイバーステップHDの事業基盤を接続することで、従来分断されていた体験・流通・収益の構造を再定義し、新たなユーザー価値の創出が可能になると判断し、本合意に至りました。

業務提携の概要

本基本合意書に基づき、NEXSTおよびサイバーステップHDは、以下の領域について協議を進めてまいります。

- アーティスト関連コンテンツを活用した商品企画および展開- 両社のサービス連携によるユーザー接点の拡張- デジタルコンテンツと実物商品の連動施策の検討- 国内外におけるコンテンツ展開および販売機会の創出

なお、具体的な内容および条件については、今後両社間で協議のうえ決定してまいります。

今後の展開

NEXSTは、本提携を通じて、コンテンツ・体験・コマースを統合した新たなエンターテインメントの形を実装してまいります。

特に、AIによるコンテンツ生成、XRによる没入体験、そしてファンの行動が価値として蓄積される仕組みを組み合わせることで、単発的な消費にとどまらない「継続的な参加と価値創出」を実現していきます。

今後も外部パートナーとの連携を通じて、NEXSTのエンターテインメントインフラを拡張し、中長期的な価値創出とグローバル展開を加速してまいります。

会社概要

NEXST株式会社

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号3階

代表取締役：宇都宮 貴子

URL: https://nexst.inc/

サイバーステップホールディングス株式会社

所在地：東京都杉並区和泉1-22-19 朝日生命代田橋ビル4F

代表取締役社長：湯浅 慎司

URL：https://cshd.cyberstep.com/

公式X：https://x.com/CyberStepHD_IR

NEXSTとは

NEXSTは、ファン体験のあらゆる接点をオンチェーン上で検証可能な価値へと転換する、AI駆動型のエンターテインメントプラットフォームです。実績あるWeb2モデルに、VR・AI・ゲーム・RWAを融合し、ファンとの継続的なつながりを実現する新たなパラダイムを構築。グローバル規模でのエンゲージメントを支える統合型デジタル経済圏の創出を目指しています。



NEXST公式HP: https://nexst.inc/







