YSLの主役級チーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」からセンシュアルなヌードカラーが新登場。

日本ロレアル株式会社

YSL NUDE ALLURE COLLECTION

肌に溶け込むヌードの奥深くで、センシュアルが共鳴する。

YSLのヌードとは、美しさの個性を彩る「第二の肌」。

内なる美しさを宿した血色感を纏わせ、奥深いセンシュアルな誘い。

ムッシュ イヴ・サンローランが信じた「第二の肌」の哲学。

ヌードこそ、肌本来の美しさを際立たせ、秘めた色気を解き放つもの。

纏う人の個性を際立たせ、魅惑的なオーラへと昇華させる特別なヌード。

まなざしにはセンシュアルな陰影を。

頬には柔らかな血色感を。

そして唇には官能的な色気を宿して。

「YSL ヌード アリュール コレクション」で、

あなただけの揺るぎない美しさを見つけて。

YSL NUDE ALLURE COLLECTION

「YSL メイクミー ブラッシュ パウダー」

2026年4月24日（金）全国発売

4月15日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売

＃68新色 / #23限定色 各8,360（税込）

https://www.yslb.jp/make-me-blush-bold-blurring-blush.html

＃68 ペパリー ピンク ＜マット＞（新色）

ピュアなヌードピンク

アプリコットピンクに、ひとさじのホワイトをプラス。

肌に溶け込むようなやわらかさが、自然な血色感を美しく引き立てます。

＃23 ホット モーヴ ＜マット＞（限定色）

モードなヌードモーヴ

スパイシーな彩りを添えた、スモーキーヌード。

甘さを抑えた絶妙なニュアンスが、ひと塗りで抜け感を生み出し、洗練された表情へと導きます。

自在に纏う、主役級チーク「YSL メイクミーブラッシュ パウダー」

4つの質感とヴェールのようなふんわり発色が一日中続く*¹パウダーチーク

1. 光を操り、毛穴をブラーしてふんわり発色

光を均一に反射させ、気になる毛穴や凹凸も滑らかに目立ちにくくします。

2. 24時間ラスティング*¹

崩れにくく、くすみにくく、美しい発色が長時間続くラスティング*¹を叶えます。

3. しっとり軽い、快適な着け心地

肌の上をなめらかに広がる心地良い感触を実現。潤いを閉じ込めるエモリエント成分*2、ローズヒップ*3とスクワラン*4を配合。

https://www.yslb.jp/WW-51348YSL.html

1 YSL調べ。個人差があります。*2ジメチコン・トリ・アラリアエスクレンタエキス（整肌成分）*3 カニナバラ果実エキス (保湿成分 ) *5 スクワラン（保湿成分）

- YSL NUDE ALLURE COLLECTION

“第二の肌”としてあなただけの個性に寄り添う「YSL ヌード アリュール コレクション」から、

内なる魅力を解き放つためのアイテムをセレクト。

溶け込むほどに、自由になれる。

そのセンシュアルな共鳴を、あなたの肌で。

YSL メイクミーブラッシュ パウダー

#68 ぺパリー ピンク（新色）#23 ホット モーヴ（限定色）#6 ローズ ヘイズ（既存色）

クチュール ミニ クラッチ

10,890円(税込)

この上なくラグジュアリーな、ジュエリーのような煌めきと色彩放つアイシャドウ

https://www.yslb.jp/WW-51079YSL.html

#730 サンライズサファリ

（既存色）

繊細なニュアンスで彩る、

静寂に包まれたモロッコの砂漠に包まれる

儚げな朝焼けのようなサンライズピンク

YSL ラブヌード リップスティック

全10色 各5,500円(税込)

新“ふわじゅわ”リップ

ふわっとぼかし、じゅわっとにじむ水彩ヌードカラー

ツヤでもマットでもない、未体験の質感と出会う新感覚リップスティック

https://www.yslb.jp/product/lovenude-lip-collection.html

#1 アンドレスド ピンク#2 サッシー ピーチ#44 ヌード ラヴァリエール

【お客様のお問い合わせ先】

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/