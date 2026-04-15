『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』がレギュラー化!! 初回ゲストは蛍原徹＆宮川大輔！ 4月18日（土）9:00スタート

吉本興業株式会社

ニューヨーク・屋敷裕政のゴルフ番組『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』の待望のレギュラー放送が、BSよしもとで4月18日（土）9:00よりスタートします。記念すべき初回のゲストには、蛍原徹と宮川大輔が登場。仲の良さを見せつつ、ケンカもありつつ（？）、ハーフラウンド対決が行われます。

"屋敷流"ゴルフバラエティーがついにレギュラー化！

この番組は、ゴルフ好きが高じてYouTubeチャンネルも開設した屋敷裕政が、ゴルフを通して“人とのつながり”を広げていく番組です。昨年11月にBSよしもとで放送された特番が好評を博し、レギュラー化が決定しました。

番組の特徴は、屋敷のこだわりが随所に光る"本格派"な作り。特殊ルールや罰ゲームは一切なく、ボールの軌道・残りヤード・林からの脱出ラインの表示など、編集面でもゴルフの臨場感にこだわっています。

先輩ふたりのケンカに爆笑する屋敷

収録は季美の森ゴルフ倶楽部で行われます。冒頭、屋敷は「こんな豪華ゲストに来ていただいた」と、レギュラー初回にふさわしいゲストに大喜び。一方、宮川は「俺は勝つ気よ」と戦闘モードです。

ラウンドでは三者三様の持ち味が光ります。屋敷の絶品アプローチ、ベストスコア76を誇る蛍原の安定したショット、そして運動神経抜群の宮川。それぞれの個性がコース上で自然と引き出されていきます。

もちろん、この3人のゴルフなら笑いどころも満載。宮川と蛍原がたびたび口ゲンカをはじめ、それをケラケラと笑い飛ばす屋敷。屋敷の先輩ふたりへの絶妙なツッコミも、見どころのひとつです。

「人付き合いのツールとして一番いい」と屋敷が語るように、ゴルフをしながら自然と仲良くなっていく様子とゆる～い空気感が心地のいい本作。自然体のやり取りが生み出す臨場感あふれるゴルフバラエティーを、ぜひご覧ください。

【番組情報】

ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2026年4月18日（土）9:00～9:30

出演者：ニューヨーク・屋敷裕政、蛍原徹、宮川大輔

視聴方法：【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023212