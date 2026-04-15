東京都交通局×はとバス　8500形水戸岡氏デザイン号貸切乗車・荒川車庫見学ツアーの実施について

東京都

東京都交通局（所在地:東京都新宿区、交通局⾧:渡邉 知秀）では、東京さくらトラム（都電荒川線）の更なる魅力向上と沿線活性化を目的とした「都電（TODEN）車両リニューアルプロジェクト」として、数多くの車両デザインを手掛けられているデザイナー・イラストレーター水戸岡鋭治 氏（株式会社ドーンデザイン研究所:東京都板橋区）の協力を得て、都電荒川線で30年以上運行してきた8500形のリニューアルを実施いたしました。

リニューアルした車両は、一昔前の都電を彷彿させる山吹色に彩られ、どこか懐かしさを感じつつも洗練された車両へと生まれ変わっています。このたび、生まれ変わったリニューアル車両を貸切しご乗車いただけるツアーを株式会社はとバスとタイアップし、１日限定で開催します。

本ツアーでは、貴重なリニューアル車両にご乗車いただけるほか、乗車前に荒川電車営業所において、普段見ることのできない車庫内の様子をスタッフの案内の元、見学いただくほか、車両撮影などもお楽しみいただける、大変貴重なツアーです。

本ツアーのお申込みは、本日より受付開始しております。詳細は、はとバスのホームページにてご確認ください。

（参考）リニューアル車両車内イメージ

１. 開催日程

2026年5月30日（土）※雨天決行（荒天中止）

●午前の部：8時30分～13時00分

●午後の部：14時00分～18時30分

※集合・解散場所：東京駅丸の内南口

２. ツアーコース

●午前の部

８時30分 東京駅丸の内南口からはとバスに乗車

９時10分 荒川電車営業所に到着

荒川車庫見学、トラバーサー見学、運転席での記念撮影会等を体験

10時30分 リニューアル車両に乗車

大塚駅前の折返し線を体験し、三ノ輪橋に到着

12時30分 はとバスに乗車

13時00分 東京駅丸の内南口にて解散

●午後の部

14時00分 東京駅丸の内南口からはとバスに乗車

14時40分 荒川電車営業所に到着

荒川車庫見学、トラバーサー見学、運転席での記念撮影会等を体験

16時00分 リニューアル車両に乗車

大塚駅前の折返し線を体験し、三ノ輪橋に到着

18時00分 はとバスに乗車

18時30分 東京駅丸の内南口にて解散

●ツアーの見どころ

・リニューアルした水戸岡氏デザインの8500形に貸切乗車していただけます。

・普段見ることのできない荒川電車営業所の車庫内を見学し、写真撮影等を楽しめます。

・貸切乗車時には、普段乗ることができない大塚駅前の折返し線を乗車したまま体験していただけます。

３. ツアー募集人数及び対象

各部20名様（先着順）

（小学生未満のお子様は、安全上の配慮により不可とさせていただきます。）

４. ツアー料金

25,000円（税込）（大人・子ども同額）

※ご自宅と集合・解散場所との間の交通費はお客様のご負担となります。

５. お申込み

お申込み及びツアーの詳細については、はとバスのホームページでご確認ください。

※申込期間：2026年4月15日（水）14時～

※先着順にて受け付けます。（定員になり次第終了）

６. 注意事項及びお願い

・荒川車庫見学では、安全には十分配慮しておりますが、一部足場の悪い場所がございますので、動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。

・天候その他の事情により、イベント内容の変更もしくは中止となる場合がございます。

・安全確保のため、一脚、三脚、自撮り棒及び脚立のお持ち込みはご遠慮ください。

・一部プログラムは屋外での実施となるため、熱中症予防対策については、各自でご準備願います。

・15歳未満の方のみでのご参加は、保護者の方の同行が必要です。

・15歳以上18歳未満が単独でご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要です。

水戸岡 鋭治氏プロフィール

1947 年 岡山市生まれ

1966 年 岡山県立岡山工業高校デザイン科卒業

1972 年 ドーンデザイン研究所設立

1988 年 「アクアエクスプレス」（JR九州）で鉄道デザインに進出

1993 年 787 系電車「つばめ」（JR九州）でブルーリボン賞受賞

2010 年 交通文化賞受賞、毎日デザイン賞受賞

2011 年 第 59 回菊池寛賞受賞

2013 年 「ななつ星 in 九州」（JR九州）デザイン

2017 年 「THE ROYAL EXPRESS」（伊豆急・東急）デザイン

2019 年 「IKEBUS」（東京都豊島区）デザイン