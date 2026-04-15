イー・エージェンシー 新経営体制に。新たにGemini Enterpriseの導入を支援

株式会社イー・エージェンシーイー・エージェンシー AI活用社会を見据えた新経営体制を発足

「おもてなしを科学する」を信条に、データとテクノロジーによる事業支援を行う株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都品川区、代表取締役：甲斐 真樹、以下当社）は、2026年4月1日付で経営体制を刷新したことをお知らせいたします。

当社は同日付でのグループ持株会社体制への移行に伴い、データソリューションおよびAI活用支援事業を主軸とする新会社として再始動いたしました。この新たな門出に際し、AI活用の専門家や、かつて当社の事業を強力に牽引してきた実績のあるメンバーを経営陣に迎え、お客様の経営・マーケティングにおけるデータドリブンな変革をより強力に支援する体制を構築いたします。

■ 新経営体制（2026年4月1日付）

■ 新経営体制発足の背景と目的

- 代表取締役：甲斐 真樹- 取締役副社長：三田村 忍- 取締役（非常勤）：田中 淳一郎- 取締役（非常勤） [新任]：野口 竜司- 執行役員 CSO（Chief Strategy Officer） [新任]：田中 亨- 執行役員 CTO（Chief Technology Officer） [新任]：海老澤 澄夫

当社はこれまで、Google アナリティクス 360 や Google Cloud、Amplitudeといったグローバルスタンダードなマーケティング・ツールを駆使し、強固なデータ基盤と分析環境を構築してまいりました。

昨今のAI技術の飛躍的な進化を受け、AI-Powered社会を見据えた高度な戦略立案から現場への定着・実行まで、データドリブンな変革をトータルで伴走支援するというミッションを実現するため、体制を大幅に強化いたしました。

今回の新体制では、これまで各領域を牽引してきた社内メンバーはもちろん、以前当社の事業を牽引してきた実績のあるメンバーを再び迎え、Gemini Enterpriseの導入、AIによる広告運用の自動化、Google Cloudをベースとしたデータ基盤構築など、新しい領域へのチャレンジを加速し、お客様の課題解決を推進してまいります。

■ 新経営陣のプロフィールとコメント

取締役（非常勤） 野口 竜司取締役（非常勤） 野口 竜司（Ryuji Noguchi）

【プロフィール】

イー・エージェンシー取締役を退任後、ZOZO NEXT CAIO、東大松尾研発ELZYAの取締役CMOなどを歴任し、三井住友カード Head of AI Innovation、マイナビ Executive AI Adviser、コクヨ Executive Adviser of AI strategy、カウネット社外取締役等を現任。イー・エージェンシーの取締役(非常勤)として復帰。著書に『文系AI人材になる』『ChatGPT時代の文系AI人材になる』など。

【コメント】

「この度、イー・エージェンシーに復帰させていただくこととなりました。激動のAI時代に、旧知の仲間たちと新たな挑戦ができることを大変嬉しく思っております。当社として「新しく、ユニークで、バリューのある」サービスをより多くの事業会社様へお届けしてまいります。」

執行役員 CSO 田中 亨執行役員 CSO 田中 亨（Toru Tanaka）

【プロフィール】

株式会社イー・エージェンシーにて、サイト制作・システム開発ソリューションに従事後、Google アナリティクス・Google Cloud の導入・活用支援を行うデータソリューション事業に従事。コンサルティング部門、営業部門のマネージャーを歴任し、執行役員 CSOに就任。

【コメント】

「お客様が抱える課題はより複雑化しています。戦略（Strategy）の責任者として、単なるツールの導入に留まらない、経営に寄与するデータ利活用のグランドデザインを描き、伴走支援を強化してまいります。」

執行役員 CTO 海老澤 澄夫執行役員 CTO 海老澤 澄夫（Sumio Ebisawa）

【プロフィール】

2012年にイー・エージェンシーにてデータコンサルティング事業を立ち上げ、同社を世界最大級のGoogle アナリティクス リセラーへと成長させる。新体制において執行役員 CTO に就任。データソリューション部の技術コンサルティング、およびデータイネーブルメント部の技術アドバイザリーを兼任する。

【コメント】

「AI活用の成否は、その土台となるデータ基盤にあります。これまでの技術的知見を活かし、強固で柔軟な技術スタックを再構築するとともに、Gemini Enterpriseをはじめとする最新AI技術をお客様が即座にビジネスの武器として活用できる環境を整えてまいります。」

■ 株式会社イー・エージェンシーについて

「おもてなしを科学する」をミッションに、Google マーケティング プラットフォームおよびGoogle Cloudの認定パートナーとして、データ活用支援、AI導入コンサルティング、DX推進支援を行っています。

- 会社名：株式会社イー・エージェンシー- 代表者：代表取締役 甲斐 真樹- 所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階- 事業内容：データソリューション・AI活用支援事業- URL：https://www.e-agency.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イー・エージェンシー 広報担当

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