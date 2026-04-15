【シントトロイデン】ZINZAI合同会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、ZINZAI合同会社様（本社：大阪府堺市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【ZINZAI合同会社様 コメント】

「『人材の力で日本を変革する』というビジョンを掲げる私たちにとって、国境を越えて挑戦し続けるSTVVの姿勢は、まさに私たちが体現したいものそのものです。フリーランスのトップ人材と企業をつなぐ『TopHub』をはじめ、IT人材事業・AI駆動型開発事業を通じて、私たちは"人"の可能性を最大化することに全力を注いでいます。STVVがベルギーの地から世界へ挑む日本人の登竜門であるように、ZINZAIもまた日本のビジネスフィールドにおける人材の登竜門でありたい。同じ志を持つクラブと共に歩めることを誇りに思い、ともに日本と世界を揺り動かす存在へと成長してまいります」

■会社概要

社名：ZINZAI合同会社

代表者：小田 光樹

所在地：大阪府堺市東区野尻町497

事業内容：

TopHub事業

IT人材事業

受託開発事業

公式サイト：https://zin-zai.jp/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。