【活動報告】ORENDA WORLD（オレンダワールド）、天草工業高校CG系列のポートフォリオ評価会に参画。プロ視点のフィードバックで次世代クリエイターを支援。

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下ORENDA WORLD）は、熊本県立天草工業高等学校情報技術科CG系列の生徒を対象とした「ポートフォリオ評価会」に参画いたしました。

本取り組みは、一般社団法人デジタルアート天草（代表理事：澁谷 陽史）が進める「デジタルアートの島創造事業」の一環として実施されたものです。

■実施の背景：天草から即戦力のデジタル人材を輩出するために

ORENDA WORLDは、2023年2月に熊本県天草市と立地協定を締結し、地方におけるIT・CG人材の育成と雇用創出に注力してまいりました。

天草工業高校では、2024年より全国的にも珍しい「CG系列」が新設され、現役クリエイターが講師を務めるなど、実践的なカリキュラムが導入されています。今回のポートフォリオ評価会は、プロの現場で求められる基準を生徒が直接体感し、自身の技術課題を明確にすることを目的として開催されました。

■ポートフォリオ評価会の内容

2026年3月10日に実施された評価会には、ORENDA WORLDのほか、天草に進出しているコンテンツ企業が複数参画しました。

評価会は二部構成で行われ、第1部の「個別評価」では、オンライン会議システム（Zoom）を活用し、生徒一人ひとりのポートフォリオに対してプロのアニメーターやモデラーが1対1で添削を実施。第2部の「全体総評」では、業界全体が求める姿勢や今後の学習における共通の課題を共有しました。

【ORENDA WORLDからの主要なフィードバック内容】

当社の専門スタッフ（アニメーター・モデラー）からは、以下のような具体的かつ技術的なアドバイスを提供いたしました。

アニメーション分野：

単なるキャラクターの動きに留まらず、3分割法を用いたカメラレイアウトによる「演出意図」の重要性や、

物理法則に基づいた「接地感」や「動きのメリハリ（溜め・インパクト）」の付け方を指導。

モデリング分野：

現実世界の徹底的な観察に基づく「質感（ルックデブ）」の構築や、解剖学に基づいた人体構造の理解、

CG特有の不自然さを払拭するための「インパーフェクション（不完全性）」の取り入れ方をアドバイス。

■一般社団法人デジタルアート天草 局長 宇津川氏のコメント

「本評価会は学校教育の一環として、生徒が早い段階からプロの視点に触れ、今後の学習や進路を考えるきっかけとすることを目的としています。進出企業の皆様から教育的観点で率直なフィードバックをいただけたことは、生徒にとってかけがえのない学びとなりました。」

■今後の展望：持続可能な「天草モデル」の構築

ORENDA WORLDは、今後もデジタルアート天草と連携し、天草工業高校への教育支援を継続してまいります。地方に居ながらにして世界水準のクリエイティブ技術を学べる環境を整備することで、若者の地元定着と、地域産業のアップデートに寄与します。

また、自社開発のAI技術やゲームエンジンを活用したソリューションと、地方で育った豊かな感性を持つ人材を掛け合わせることで、新たな価値の創出を目指してまいります。

【一般社団法人デジタルアート天草】

設 立：2023年7月10日

所 在 地：〒863-0023 天草市中央新町３番１７号

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.digi-ama.com/

社 員：株式会社ORENDA WORLD、天草市

役 員：代表理事 澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD 代表取締役）

理 事：馬場昭治（天草市長）

監 事：大田弘典（天草信用金庫 理事本店長）※社外

業務内容 ：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンに掲げ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

天草スタジオ: 熊本県天草市本渡町広瀬956-13

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429