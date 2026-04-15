「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」に「RIDDLE ORDER」が新たに参画！

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株式会社カプコン

『ストリートファイター6』を用いて行われる国内最高峰のカプコン公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」の2026年シーズンに新たに参画するチームが決定いたしましたのでお知らせいたします。


「RIDDLE ORDER」が「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」新チームとして参画！



新たに「RIDDLE ORDER」が参画し、全12チームで「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」が開催されます。


さらなる激闘が予想される今シーズンの行く末にぜひご期待ください。



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」出場チーム一覧


・VARREL


・Crazy Raccoon


・Good 8 Squad


・Saishunkan Sol 熊本


・ZETA DIVISION


・DetonatioN FocusMe


・名古屋NTPOJA


・広島 TEAM iXA


・FAV gaming


・FUKUSHIMA IBUSHIGIN


・REJECT


・RIDDLE ORDER



※チーム名読み五十音順



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」公式サイト


https://sf.esports.capcom.com/sfl/


「ストリートファイターリーグ」公式マスコットキャラクターデザインコンテスト開催中！



現在、「ストリートファイターリーグ」は大会公式マスコットキャラクターのデザインコンテストを開催中です。


最優秀作品は布施龍太氏（@chameleonrock(https://x.com/chameleonrock)）によって清書され、大会公式マスコットキャラクターとして活動いたします。



応募締め切り


2026年5月6日（水・祝） 23:59（JST）まで



応募方法や応募規約につきましては、公式サイトをご確認ください。


https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/contest/




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