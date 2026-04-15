次世代完全密閉型植物工場のプランテックス、KOBASHIグループと資本業務提携を実現

株式会社 プランテックス

独自技術である「完全密閉型」植物工場を展開する株式会社プランテックス（本社：東京都江東区、代表取締役社長：山田 耕資、以下「当社」）は、KOBASHIホールディングス株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：小橋正次郎、以下「KOBASHI」）と資本業務提携を実現し、同時にKOBASHIの関連会社である小橋工業株式会社（以下「小橋工業」）を引受先とする第三者割当増資による資金調達を実施したことをお知らせします。

本提携により、小橋工業が農業機械分野において長年培ってきた設計力・製造力・品質管理・量産化の知見や、KOBASHIが持つ広範なネットワークと経営リソース、そして当社の緻密な栽培環境コントロール技術を融合し、強固な連携体制のもとで植物工場向け設備の開発加速、量産化体制の確立、社会実装に向けた事業化の推進を一体的に進めて参ります。

植物工場への期待は、これまで以上に国内外で高まっております。本連携を通じて両社の強みを活かすことで、当社が掲げる革新的な食料生産システムの世界規模での展開を加速し、持続可能性で安定した食料供給および食生活の多様化・高度化の実現に貢献して参ります。

■資金調達の目的

今回調達した資金を通じて、KOBASHIとの連携を強化し自動化・量産化を推進し、極限まで省人化した次世代型工場のモデルを確立します。加えて特定の機能性成分を数倍に高めた高機能野菜、医薬品原料となる希少植物、旬を問わず最高の糖度を実現した果菜など、“植物工場でしか生産できない”新しい価値を持った植物に関する開発・市場テストの加速などに活用します。

■前回の資金調達（2023年）以降の事業進捗

前回の資金調達以降、当社は技術の社会実装と研究開発の両面で、以下のような飛躍的な進展を遂げました。

・薬用植物栽培研究の加速化

ロート製薬株式会社および国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所との協業によるオタネニンジンなどの薬用植物の栽培研究、および国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）との協業によるイネをバイオリアクターとした高付加価値な有用物質（サイトカイン）の栽培研究に取り組んでいます。当社の精密な栽培コントロール技術により、薬用植物の国産化や高品質な薬用成分の安定確保などの社会的課題の解決に注力しています。

・農林水産省「SBIRフェーズ3」への採択

農林水産省による「中小企業イノベーション創出推進事業（SBIRフェーズ3）」に採択されました。本事業を通じて、当社のコア技術である環境制御システムをさらに高度化しています。

・福島国際研究教育機構（F-REI）プロジェクトへの参画

福島国際研究教育機構（F-REI）が主導する「農作物の生産性向上や持続可能な作物生産に資するRIイメージング技術の開発及び導き出される生産方法の実証」プロジェクトに参画いたしました。最先端のイメージング技術と当社の栽培知見を融合させ、革新的な生産手法の確立を目指しています。

・「THE TERRABASE」で複数の植物品種を同時に生産

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社が運営する次世代型植物工場「THE TERRABASE」において、バジル・ルッコラを栽培し「複数の植物品種を同時に生産する取り組み」を実施しました。市場ニーズに合わせた柔軟かつ多面的な供給体制の実現を推進しています。

・株式会社クボタによる米国ニューヨーク市でのマーケティング拠点稼働

グローバル展開の足掛かりとして、米国ニューヨーク市において、株式会社クボタが「プランテックス製完全閉鎖型植物栽培システム」を導入したマーケティング拠点が稼働を開始しました。北米市場における当社の技術優位性を発信し、海外展開を本格化させています。

■関連記事リンク

・薬用植物の植物工場栽培に関する共同研究契約締結（医薬基盤・健康・栄養研究所、ロート製薬、プランテックス）（2023年5月31日）

https://www.plantx.co.jp/yakuyoukenkyu_01/

・農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業に採択され、約12億円の助成が決定しました（2023年12月28日）

https://www.plantx.co.jp/sbir3/

・「植物RIイメージングコンソーシアム」研究がキックオフ！～QSTら10機関による福島国際研究教育機構の委託研究事業が本格的にスタート～（2024年5月14日）

https://www.plantx.co.jp/frei-01/

・当社初の本格的な多品種栽培がスタート U.S.M.H様運営の植物工場「THE TERRABASE」にてバジル、ルッコラを使用した商品を販売開始（2024年10月18日）

https://www.plantx.co.jp/usmhrelease-01/

・米国ニューヨーク市に株式会社クボタが「プランテックス製完全閉鎖型植物栽培システム」を導入したマーケティング拠点が稼働開始（2025年12月23日）

https://www.plantx.co.jp/kubota_kuamo-01/