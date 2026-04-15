全国3,000名のクリエイターが東京ビッグサイトに集結！“日本最大級・クリエイターの祭典” 「HandMade In Japan Fes′ 2026」開催

株式会社クリーマ

日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営を始めとした、クリエイターエンパワーメント事業を展開する株式会社クリーマ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎）は、2026年7月11日(土)・12日(日)の2日間に渡り、東京ビッグサイトにて「HandMade In Japan Fes’（ハンドメイドインジャパンフェス）」を開催いたします。本日、各種プレイガイドにて前売券の販売を開始しました。

公式HP :https://hmj-fes.jp/

「HandMade In Japan Fes’（以下、HMJ）」は、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する"日本最大級・クリエイターの祭典"です。2013年に東京ビッグサイトでスタートし、2019年より夏と冬の年2回開催となり※、今回で19回目を迎えます。

※2027年は東京ビッグサイトの改修工事に伴い、例年1月に実施している冬開催を春に移し、同会場にて2027年3月20日(土)・21日(日)に開催いたします。

前回の夏開催において、コロナ禍以降で最大の来場者数を記録し、冬開催においては過去最多の来場者数を更新。日本最大級のクラフトイベントとして、クリエイター作品の魅力や、感性でつながるお買いものの形を広げてきました。これからもクラフトカルチャーの拡大と、HMJのさらなる体験価値の向上を目指し、進化を続けてまいります。

会場内には公募で選ばれた全国3,000名のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並びます*。アクセサリーやバッグ等のファッションアイテムをはじめ、インテリア、キッチン、アート、器、手工芸品など、オリジナル作品を展示・販売するマーケットを展開。さらに、伝統工芸士や人気クリエイターのものづくりを体験できる70種類のワークショップや、注目アーティストによる音楽ライブによしもとお笑いステージ、選りすぐりの手作りフードも充実しています。多彩なコンテンツとここでしかできない体験を通して、五感でクリエイティビティを体感できる空間となります。*土日の出展者数を合計した延べ人数

人気の“Creema HASHTAG GALLERY”、今回は「5cm×5cmの世界」をテーマにした展示企画と巨大ガチャが登場

会場入り口のアトリウムには、『せまいけど、奥が深い』をコンセプトに、#が持つ機能のように「狭く、深い」テーマに絞り込んだ企画・展示等を行う“Creema HASHTAG GALLERY”が登場します。スパイス、バッグチャームに続く今回は「5cm×5cmの世界」をテーマに、クリエイターによる手のひらサイズの作品が並ぶ展示企画を実施。ミニチュア作品のワークショップや、テーマに紐づいた巨大ガチャも登場します。クリエイターや職人の技と感性が凝縮された、小さくて奥深いものづくりの世界をお届けします。

※コンテンツの詳細は順次発表予定です。

日本には、世界に誇れる才能や技術を持ったたくさんのクリエイターがいます。その独自性やユニークさ、きめ細やかさが結実された「HandMade In Japan」をぜひお楽しみください。

エリア紹介

アクセサリー、ファッション、インテリア、アート、手づくりフードにワークショップ、音楽ライブにお笑いステージ、ライブペインティングまで、日本各地から集結した3,000名*のクリエイターによるオリジナリティあふれるブースがずらりと並び、多彩なクリエイティビティを五感で体感できる空間となります。*土日の出展者数を合計した延べ人数

開催概要

会場マーケットワークショップミュージック＆プレイライブペインティングフード・ドリンク

名称：HandMade In Japan Fes’ 2026 ／ハンドメイドインジャパンフェス2026

日時：2026年7月11日（土）・12日（日） 11:00～19:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

入場料：

前売券 1日券：1,300円／両日券：2,000円

当日券 1日券：1,500円／両日券：2,500円 * 税込。小学生以下は無料。有料託児施設あり

公式HP： https://hmj-fes.jp

公式SNS：

Instagram： https://www.instagram.com/handmadeinjapanfes/

X： https://x.com/hmj_fes

主催：Creema（クリーマ）

後援：J-WAVE、TOKYO FM

Creema（クリーマ）とは

Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在31万人のクリエイターによる2,100万点のオリジナル作品が出品され、流通総額は約150億円・5年連続No.1となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス*として市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「HandMade In Japan Fes' < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES< https://www.yamabikofes.jp/ >」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

* 国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額の実績：2021年から5年連続で国内No.1

<会社概要>

商号：株式会社クリーマ

住所：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7-8F

代表：代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金：1,082百万円（資本準備金を含む）（2025年11月末時点）

社員数：100名 （2025年11月末時点）

事業：クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス：Creema

・ネットショップ開設サービス：InFRAME

・クラウドファンディング：Creema SPRINGS

・ギフトカタログサービス：Creema GIFT CATALOG

・動画レッスンプラットフォーム：FANTIST

・イベント：HandMade In Japan Fes'（東京ビッグサイト）、Creema YAMABIKO FES（長井海の手公園 ソレイユの丘）等

・アライアンス：地方創生、PR支援サービス等