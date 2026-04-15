スポーツウエア＆グッズコレクション「Sanrio Sports」2026年4月15日（水）よりゴルフコレクション発売

株式会社サンリオエンタープライズ

株式会社サンリオエンタープライズ（本社：東京都品川区、社長：金森 治良 以下サンリオエンタープライズ）は、株式会社ワールドのグループ会社である株式会社ワールド・ソリューションズ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：西川 信一 以下ワールド・ソリューションズ）のサポートにより、スポーツウエア＆グッズコレクション「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」を立ち上げます。2026年4月15日（水）よりゴルフウエアおよび関連グッズをサンリオオンラインショップ本店およびワールドオンラインストアにて販売いたします。本コレクションは、サンリオグループの一員であるサンリオエンタープライズが株式会社サンリオよりキャラクターライセンス供与を受けて展開いたします。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665039

「Sanrio Sports」は、サンリオが有する多彩なキャラクターポートフォリオの中から、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」を用い、遊び心あるアートワークとファッション性、機能性を兼ね備えたアイテムを提供することで、スポーツシーンにおける“大人かわいい”スタイルを提案していくスポーツウエア&グッズコレクションです。サンリオキャラクターを通じて、スポーツの場に笑顔を広げることを目指します。

まずはゴルフに着目し、2026年春夏シーズンよりゴルフウエアおよび関連グッズを取り揃えます。ゴルフでの着用はもちろん、日常のコーディネートにも自然と馴染むデザインを採用し、プレーそのものをより楽しくするワクワク感を大切にしています。本取り組みはゴルフ領域でのウエアやグッズ展開から始め、中長期的に他競技への展開可能性を検討してまいります。

■デザインコンセプト

今回のキャラクターデザインは、真っ白なキャンバスに個々の夢や挑戦を自由に描けることをイメージしました。

ハローキティ、クロミ、シナモロールが集合したデザインでは、キャラクターたちが思い思いにゴルフを楽しんでいる様子を描いています。それぞれアパレルと雑貨へ使い分け、商品開発を行っています。

■ワールドとサンリオエンタープライズによる新たなスポーツ提案

本コレクションのブランディング、ディレクション、商品企画等はワールドグループのワールド・ソリューションズが中核を担います。「B2C事業」および「B2B事業」を両軸に、これまでワールドグループが培ってきたアパレル開発・販売のノウハウとサンリオキャラクターのクリエイティブを掛け合わせ、新たな価値を持つスポーツウエア&グッズコレクションの創出を推進します。

■展開アイテムについて

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」やオリジナルのロゴを配し、さりげなくトレンドを取り入れたデザインで、スポーツシーンのみならず日常使いも楽しんでいただけるアイテムを展開します。スタイリッシュなデザインと着心地の良さを両立し、特に春夏シーズンのウエアはプレー中の快適性に配慮した機能を備えたモデルも揃えるなど、パフォーマンスの向上をサポートします。グッズ類は実用性とデザイン性を兼ね備え、ギフト需要にも対応するラインナップを揃えています。

価格帯（参考）

※以下は2026年春夏シーズンの参考価格となり、表示は税別です。

アパレル

トップス：10,000円 ～ 17,000円

スカート：16,000円 ～ 18,000円

パンツ：16,000円 ～ 18,000円

アウター：18,000円 ～ 20,000円

グッズ

バッグ：8,000円 ～ 15,000円

バイザー・キャップ類：5,000円 ～ 8,000円

タオル：2,500円 ～ 3,600円

ソックス：2,000円 ～ 3,800円

ギア

ヘッドカバー：6,500円

ボールポーチ：3,900円 ～ 6,200円

マーカー：3,500円

ティー： 1,800円

商品ラインナップ詳細は各販売サイトをご確認ください。

■販売情報

発売日：2026年4月15日（水）

商品：ゴルフウエアおよび関連グッズ

販売チャネル：

サンリオオンラインショップ本店 https://shop.sanrio.co.jp/

ワールドオンラインストア https://store.world.co.jp/

■マーケティングおよび今後の展開

本取り組みは、世界的に愛されるサンリオキャラクターの魅力を、スポーツ性とエンターテインメント性を併せ持つゴルフと融合させ、喜びと笑顔で人々をつなぐことを目指します。サンリオキャラクターを用いた“大人かわいい”クリエイティブと、女性層や若年層を中心に支持されるおしゃれなゴルフファッションの親和性により、新たなファン層の獲得およびエンゲージメント向上を期待しています。将来的にはゴルフ以外の競技に向けた商品・コンテンツの拡充を進めるべく、可能性を探りながら認知を高めてまいります。なお、本コレクションはサンリオグループにおける新たなスポーツ商品コレクションとして位置づけており、既存のスポーツライセンス契約やパートナーシップとあわせて、取り組みを進めてまいります。

【会社概要】

■株式会社サンリオエンタープライズ

設立：1982年11月6日

株主：株式会社サンリオ（100％出資）

代表者名：代表取締役社長 金森 治良

所在地：東京都品川区大崎1-6-1

事業内容：

土産品の販売、損害保険・生命保険代理店業、サンリオ本社受託業務、サンリオスポーツ事業

ホームページ：https://sanrio-enterprise.jp/

■株式会社ワールド・ソリューションズ

設立：2022年4月1日 ※2026年３月１日に株式会社ワールドプラットフォームサービスより商号変更

株主：株式会社ワールド（100％出資）

代表者名：代表取締役社長 西川 信一

所在地：兵庫県神戸市中央区港島中町6-8-1

事業内容：

事業持株会社として、傘下のB2B事業を営むグループ全体の経営管理、及びそれに付帯する業務

ホームページ：https://solutions.world.co.jp/