さまざまなコラボを展開し世界中で人気の「アルパカッソ」とのスペシャルコラボイベント「アルパカッソ ～イチナナにやってきたッソ！～」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、世界中でファンを広げている癒し系キャラクター「アルパカッソ」と初のコラボレーションイベント、「アルパカッソ ～イチナナにやってきたッソ！～」を、2026年4月15日（水）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

今回、癒やし系キャラクターとして、人気アニメやアーティストとのコラボを多数展開し、世界中でファンを増やし続けている「アルパカッソ」と初のコラボレーションを通じて、より多くの人にライブ配信の面白さや親しみやすさが伝わるきっかけになればという思いから、イベント開催に至りました。

「アルパカッソ ～イチナナにやってきたッソ！～」は、「17LIVE」をご利用のユーザーの方であれば、どなたでも参加することが可能です。イベント期間中は、「アルパカッソ」のキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト（有料）をご用意しており、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位の方には、「アルパカッソ」の限定デジタルプライズやグッズを贈呈いたします。

ふわふわモコモコの毛並みと、思わず抱きしめたくなるキュートなフォルムで人気を博している「アルパカッソ」のキャラクターたちが「17LIVE」アプリに癒やしと彩りを添えるスペシャルなコラボレーションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2026年4月15日（水）～4月29日（水）

■参加条件

・「17LIVE」ユーザーの方

■プライズ（賞品）の一部 ※全てイメージとなります

アルパカッソリボンBIGぬいぐるみ しろちゃん

ベイビーアルパカッソ ティッシュカバー しろちゃん

アルパカッソリボンBIGぬいぐるみ ももちゃん

アルパカッソBIG ぬいぐるみ レインボー

オリジナルキーホルダー

アルパカッソTシャツ(おさんぽ)

オリジナルレディース靴下

オリジナルボアブランケット

オリジナルマグカップ

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「アルパカッソ」について

癒し系キャラクター「アルパカッソ」は、オシャレが大好きなキャラクターです♪

ふわふわモコモコの毛並みと、思わず抱きしめたくなるキュートなフォルムが大人気！

ちっちゃくて愛らしい「ベイビーアルパカッソ」や、元気いっぱいの「キッズアルパカッソ」など、バリエーションも豊富です。

これまでに人気アニメやアーティストとのコラボも多数展開し、世界中にファンを広げています。

公式HP： https://www.amunet.co.jp/character/alpacasso.html

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

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Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw