Nothing、Phone (4a) Pro / Phone (4a)の日本発売を発表

Nothing Technology Japan株式会社

ロンドンを拠点とするコンシューマー・テクノロジー・ブランドNothing(https://jp.nothing.tech/)は、本日4月15日（水）に、「 Phone (4a) Pro」「Phone (4a)」と「Headphone (a)の新色イエロー」を日本で発売することを正式に発表しました。

「Phone (4a) Pro」は、楽天モバイルが国内キャリアで唯一販売します。

「Phone (4a)」は、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社が、「au Flex Style」として、au Online Shop、全国のKDDI直営店、au Styleで販売を開始します。あわせて、「Headphone (a)」と「Ear (3)」は、「au +1 collection」も発売されます。

先日発表したプレスリリースの内容をご確認ください:

・Nothing Phone (4a)とPhone (4a) Proを正式発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000082566.html)

・Nothing Headphone (a)を発表5日間のバッテリー寿命とカラフルな4色展開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000082566.html)

■ おサイフケータイ(R)およびeSIMにも対応



Phone (4a) Pro、Phone (4a)は、日本市場向けにFeliCaを搭載し、おサイフケータイ(R)に対応。さらに、eSIMにも対応し、国内の幅広いユーザーのニーズに応える仕様となっています。

■ 販売情報・価格

※ 正規販売パートナーからの販売・価格の詳細は各ウェブサイトでご確認ください。

Phone (4a) Pro

シルバー、ブラック、ピンクの3色展開

12GB + 256GB / \79,800 (税込)



4月15日 (水) 午後3時からnothing.tech(http://jp.nothing.tech)にて予約開始。

4月22日 (水) 午前9時よりnothing.tech(http://jp.nothing.tech)にて販売開始。

Phone (4a)

ホワイト、ブラック、ピンク、ブルーの4色展開

8GB + 128GB / \58,800 (税込)

8GB + 256GB / \64,800 (税込)

4月15日 (水) 午後3時からnothing.tech(http://jp.nothing.tech)にて予約開始。

5月8日 (金) 午前10時よりnothing.tech(http://jp.nothing.tech)にて販売開始。

Headphone (a)

新たなイエローが加わり、ホワイト、ブラック、ピンク、イエローの4色展開

\27,800 (税込)

4月15日 (水) 午後3時からnothing.tech(http://jp.nothing.tech)にて予約開始。

4月22日 (水) 午前9時からnothing.tech(http://jp.nothing.tech)にて販売開始。

*Phone (4a)シリーズの製品仕様と機能の詳細は、nothing.tech(http://jp.nothing.tech)でご確認いただけます。

最新情報を常にチェックするには、Nothingの公式IG(https://www.instagram.com/nothing.japan/)とX(https://x.com/NothingJapan)アカウントをフォローしてください。

**Phone (4a)シリーズ及びHeadphone (a) イエローの画像とビデオおよび製品ガイドは、

こちらのメディアキット(https://drive.google.com/drive/folders/1XiQCrhxOMhBzu4QLQw7CNSaDBPhlx8ju?usp=drive_link)をご覧ください。

＊ Nothingは、Nothing Technologyの登録商標です。

＊ 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

＊ FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

＊ FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

＊ [モバイル非接触IC通信マーク]は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標ま

たは登録商標です。

＊ 本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、TMや(R)などの商標表示を省略する場

合があります。

Nothingについて

Nothingはロンドンを拠点とするコンシューマー・テクノロジー企業です。現状に疑問を持ち、既成概念に挑戦したいと考える世代のために、テクノロジーをつくっています。私たちのミッションは、テクノロジーを再び楽しいものにすること。そして、ルックも、サウンドも、体験もほかとは違う受賞歴のあるプロダクトを通じて、自己表現を後押しすることです。革新的なクリエイティビティを原動力に、Nothingは現在、世界で最も成長しているスマートフォンおよびコンシューマーオーディオブランドであり、過去10年で唯一の成長し続けている新しいスマートフォンブランドです。11,000人のコミュニティ投資家と、世界有数の投資家からの4億5,000万ドル超の資金調達に支えられ、Nothingは文化、創造性、そしてコミュニティによって形づくられる次世代のパーソナルテクノロジーを再定義しています。