【牛角焼肉食堂】国内90店舗達成＆佐賀県初出店！「ゆめタウン佐賀店」4月22日(水)オープン

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、全国90店舗目、佐賀県初出店となる「ゆめタウン佐賀店」を2026年4月22日(水)にオープンいたします。

「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店です。焼きたての焼肉を定食や丼で楽しめる点が特長で、おひとり様からご家族まで気軽にご利用できるお店として、幅広い客層のお客様にご来店いただいています。看板メニューは、毎日店内で丁寧にカットし、熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」で、タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位を取り揃え、牛角で人気の「冷麺」や「梅しそ冷麺」など定番メニューもご用意しています。佐賀県初出店となる、「牛角焼肉食堂」ゆめタウン佐賀店にて、とっておきの焼肉体験をお楽しみください。

【新店情報】牛角焼肉食堂 ゆめタウン佐賀店

・住所 ：佐賀県佐賀市兵庫北５-１４-１

・電話番号 ：0952-97-8729

・営業時間 ：10時～21時 ※ラストオーダーは、閉店時間の30分前

牛角焼肉食堂 について

気軽に鉄板焼肉

各店舗情報の詳細はこちら :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/

「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。

ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。

牛角の味をもっと日常で

オススメメニュー

「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージューと鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。牛角でも人気の「冷麺」は、コシのある麺と、すっきりとしながらもコクのあるスープのバランスが特長。さわやかな風味が口いっぱいに広がる「梅しそ冷麺」も取り揃えています。牛カルビ焼肉定食

脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。950円（税込1,045円）

全部盛り焼肉定食

牛カルビ・豚タン・豚肩ロースの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。1,180円（税込1,298円）

旨辛ホルモン・ハラミ丼

脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。980円（税込1,078円）

焼肉ナムル丼

香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。880円（税込968円）

▶▶▶ 各種「鉄板焼肉」単品（ごはん・スープ無し）は「150円引き」！

牛角焼肉食堂 公式ホームページ :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp

※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開