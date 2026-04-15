【日比谷花壇】多様な文化が交差する新宿のランドマーク「Flags（新宿フラッグス）」に初出店。花と緑が溢れるマルシェ風 POP UP SHOPを4月15日（水）より期間限定オープン！

株式会社日比谷花壇日比谷花壇 POP UP SHOP in Flags（新宿フラッグス）店頭の様子

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島 浩彰）は、2026年4月15日（水）から5月17日（日）までの期間限定で、新宿駅東南口に隣接するファッション＆ライフスタイルのランドマーク「Flags（新宿フラッグス）」1階エントランスにて、ブランド初となる同施設でのPOP UP SHOPをオープンいたします。

≪出店の背景≫

新宿は、ビジネス、観光、ショッピングなど、多様な目的を持つ人々や多種多様な文化が混ざり合う、まさに時代の先端を走る街です。その中でも「Flags（新宿フラッグス）」は、新宿駅東南口の顔として長年愛され、常に新しい感性やトレンドを発信し続けているランドマーク的な存在です。日比谷花壇は今回、この人々の交流の結節点であるFlags（新宿フラッグス）を、花と緑の力を通じてさらなる癒やしと潤いを提供する場にしたいと考え、初の出店を決定いたしました。駅直結という利便性を活かし、忙しく行き交う人々の日常に、季節の移ろいや心華やぐ瞬間をお届けします。

≪開催概要≫

≪展開商品（一部抜粋）≫

- 店舗名： 日比谷花壇 POP UP SHOP in Flags（新宿フラッグス）- 開催期間： 2026年4月15日（水）～ 5月17日（日）- 営業時間： 12:00～19:00（※施設の営業時間とは異なります）- 開催場所： Flags（新宿フラッグス）1階 メインエントランス前（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 / JR新宿駅 東南口より徒歩0分）- 販売商品： 生花、プリザーブドフラワー、押し花カード、その他フラワー雑貨 等

新宿駅東南口広場に面し、多くの方が行き交うFlags（新宿フラッグス）の1階メインエントランスに、ヨーロッパのマルシェを思わせる特別なワゴンを設置し、開放的で親しみやすいPOP UP SHOPを展開します。お買い物やお仕事帰り、待ち合わせの合間などに、ふと立ち寄りたくなるような、花と緑の癒やしの空間を演出します。

イメージ季節の生花

色鮮やかで新鮮な季節のお花をご用意いたします。ご自宅用で楽しめるものや母の日のギフトにぴったりなアレンジメントなど、日々の暮らしに彩りを添えるお花をご提案します。

生花をウェアラブルに楽しむ新商品「pokehana(ポケハナ)」を先行販売

独自のパッケージにより水やり不要で生花を持ち歩ける、トレンドの“じゃら付け”にもぴったりな新ジャンルのアクセサリーです 。カラフルなガーベラをバッグや衣服に装着し、ファッションの一部として本物の花の彩りを気軽に楽しめます 。

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000183.000075797.html

プリザーブドフラワー＆アーティフィシャルフラワー

生花の美しさを長く楽しめるよう特殊加工を施したプリザーブドフラワーやインテリアとしても長く飾って楽しめるアーティフィシャルフラワーを販売いたします。お誕生日や記念日のギフトとして、お手入れの負担が少なく喜ばれるアイテムです。

Re;f HIBIYAKADANオリジナル押し花カード

装飾などで一度飾られた花を「Restart（再スタート）」・「Reborn（再生）」させるために、さまざまな手法やデザインプロセスにて花の魅力を新たに引き出し、より価値あるものに作り変えることを目指す日比谷花壇のアップサイクルブランド「Re;f HIBIYAKADAN」のオリジナル押し花カード。ギフトに添えるメッセージカードに最適です。

Re;f HIBIYAKADAN詳細：https://hibiya.co.jp/sustainability/ref/

日比谷花壇は、本出店を通じて、新宿を訪れる多様な人々へ「花のある暮らし」の新たな選択肢を提示してまいります。特に間近に控えた母の日に向けては、感謝の気持ちを花に込めて伝えるお手伝いをするほか、従来の観賞用にとどまらない新しいフラワーギフトのあり方を提案いたします。常に文化がアップデートされる新宿の地から、世代を超えて想いを繋ぐ花文化を牽引し、誰もが日常のなかでより自由に花のある暮らしを楽しむことができる豊かな未来の創造を目指してまいります。

■Flags（新宿フラッグス）について

「MUSIC」、「FASHION」、「SPORTS」など、様々な角度から常に新しいスタイルを提案するファッションビルです。

所在地：東京都新宿区新宿3-37-1

開業日： 1998年10月10日

アクセス：新宿駅 下車 小田急線 南口より徒歩2分 JR線 東南口すぐ

営業時間：11:00～21:00 （一部店舗は22:00まで） ※最新の営業時間は施設ホームページをご確認ください。

URL：https://www.odakyu-sc.com/flags/

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

公式Facebook：https://www.facebook.com/hibiyakadan/

日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com