【地域を旅する大学】第一学院高等学校「プレミアムコース社会探究×総合型選抜専攻」の生徒へ、自己探求と越境体験を組み合わせたプログラムを提供開始。

株式会社アスノオト

日本全国の地域をキャンパスに「新しい学び方」を提案するさとのば大学（運営：株式会社アスノオト 所在地：東京都千代田区、代表取締役：信岡良亮）は、株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒富男）が運営する、第一学院高等学校が新設したプレミアムコース『社会探究×総合型選抜専攻』のパートナーとして参画します。本連携では、約100名の高校生を対象に、オンラインでの対話型ワークショップから、実際に地域に飛び込む『地域留学』までを段階的に提供。さとのば大学が培ってきた『未来共創人材』育成のノウハウを高校教育に実装し、生徒が自分らしい未来を自ら描き、社会へと踏み出す力を育みます。

■背景

（出展：リクルート進学総研 年内入試拡大の実態を把握する─文部科学省データ・リクルート進学センサス2025より https://souken.shingakunet.com/higher/2026/01/post-3523.html）

リクルート進学総研の調査によると、総合型選抜経由入学者は8年間で4万人もの量的拡大。「自分が何をしたいか」を明確にし、社会への問いを持つことが評価に直結する昨今、高校時代の質の高い探究学習や体験を進路につなげるニーズが高まっています。さとのば大学では、これまでワークショップや地域留学プログラムの提供、教員研修などを通して、第一学院との連携に取組んできました。今回はさとのば大学のノウハウを活かした共創的学びを高校生向けプログラムとしてアレンジし、オンラインでの自己探究学習と地域留学という越境体験を提供。偏差値での進路選択を超えた「なぜこの道を学ぶのか」という強い動機付けを支援し、大学進学の先にあるキャリアも見据えた自己実現へのステップを伴走します。

■提供プログラム

自分の「好き」をキャリアにつなげる

本専攻の前半フェーズにおいて、さとのば大学は「自己探究」から「越境体験（地域留学）」までのプロセスをプロデュースします。多くの探究学習が課題解決やプラン提示に終始しがちな中で、さとのば大学は「なぜ自分がそれをやるのか」という問いの源泉を育むことに重きを置いています。ここで見つけた本質的な願いが、本専攻後半フェーズのアイデア構築や、進路選択における土台となることを目指します。

【自己探究ワークショップ】「もやもや」を「ワクワク」へ変える

単なる知識の習得ではなく、自分の「好き」や「得意」を多角的に分析。誰もが抱いている日常の小さな違和感（もやもや）を、社会への問いへと変換するプロセスに伴走します。インタビュー技術や問いづくりの手法を学びながら、自分が本当に「ほしい未来」の種を見つけ出します。

実施回数：全7回（予定）

開催形式：オンライン／対話型ワークショップ

【越境プログラム】日常を飛び出し「自分」を再発見する地域留学

オンラインで磨いた問いを手に、特色豊かな地域（国内各地）へ飛び込みます。教科書にはない地域のリアルな暮らしや、そこで生きる人々との出会い、そして共に旅する仲間との深い対話。この「越境」という体験を通じて、自分の存在を客観的に見つめ直し、自分の言葉で想いを語れる「自己変容」を促します。

開催地：宮城県女川町、長野県長野市、京都府京都市、福岡県福岡市（予定）

形式 ：3日間の宿泊型プログラム、または日帰りプログラム（生徒による選択制）

【伴走体制】探究的学びのプロフェッショナル・地域プレーヤーが生徒に伴走

本プログラムでは、さとのば大学の理事長・学長をはじめカリキュラム設計を担うチームが講師として登壇。また、越境プログラムでは、地方創生の先進地で挑戦し続ける地域プレーヤーが、生徒と地域を繋ぎ、単なる観光ではない越境体験を提供します。また、第一学院の教員と連携し、1年を通じて生徒が自分らしい答えを見つけ出すための環境を整えます。

■専攻概要

名称 ：第一学院高等学校 プレミアムコース 社会探究×総合型選抜専攻

開講時期：2026年4月～

対象 ：第一学院高等学校 2年生

実施形態：オンライン対話型講義、および国内各地域での越境学習

詳細URL：https://www.daiichigakuin.ed.jp/course/tankyu/

※株式会社アスノオト（さとのば大学）が自己探究オンライン講義および地域留学プログラム開発・伴走を担当

■地域を旅する大学「さとのば大学」について＜https://satonova.org/＞

日本全国の地域に暮らし、現地の人々と共に「プロジェクト学習」に挑む、新しいスタイルの市民大学です。地域共創のトップランナーとのオンライン学習を掛け合わせ、「自分らしく社会と関わり、仲間と共にほしい未来を創る」未来共創人材を育成。2021年からは通信制大学「ネットの大学managara」との連携で学士取得も目指せる4年制コースも開始。現在、4年制のほか、1年間のギャップイヤーコース、オンラインのみのマイフィールドコースを展開。

◎関連書籍

これからの時代を共に創っていくための学びのあり方を考える書籍を刊行。（2024/04）

「学び3.0―地域で未来共創人材を育てる「さとのば大学」の挑戦―」

https://satonova.org/archives/news/240326

■株式会社アスノオトについて＜https://asunooto.co.jp/＞

島根県海士町での活動で知られる株式会社風と土と（旧：株式会社巡の環）の共同創業者である信岡良亮が、地域と都市の新しい関係作りのために 2015 年に創業。 都市と地方、経営者と従業員、生産者と消費者といった対立関係を協働関係に変える相互理解支援を、企業研修を通じて行ってきました。現在は地域を巡り仲間と共に学び合う「さとのば大学」を主催、運営しています。