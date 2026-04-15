【締切間近！】住友生命登壇｜次世代リーダー育成の壁を越える実践知（参加無料）

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、株式会社EveMと共同主催にて、2026年4月17日（金）に、EXECUTIVE CONFERENCE「属人化しがちな ”育成” を脱するマネジメントの型 ～ 住友生命 責任者に聞く 次世代リーダー育成 ～」を開催いたします。

本セミナーでは、名プレイヤーの個人的なスキルや熱量に頼るのではなく、組織全体で再現できる「マネジメントの型」をいかに構築するか。新体制の本格始動に合わせ、現場の生産性を飛躍的に高めるためのヒントを、住友生命 山田氏、EVeM 長村氏が紐解きます。

また、当日は来場特典として、本セミナーにご登壇予定の株式会社EVeM 長村様の著書、 「急成長を導くマネージャーの型～地位・権力が通用しない時代の“イーブン”なマネジメント～」を無料贈呈いたします。

この機会にぜひご参加ください。

■本セミナーの見どころ

【参加無料】セミナー詳細を見る！ :https://si-forum.jp/20260417_EVeM

金融業界がかつてない変革期を迎える中、組織の持続的成長を阻む最大の要因とは何か。それは、旧来の「年功序列」や「経験と勘」に頼ったマネジメントスタイルの限界です。

本セミナーでは、前半に住友生命保険相互会社のエグゼクティブ・フェロー 山田哲之氏をお招きし、10年後を見据えた「次世代人財共育」の全貌と、若手・中堅層のエンゲージメントを高める戦略について語っていただきます。

そして後半では、「戦略」を現場で「実行」に移すためのワークショップを行います。 登壇するのは、Amazonマネジメント・人材管理カテゴリでロングセラーを記録する『急成長を導くマネージャーの型』著者の長村禎庸（株式会社EVeM 代表）。 精神論で語られがちなマネジメントを「言語化された技術（型）」として定義し直し、貴社の現場マネージャーが持つべき「基準」を明確にします。

「育成の仕組み（住友生命）」と「マネジメントの技術（EVeM）」。 この両輪を揃え、組織の生産性を最大化するためのヒントをお持ち帰りください。

■開催概要

タイトル：EXECUTIVE CONFERENCE

属人化しがちな ”育成” を脱するマネジメントの型

～ 住友生命 責任者に聞く 次世代リーダー育成 ～

日 時 ：2026年4月17日(金) 15:30～17:30（15:00受付開始）

会 場 ：カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）

受講方法：本セミナーは「会場での受講」となります。

カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）

東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル ４階

・講演中の入退場および再来場も可能でございます

・講演資料は当日お配りいたします

参加対象：金融機関（銀行・保険・証券等）を含む全業界の

- 役員・経営企画・人事／人財開発部門を含む全ての部署の方

- 事業責任者・本部長・部長・課長など組織マネジメントを担う方

参加費 ：無料

主 催 ：株式会社EVeM

株式会社セミナーインフォ

※会場にお越しいただく際は、お名刺1枚を会場までお持ちください。

当日は懇親会も実施いたしますので、この機会にぜひご参加ください！

【参加無料】セミナー詳細を見る！ :https://si-forum.jp/20260417_EVeM

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

E-mail：sales_contact@seminar-info.jp