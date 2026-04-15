【ティファニー】「シンギング バード オン ア クロック」を発表ウォッチと歌う機械仕掛けのバードを融合した、心に響く美しさと魔法のような魅力を持つ、好奇心溢れる逸品

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク「シンギング バード オン ア クロック」

ティファニーは「タイム オブジェクト」コレクションの最新作となるウォッチ、芸術の傑作となる「シンギング バード オン ア クロック」を発表しました。1965年にジャン・シュランバージェが手がけたアイコニックな「バード オン ア ロック」ブローチへの遊び心あふれるオマージュである本作は、単なるウォッチの枠を超え、機械仕掛けで歌うバードを組み合わせた特別な逸品です。

この精緻な芸術作品は、スイスの名門マニュファクチュール、ルージュ（Reuge）との2年にわたる開発の成果であり、世界限定25点で製作されます。時刻表示機能を備えながらも、この時計は単なる実用品ではありません。現代に蘇った宝物のような存在であり、人を魅了する芸術作品です。精巧な機構を収めた磨き上げられたガラスケースの上には、ダイヤモンドをあしらったバードが、18Kイエローゴールドの太陽光線を思わせる巣の上に佇んでいます。ケース側面のボタンを押すと、バードはさえずり始め、止まり木の上で回転しながら、くちばしを開閉し、羽ばたきを見せます。その動きは、驚くほど生き生きとした旋律と完璧に同期しています。歌うバードの機械仕掛けは、18世紀後半に誕生した機械芸術です。精巧な装飾とともに作られたこれらの作品は、ヨーロッパの王侯貴族の間で大きな流行を生みました。

このウォッチに搭載された機構は、機械式時計のムーブメントと同様に、カムや歯車による複雑な構造で構成されており、その起源は18世紀に遡ります。一般的なウォッチのチャイムとは異なり、バードはまるで本物のようにさえずります。その音は、小型のパイプオルガンのようなふいごとパイプの仕組みによって生み出されます。時計機構によって制御されたふいごが圧縮空気を断続的に送り、そのタイミングが旋律のリズムを、パイプの大きさが音の高さを決定します。さらに、連動したカムと歯車が、バードの動きを歌に合わせて調和させています。

1865年創業のスイスのルージュは、この独自の職人技を守り続ける数少ない工房のひとつです。「シンギング バード オン ア クロック」は、同社の卓越した技術と、ティファニーの創造性と遊び心を融合させ、現代的に再解釈した作品です。18世紀の先駆的作品と同様に、本作は機械技術のみならず、金の彫刻やジェムストーン セッティングといった芸術の粋を極めた傑作でもあります。透明なガラスケースにより、内部機構を余すところなく鑑賞することができます。ピストンの動きや、ティファニー ブルーのレザーで覆われたふいごが生み出す音の仕組み、さらには時刻表示機構まで、そのすべてが視覚的な魅力を放ちます。時刻は、18Kイエローゴールド製の針と、同素材にダイヤモンドを配した立体的なインデックスによって示されます。ケースの四隅は、チタン製の支柱に18Kイエローゴールドのアクセントを施し、ラウンドブリリアントカットのダイヤモンドをスノーセッティングすることで、途切れることのない光の広がりを演出しています。バードの本体は軽量なチタンで鋳造され、くちばしや翼の可動部分を含む28のパーツで構成されています。さらに、磨き上げられた18Kゴールドの首飾りとトサカがあしらわれ、頭部と胴体全体にはダイヤモンドがセッティングされ、ルビーの瞳がアクセントとなっています。ケースとバードを合わせた宝石セッティングには、合計130時間が費やされています。この作品の遊び心を象徴する仕掛けとして、毎日午後5時になるとバードがさえずる機能が備えられています。これはニューヨーク五番街にあるティファニーの本店、ザ ランドマークへのオマージュです。さらに、専用ボタンを押すことで、いつでもバードの歌声を楽しむことも可能です。一度作動すると、10秒以上にわたるさえずりが響き、最大8回まで繰り返すことができます。その後は、タブを引いて再び作動準備を行います。時刻表示のためのムーブメントは別系統の手巻き機構を備えており、フル巻き上げで約8日間のパワーリザーブを実現します。

「バード オン ア クロック」は、ティファニーの卓越した職人技の伝統を体現する文化的なステートメントであり、製作に携わる職人に深い満足を、そして所有する人に喜びをもたらします。

商品情報



技術仕様：シンギングバード・オン・ア・クロック

ムーブメント：手巻き機械式

機能：時・分表示

素材：

ケース：チタン製（イエローゴールド装飾）、ダイヤモンド1,957石（計11.17カラット）

バード：チタンおよび18Kイエローゴールド製、ダイヤモンド418石（計1.43カラット）

インデックス：18Kイエローゴールド製、ダイヤモンドセッティング

総ダイヤモンド数：2,375石（計12.6カラット）

シンギングバード機構：1回あたり10秒以上、最大8回作動

パワーリザーブ：約8日間

サイズ：幅9.1cm × 長さ12.6cm × 高さ7.4cm

重量：約929g

限定数：25点

保証期間：5年

スイス製

SKU：76537755

@tiffanyandco #TiffanyWatches