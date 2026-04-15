地球とつながり、循環を体感する「アースデイ 2026」 ゴミ拾いやワークショップ・ポッドキャスト収録を4月22日(水)に開催

NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 エースホテル京都過去の活動の様子

エースホテル京都（所在地：京都市中京区、総支配人：池内志帆）は、地球環境について考え、行動を促す「アースデイ（4月22日）」に合わせて、今年も地域貢献活動の一環として同ホテルが入居する商業施設「新風館」と連携し、近隣エリアおよび鴨川周辺での清掃活動を実施いたします。

本活動は今年で5回目の開催となり、新風館テナントスタッフの有志が参加し朝の8時30分から清掃を行います。2024年には27袋、2025年には37袋のゴミを回収しており、年々ゴミの回収量は増加しております。街のゴミ拾いから地球と京都の未来を考える、地域密着の取り組みです。

さらに今年は「Sunshine Juice（サンシャインジュース）」を迎え、新鮮なコールドプレスジュースをスタンプタウン・コーヒー・ロースターズにて提供します。また、ジュースやコーヒーの搾りかすを活用した「コンポストワークショップ」やポッドキャスト収録を実施いたします。

加えて、グローバル刃物メーカーの貝印と再びコラボレーションし、昨年も好評だったオリジナル「紙カミソリ(R)︎」を、当ホテルにご宿泊のゲストへ数量限定で配布いたします。紙カミソリ(R)︎は、持ち手に紙、刃体部分に金属のみを使用した脱プラスチック製品として開発され、サステナブルな日用品として注目を集めています。

そして5月7日（木）からは、ホテル3階のメインダイニング「KŌSA」にて、1階にも店舗を構える「スタンプタウン・コーヒー・ロースターズ」とコラボレーションした季節限定のアフタヌーンティーの提供を開始いたします。

■ Sunshine Juice｜コンポストワークショップ & ポッドキャスト収録

「Sunshine Juice」が新鮮なコールドプレスジュースをスタンプタウン・コーヒー・ロースターズにて提供します。また、ジュースの搾りかすや、スタンプタウンのコーヒーの搾りかすを活用した「コンポストワークショップ」、さらにはポッドキャスト収録を実施いたします。

ポッドキャストは後日ご視聴できますが、ロビーにて収録内容をいち早くお聴きいただくことができます。

＜ジュース提供＞

日程：2026年4月22日（水） 7:00～15:00

提供場所：スタンプタウン・コーヒー・ロースターズ

エースホテル京都 1階 （京都市中京区車屋町245-2 新風館内）

イートイン：1,000円

テイクアウト：1,500円

＜ワークショップ＞

日程：2026年4月22日（水） 15:00～17:00

場所：エースホテル京都 1F ロビースペース

参加料： 無料

＜ポッドキャスト収録＞

日程：2026年4月22日（水） 15:00～17:00

場所：エースホテル京都 1F ロビースペース

※収録内容は後日「JUICY TALK PODCAST by SUNSHINE JUICE」にてご視聴が可能です。

URL： https://arrtsidecast.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/c9275dd0-3b4a-4bab-8eda-5184933f5a89/

Earth Day with Sunshine Juice

Sunshine Juice｜サンシャインジュース

北海道から沖縄まで全国50以上の生産者から「今日がまさに収穫どき」というタイミングで新鮮で栄養満点な素材を調達し、ジュースを提供しています。

形や傷などを理由に流通されない「B品」も贅沢な素材として積極的に活用し、日本各地の生産者の方を訪ね、野菜づくりへの思いや哲学を伺い、一緒に畑に生った野菜や果物を食べることで、生産者との信頼関係を大切にしながら、素材の恵みを無駄なく届けています。

■ グローバル刃物メーカーの貝印とコラボレーションした「紙カミソリ(R)︎」を配布

SUNSHINE JUICE

グローバル刃物メーカーの貝印と再びコラボレーションし、昨年も好評だったオリジナル「紙カミソリ(R)︎」を、エースホテル京都にご宿泊のゲスト限定で数量配布します。紙カミソリ(R)︎は、持ち手に紙、刃体部分に金属のみを使用した脱プラスチック製品として開発され、サステナブルな日用品として注目を集めています。

*金属だけでできたヘッドと紙ハンドルからなるカミソリ

（特許第6894054号）

配布日程：2026年4月22日（水）～

480パック限定 *なくなり次第終了

URL：www.kamikamisori.com(https://www.kai-group.com/products/kamisori/product/kamikamisori.html)

■ KŌSA AFTERNOON TEA x STUMPTOWN COFFEE ROASTERS

紙カミソリ(R)︎

3階の「KŌSA」にて、1階にも店舗を構える「スタンプタウン・コーヒー・ロースターズ」との特別なコラボレーションアフタヌーンティー「KŌSA AFTERNOON TEA x STUMPTOWN COFFEE ROASTERS」を2026年5月7日(木)から提供開始いたします。コーヒーの香りと季節のフルーツをテーマに、料理とスイーツの両方にコーヒーの個性を最大限に取り入れた、ここでしか味わえない内容となっております。5月、6月はアメリカンチェリー、7月と8月はマンゴーを使用したメニューを提供予定です。

提供期間：2026年5月7日（木）～8月31日（月）

※7月以降はマンゴーを使用したメニューに変更予定です。

予約開始：4月1日（水）より受付中

提供時間：毎日 11:30～15:00

予 約：https://www.tablecheck.com/shops/kosa-acehotelkyoto/reserve

場 所： エースホテル京都 3階「KŌSA」 （京都市中京区車屋町245-2 新風館内）

価 格：6,000円（税・サ込）

＜ウェルカムドリンク＞

- ココナッツコールドブリューとチェリーソルベ

＜セイボリー（全5種）＞

- コーヒーでスモークしたトラウトサーモンのサラダ- ナッツとドライチェリーのパテ・ド・カンパーニュ- グリーンアスパラのサラダ コーヒーと柑橘のビネグレット- トルティーヤロール 自家製ハム 自家製リコッタチーズ 柚子 山椒- アメリカンチェリーと帆立貝のタルトレット

＜スイーツ（全6種）＞

■エースホテル京都について

- デニッシュタルト アメリカンチェリーとピスタチオ- ダブルチーズケーキ アメリカンチェリー- レッドベルベットケーキ コーヒークリーム- クッキーサンド コーヒーガナッシュ- モカドーナツ ピーナッツバター- コーヒーゼリー ティラミス カフェラテアイスクリーム

名 称：エースホテル京都（日本語表記） ／ Ace Hotel Kyoto（英語表記）

所 在 地：京都府京都市中京区車屋町245-2 新風館内

開 業 日：2020年6月11日

総 客 室 数：213室(客室部分2階～7階、保存棟26室、増築棟187室)

料 飲 施 設：レストラン3店舗、コーヒーショップ1店舗

その他施設：オリジナルグッズショップ、ギャラリー、宴会場1、会議室3、ルーフトップ、屋上庭園、フィットネス・ジム、フォトブース

駐 車 場：なし

ホームページ：https://jp.acehotel.com/kyoto/(https://jp.acehotel.com/kyoto/)

LINE公式アカウント：https://lin.ee/t2Y6HcB(https://lin.ee/t2Y6HcB)

（レストラン、イベント、宿泊のお得な情報やLINE限定のコンテンツを配信）

外観レセプションロビー

＜ホテル概要＞

1999年アメリカのシアトルで若いクリエイター集団によってスタートして以来、現在全世界に8店舗をホテルを展開。アートや音楽を軸に、クリエイティビティあふれるインテリアデザインや、広く開かれたロビースペースの活用などで、旅行者だけでなくコミュニティと結びついたそれまでになかった形のホテルとして日本でも注目を浴びてきたホテル。エースホテル京都は初のアジア及び日本出店となる。

エースホテル京都は、著名建築家・隈研吾氏、長年のパートナーであるコミューンデザインとのコラボレーションにより、「East Meets West（イースト ミーツ ウエスト）」というコンセプトのもとデザインされた。日本とアメリカ西海岸のアーティストや職人によるクラフト、自然、地域の素材、カスタムアートなど「美的哲学、アイデアと伝統」がバランスよく融合された、新しい感覚の空間・アート作品を、宴会場、客室だけでなく館内のいたる所に配置する。

そのほか、エースホテルのリテールショップと専用アートギャラリーを含むインスピレーション溢れるロビー、受賞歴のあるパートナーシェフ、ウェス・アヴィラ、ケイティ・コール、マーク・ヴェトリ率いる3つの個性的なレストラン、ホワイトオーク材を使用した広々としたグリッドや庭園の中庭を見渡せる全面ガラス張りの壁など、細部にまでこだわったフレキシブルなイベントスペース、日本初のスタンプタウン・コーヒー・ロースターズのカフェ、緑豊かな中庭など、エースホテル京都は、地元の人々や観光客に友情、発見、文化交流の場を提供する。