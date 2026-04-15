日本の職人技とやさしい暮らしをつなぐ『CRAHUG』モデルの竹下玲奈さんと神奈川のブランド『NIZYU KANO』が初コラボ 職人が丁寧につくった毎日使えるリュックを4月15日（水）発売

株式会社オンワードホールディングス

株式会社オンワードデジタルラボ（本社:東京都港区 代表取締役社長:山下 哲）が展開する、日本の職人技とやさしい暮らしをつなぐ『CRAHUG（クラハグ）』は、モデルの竹下玲奈さんとの初のコラボ企画として、販売支援を行うライフプロダクトブランド『NIZYU KANO（ニジュウカノウ）』とのコラボリュックを共同開発しました。4月15日（水）から販売を開始します。

『CRAHUG』ジャーナル特集ページ：https://www.crahug.jp/ja/post/20260415_renacollab

『CRAHUG』は、日本各地の工場と共に持続可能なモノづくりを考え、想いやりある優しい暮らしをグローバルに発信するプロジェクトです。日本の工場・生産者に対して、商品の販売やプロモーションを支援するほか、オリジナルブランド開発支援なども行っています。

『NIZYU KANO』は、神奈川県に拠点を置くライフプロダクトブランドで、『CRAHUG』では2024年7月から販売支援を行っています。

今回のコラボレーションは、モデルの竹下玲奈さんが、ジム通いや1泊旅行などday bagとして使える程よい大きさのリュックを探し続けていた中で、『NIZYU KANO』のモノづくりへの姿勢やバッグの随所に施されたユーザーへの気遣いに共感したことから実現しました。

日本の職人による丁寧なバッグづくりの魅力を、より多くの方に届けたいという想いのもとスタートした本企画。オンオフどんなシーンにも合わせやすくて、ちょっとした外出から旅行まで沢山のものを収納できるお出かけに便利なリュックを制作しました。

4月15日（水）から、オンワードグループ公式通販サイト「オンワード・クローゼット」にて販売を開始します。

■商品概要

【竹下玲奈コラボ】My Backpack

シンプルだけど大容量で、毎日使えるようなリュックを作りました！

革好きな竹下さんのアイデアをヒントに普遍的なデイパックのデザインを残しながら、細かいパーツには国産の革を配置してキリッと大人っぽい雰囲気に。2つのサイズ、6色展開なのでお好みのバッグをお選びいただけます。また、旅行や通勤などシーンやコーデを限定せずお使いいただける万能リュックです。

＜Mサイズ＞

価格：\25,190（税込）

カラー：ブラック、ネイビー、ホワイト、ワイン、グリーン、キャメル

商品ページURL： https://crosset.onward.co.jp/items/443_NZ40-01-M

＜Lサイズ＞

価格：\26,730（税込）

カラー：ブラック、ネイビー、ホワイト、ワイン、グリーン、キャメル

商品ページURL： https://crosset.onward.co.jp/items/443_NZ40-01-L

【竹下玲奈さんコメント】

ジムに行くときや1泊旅行などday bagとして使える程よい大きさのリュックを探し続けていたので、今回コラボが出来たことで願いが叶ったアイテムです！ライフスタイルに寄り添ったカラーバリエーションとシンプルで機能的な、セットアップからカジュアルまで何にでも合わせられる、毎日使えるリュックです！

『CRAHUG』ジャーナル特集ページ：https://www.crahug.jp/ja/post/20260415_renacollab

■竹下玲奈さん プロフィール

1981年、鹿児島県生まれ。モデルとして数多くの雑誌や広告で活躍。自身のSNSで発信している、ファッションやインテリアなどのおしゃれなライフスタイルも話題に。自然体で洗練されたスタイルと、内面からにじむ強さで幅広い世代から支持を集めている。

■『NIZYU KANO』について

デザインや工芸などを学んできた夫妻が立ち上げたライフスタイルブランド。 それぞれが鞄メーカーでのデザイン経験をもち、シンプルさと使いやすさを両立したかたちを追求。年齢、性別を問わず身に着けることができる商品を提案している。 特長のある国内の素材や技術をいかしながら、国産にこだわったものづくりをしている。 ブランド名は、日本のお守りに結ばれている飾り結び「二重叶（にじゅうかのう）結び」に由来。生みだされたものが使われる方にとってかたち以上の価値になることを目指しものづくりを続けている。

『NIZYU KANO』 公式サイト： https://nizyukano.com/

販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items?bc=443

■『CRAHUG（クラハグ）』 概要

自販・自立することで持続可能なビジネスモデルを構築したい全国の工場・生産者を対象としたサポートにより、経営基盤の安定化を目指す目的で2021年8 月にスタートしました。

オンワードグループ公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」での商品販売やプロモーションを支援する販売協業プランと、工場のオリジナルブランドとして新商品開発を支援するブランディングプランの2つの協業プランのもと販売支援を行っています。

公式オンラインサイト：https://crosset.onward.co.jp/shop/crahug(https://crosset.onward.co.jp/shop/crahug)

WEB ジャーナルサイト：https://crahug.jp(https://crahug.jp)

公式 instagram：https://www.instagram.com/crahug.official/(https://www.instagram.com/crahug.official/)

公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCWleUHrVDyog87C34kfJ92w(https://www.youtube.com/channel/UCWleUHrVDyog87C34kfJ92w)