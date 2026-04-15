渋谷3カ所に出現！30周年を迎えたポムポムプリンの巨大立体オブジェ　「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」をお披露目

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦)は、今年でデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェ出現イベント「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」のお披露目会を、初日となる4月15日(水)に「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」で開催しました。お披露目会では、高さ・幅ともに約3mのポムポムプリンの立体オブジェがお目見え。渋谷の街に寝転ぶ巨大ポムポムプリンのユニークな姿に、会場は笑顔に包まれました。

ポムポムプリンは2026年の1年間をデビュー30周年のアニバーサリーイヤーとし、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをお届けしています。周年施策の一環として展開する「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」は、渋谷の街3カ所にそれぞれ違ったポーズで出現するポムポムプリン巨大立体オブジェと一緒に写真を撮ったり、ポムポムプリンのおしゃべりを聞いたりできる体験イベントです。新生活が始まったこの時期に、のびのびとくつろぐポムポムプリンが渋谷の街でそっと寄り添い、ほっとひと息つける癒しをお届けします。

本イベントは4月15日(水)から4月21日(火)までの1週間限定で、「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」「MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース」「渋谷モディ 1階 店頭プラザ」にポムポムプリンのオブジェが出現します。

詳細URL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp/

巨大ポムポムプリンを初お披露目！渋谷の街中に癒しをお届け

「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」にて開催したお披露目会では、ポムポムプリンの巨大立体オブジェのアンベールを実施しました。覆われた布が外されると、高さ・幅ともに約3mの巨大なポムポムプリンが現れ、会場からは感嘆の声が上がりました。オブジェはポムポムプリンとおともだちのマフィンが寝そべるデザインで、多くの人が行きかう渋谷の中心でのびのびとくつろぐポムポムプリンらしい姿に注目が集まりました。さらに、ポムポムプリンが「今日は～、むずかしいこと、しらんぷりん♪」「ポムポムな1日になりますよ～に！」などとおしゃべりすると、会場は笑顔に包まれ、「シュールすぎる」「癒される～」といった声が上がりました。

「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」 概要

渋谷の3カ所に、癒しを届けるポムポムプリンの巨大立体オブジェが4月15日(水)より期間限定で出現中です。高さ・幅ともに約3mの大きなポムポムプリンがおしゃべりする特別仕様となっており、「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」「MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース」「渋谷モディ 1階 店頭プラザ」にておともだちのマフィン、スコーン、ベーグルと一緒に皆さまをお迎えします。さらに、「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」では、来場者ご自身のスマートフォンで二次元コードを読み込み、ポムポムプリンと一緒に写真を撮影できるフォト撮影施策も実施します。撮影した写真は、ポムポムプリンのオリジナルスタンプでデコレーションすることができ、プリントして思い出としてお持ち帰りいただけます。

SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

くつろぐポムポムプリンの耳の上に、マフィンがちょこんとのったデザイン

MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース

寝そべるポムポムプリンのおなかを背もたれにして、スコーンがおすわりしているデザイン

渋谷モディ 1階 店頭プラザ

おすわりするポムポムプリンに、ベーグルが寄り添うデザイン

「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」と記念撮影

「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」では、来場者ご自身のスマートフォンで二次元コードを読み込み、「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」との記念撮影をお楽しみいただけます。撮影した写真は、ポムポムプリンのオリジナルスタンプでデコレーションをして、データで保存できるほか、会場でプリントして、思い出としてお持ち帰りいただけます。

・イベント名称 ：ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪

・展示期間 ：2026年4月15日(水)～4月21日(火)

・展示場所 ：１.「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」

２.「MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース」

３.「渋谷モディ 1階 店頭プラザ」

※展示物にはお手を触れないでください。

※記念撮影の印刷はおひとり様1枚までとさせていただきます。印刷用紙の数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

渋谷の3カ所の大型ビジョンで30周年コンセプトムービーなどを放映

渋谷スクランブル交差点周辺の大型ビジョンと「MAGNET by SHIBUYA109」上の大型ビジョン、「渋谷モディ店頭ビジョン」にて、期間限定でポムポムプリン30周年のコンセプトムービーなどポムポムプリンに関連した映像を放映します。

１.渋谷スクランブル交差点周辺の大型ビジョン(「Q‘S EYE」)

期間：2026年4月15日(水)～4月21日(火)

２.「MAGNET by SHIBUYA109」上の大型ビジョン(「109フォーラムビジョン」)

期間：2026年4月15日(水)～4月21日(火)

３.「渋谷モディ店頭ビジョン」

期間：2026年4月3日(金)～4月19日(日)

あなたの日常にもポムポムプリンが出現！？TikTokでARエフェクトを公開！

4月15日(水)に、TikTokにてポムポムプリンのARエフェクトを公開します。 ARエフェクトを通して撮影することで、大きなポムポムプリンが画面上に現れ、何気ない毎日にポムポムプリンがふっと現れるような体験をお楽しみいただけます。いつもの景色やお出かけ先での撮影など、さまざまなシーンでの撮影を通して、ポムポムプリンとの特別なひとときをお楽しみください。

TikTok ARエフェクトURL：https://sanrio.site/hULzR

ポムポムプリン30周年 既出関連情報

ポムポムプリンのお誕生日をお祝いするグッズの発売をはじめ、ポムポムプリン30周年を記念し、全国のキデイランド15店舗での「ポムポムプリン30周年 ANNIVERSARY」フェアの開催や、初のオフィシャルアートブック『POMPOMPURIN ART BOOK』を発売します。詳細は各URLをご確認ください。

プリンでまんぷくしあわせプリンデザインシリーズ

https://www.sanrio.co.jp/news/goods/pn-happiness-purin-202604/

「ポムポムプリン30周年 ANNIVERSARY」フェア

https://www.kiddyland.co.jp/event/pompompurin_30th/

『POMPOMPURIN ART BOOK』

https://publishing.parco.jp/books/detail/?id=530

ポムポムプリン30周年ロゴ・メッセージ

勉強、おしごと、将来のこと…

みんな毎日考えることがいっぱいだ～。

そんなときこそ、ぼ～っとのんびりしなくっちゃ。

おひるね、おさんぽ、だいすきなおともだち。

それさえあれば、ぼくはゴキゲン♪

ほら、おそとはいい天気☀︎

むずかしいこと いったん忘れて、きみもこっちであそぼうよ～。

ーいまからいっしょにポムポムしよ？ ー

ポムポムプリン 30th ANNIVERSARY

特設サイトURL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp

楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」配信URL：https://wmj.lnk.to/PPP_PMPPB

楽曲「ポムポムPow」配信URL ：https://wmj.lnk.to/PPP_PPP