プレッピーな装いで街角を歩こう！『シュガードール』新規ガチャを追加

株式会社グローバルギア

株式会社グローバルギア（本社：福岡県福岡市、代表取締役：佐藤竜史、以下「グローバルギア」）は、App Store、Google Playにて提供中の着せ替え×育成ゲーム『シュガードール』において、2026年4月15日（水）より、新規クラシックガチャ「街角トラッド・ストリート」を開始したことをお知らせします。

■クラシックガチャ「街角トラッド・ストリート」

開催期間：2026年6月16日（火）23:59まで

チェック柄とジャケットスタイルが織りなす、伝統的で上品な英国風コーデを楽しめる限定衣装が手に入ります。

■季節限定「イースターキャンペーン」詳細

実施期間：2026年4月30日（木）23:59まで

キャンペーン期間中に、他オーナーさんのお家へ訪問して「いいね」すると、交換素材を入手できます。交換素材を集めて、期間限定ドール「スプリング」やイースターにピッタリな衣装・背景など、貴重なアイテムをゲットしましょう。



■ 『シュガードール』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176908/table/12_1_8114a552fba66f5c327173b35982ec4b.jpg?v=202604150451 ]



■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGearCo.Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2008年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp